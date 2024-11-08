«Я же спартаковец!» Честный разговор с Юрием Жирковым

Юрий Жирков редко появляется в инфополе. В преддверии Матча легенд памяти Фёдора Черенкова экс-защитник сборной России уделил время «Чемпионату». Вспомнили великого спартаковца, обсудили красно-белый след в карьере самого Юрия и, конечно же, последние события в российском футболе.

Какие воспоминания у Жиркова о Черенкове и как Юрий мог оказаться в «Спартаке» (причём дважды)

— 13 ноября пройдёт Матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Фёдора Черенкова. Кто для вас Черенков?

— У меня очень хорошее отношение к нему. Это великий человек и футболист. Помню, как в детстве смотрел его прощальный матч, где играли «Спартак» и «Парма» на стадионе «Динамо».

— Не застали его игру?

— Думаю, нет. Запомнился только прощальный матч.

— И в дальнейшем в жизни не пересекались?

— Когда я был в московском «Спартаке» на просмотре в 2003 году, помню, академия называлась его именем. Не помню, приезжал Черенков туда или нет. Думаю, где-то и пересекались. Но личного общения, к сожалению, не было.

— Смотрели новый фильм про Черенкова?

— Ещё нет. Меня хотели пригласить, но кто-то не позвал на премьеру (смеётся). Наверное, забыли про меня.

— Матчи легенд в последние годы набрали большую популярность в России. Как относитесь к таким мероприятиям?

— Неоднократно говорил, что очень хорошая история, когда бывшие игроки уже после завершения карьеры соперничают и выходят на поле. Мне это кажется очень интересной идеей. Когда меня приглашают, я всегда рад выйти на поле хоть в мороз.

Была отличная игра между сборной СССР и России и «Факелом» в Воронеже. Пришло много болельщиков, создали хорошую атмосферу. Даже на такой футбол приходят люди и кричат, поддерживают свою команду.

— Специально готовите себя к этим матчам?

— Стараюсь. Раз в неделю точно выхожу играть. Все знают, что в медиафутболе хожу тренироваться со «СКА-Ростов». Одно-два занятия в неделю посещаю. Ещё за сына играю в любительском футболе. Команда «Новая лига» называется. Он сделал себе любительскую команду, собрал ребят — приходится и мне играть (смеётся).

— Вы дважды были близки к московскому «Спартаку» — в 2003 и 2011 годах. Теоретически могли бы в предстоящем Матче легенд выступать за красно-белых?

— Не думал об этом. В 2003 году я был никому не известным парнем из Тамбова. Тем не менее в междусобойчике первой и второй команд в манеже «Спартака» забил мяч и неплохо себя проявил. А потом сказали, что у меня нет загранпаспорта. Наверное, такой большой клуб, как «Спартак», просто не захотел заморачиваться с этой проблемой.

— С Романцевым не было диалога?

— Не помню, кто был тогда в кабинете. Меня вызвали и сказали: «У тебя нет загранпаспорта. До свидания». Я и поехал в родной Тамбов (смеётся).

— Сильно расстроились?

— Всё к лучшему.

— Ваш ответ — мой следующий вопрос. ЦСКА же как раз пошёл в гору, тогда как «Спартак» – вниз.

— «Спартак» оставался сильной командой. Даже когда я попал в ЦСКА, «Спартак» претендовал на золотые медали. Это сейчас он немного упал, а раньше у них каждый год были хорошие футболисты, дорогостоящие легионеры. Тот же Видич играл в защите.

— Случись ваш переход в «Спартак» в 2011-м, общественность восприняла бы его более болезненно, чем сегодня?

— Если бы я в «Спартак» вернулся? (Смеётся.) Я же из тамбовского «Спартака». Некоторые меня спрашивают, а я отвечаю в шутку: «Я же спартаковец». Иногда показываю в телефоне фотографии, где я в майке «Спартака».

Юрий Жирков в «Спартаке» из Тамбова Фото: spartak-tambov.ru

В 2011 году ходили просто разговоры. До конкретных переговоров было далеко. Ничего серьёзного там не было.

Как изменился футбол и почему клубный патриотизм вымирает

— Нет ощущения, что сегодня переход в команду заклятого соперника воспринимается как нечто обыденное?

— Думаю, и сейчас воспринимается болезненно. Но сегодня и болельщики стали другими. Раньше были большие группировки, драки фанатов, ещё что-то. Сейчас этого нет. Хотя тот же Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» — ему там чуть ногу не сломали (смеётся).

— Клубный патриотизм вымирает?

— Сейчас и футбол изменился. Раньше знали игроков, которые практически всю карьеру отдавали одной команде. Сегодня есть Акинфеев. А больше и не вспомнить игроков, которые не переходили из одного клуба в другой. Футбол стал бизнесом и работой. Из-за этого и болельщики поменялись.

— А поколения вашей молодости и заката карьеры принципиально разные?

— Конечно. Когда становишься старше, с тобой в команде более молодые игроки. У всех разные интересы и общение. Молодым игрокам интересны другие вещи, нежели мне или ещё кому-то.

— В чём проявляются эти различия?

— Например, в раздевалке люди обсуждают всякие компьютерные игры. Я тоже играю иногда, но не в те игры, что сегодняшняя молодёжь. То же самое касается, например, песен.

— Тяжело было находиться с ними на одной волне?

— Не тяжело, но чувствовал себя не в своей тарелке. Это было даже в сборной России на Евро-2020. Сидишь в кабинете доктора, поддерживаешь с ним беседу, а заходят молодые — и спросить нечего. Не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор.

— Некоторые возрастные футболисты критикуют молодых за то, что те не воспринимают советы. Вы сталкивались с этим?

— Когда я начинал, мне помогали Сергей Богданович Семак, Рахимич. Они всегда поддерживали — это запомнилось. Когда поддерживают такие игроки, у тебя вырастают крылья. Если сейчас кому-то напихать… Когда я завершал карьеру, всегда старался найти какие-то слова, но точно не кричать.

Элвир Рахимич и Юрий Жирков в ЦСКА Фото: РИА Новости

— Сегодня нужен более мягкий подход?

— Это разные поколения. Я разговаривал с тренером академии ЦСКА. Он сказал хорошую вещь. Я смотрел, как ребёнок на тренировке играет, и говорил: «Куда он побежал?» А тренер отвечает: «Откуда ты знаешь? Может быть, он правильно побежал». Они думают по-другому. Прокручиваешь у себя в голове эти моменты и думаешь: «Может, будет лучшее поколение, и они лучше знают, в какой момент что-нибудь сделать».

Почему Жирков решил учиться на тренера и как относится к драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

— Вы учитесь на тренера. Как пришли к этому решению?

— Мне набрал Гранат и говорит: «Набирают группу — пойдём». Я отвечаю: «А там легко учиться?» (Смеётся.) Я ещё спросил доктора ЦСКА Безуглова, который тоже там учился. Спросил Женю Савина, который работал в сборной. Все говорят: «Да нормально, легко!» Оказалось в тысячу раз сложнее для меня.

— Но интересно?

— Были интересные лекции. Про детский футбол узнал много нового. Именно про их отбор, что поздние игроки чаще не попадают в академии, чем, например, январские. У январских ребят антропометрия другая. Мой сын — маленький, а те, кто родился в начале года, уже здоровые. Конечно, возьмут более развитого физически. Говорю своему, чтобы тренировался ещё больше (смеётся).

— Есть амбиции тренировать на серьёзном уровне?

— Пока нет никаких амбиций. Надо сначала получить лицензию, которая даст право тренировать во Второй лиге, остальное — помощником. Если появятся амбиции, надо идти на PRO и ещё учиться. Пока такого не предвидится (смеётся).

— Что было интересного во время вашей стажировки в ЦСКА?

— Приятно, что не отказали, разрешили прийти и посетить тренировки команды на базе, на стадионе ЦСКА. Большое спасибо руководству команды. Было интересно. Если говорить о самих тренировках, тут, как скажет Александр Мостовой: «Ничего нового не придумаешь».

Было интересно понаблюдать за работой помощников главного тренера. За работой тренерского штаба смотрел больше — что делает Лёша Березуцкий, как фишки ставит (смеётся).

— Как вам ЦСКА Марко Николича?

— В последних матчах сыграли вничью с «Факелом» и проиграли «Спартаку». Думаю, до этих встреч всё было неплохо. Может, ближе к зиме пошёл спад, но ранее смотрелись очень прилично.

— Что думаете о произошедшей драке в дерби со «Спартаком»?

— Нормальные вещи. Как раньше были, например, в матче «Сатурн» — ЦСКА. Просто мелкая стычка. Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному — за провокацию, что в лицо совал руки, второму — за удар. Не знаю, сколько им дадут матчей (разговор состоялся до решения КДК. — Прим. «Чемпионата»). Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же всё равно провокация — зачем совать руки в лицо?

— Вы неоднократно участвовали в самых разных дерби. Действительно так сложно сдерживать эмоции?

— Между ЦСКА и «Спартаком» есть принципиальность, как и между «Зенитом» и «Спартаком». Чувствуешь эту принципиальность и ответственность за результат перед болельщиками, семьёй. Всегда настраиваешься по-особому — иногда это переходит во что-то большее, как в последнем дерби. Такое бывает от перенастроя.

Или когда переполненные трибуны гонят тебя вперёд. Я тоже помню, что у меня была красная карточка в дерби, и мы проиграли 0:1. Это из-за переизбытка эмоций. Настраиваешься на игру, что-то не получается — это выливается в такие мелкие стычки, драки, разговоры с арбитром.

— ЦСКА может претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне?

— Будет сложно. «Зенит» — явный лидер. Конкуренцию составит «Краснодар», а остальные команды отпадут. «Локомотив» мог бы, но тоже играет нестабильно, потому что молодая команда.

Почему у «Зенита» появились конкуренты и стоит ли россиянам уезжать играть в Европу

— «Зенит» второй сезон подряд выступает в роли догоняющего. С чем это связываете?

— «Краснодар» стал немного сильнее, может быть, опытнее. В том сезоне они тоже боролись за чемпионство в последних турах. Это многому их научило — в каждой игре нужно набирать очки, а не только с принципиальными соперниками.

— «Краснодар» извлёк урок из прошлого сезона?

— Видно, что да. Смотрел последний матч с «Оренбургом». В том сезоне они могли сыграть вничью или упустить, но в текущем команда дожимает. Главное — не терять очки с командами, которые можно обыгрывать. Есть команды, которые настраиваются на принципиальные матчи, однако с соперниками из низов таблицы теряют очки.

— «Локомотив» – открытие сезона?

— Там есть хорошие молодые игроки. Они вернули Севикяна из «Ференцвароша». Но за ними я особо не следил. Думаю, если сохранят состав, через сезон от них можно ждать большего, чем в нынешнем.

Алексей Батраков Фото: fclm.ru

— С «Локомотивом» связано главное открытие сезона среди футболистов — Батраков. Восхищает его прогресс?

— Отличный игрок. В «Локомотиве» всегда были игроки хорошего уровня — тот же Измайлов появился в раннем возрасте, Динияр Билялетдинов. Батракова ждёт большое будущее не только в сборной России, но и в каком-нибудь зарубежном чемпионате.

— Слухи о Батракове в Европе — вопрос времени. Что посоветуете, когда они оформятся во что-то конкретное?

— Если у него будет приглашение и руководство отпустит, это будет здорово. Надо уезжать. Чем моложе уедет в Европу, тем лучше.

— Есть мнение, что наши лучшие футболисты должны играть в РПЛ для российских болельщиков.

— Сейчас наши клубы не играют нигде. В нынешней ситуации лучше уезжать в любой другой клуб, который выступает на международной арене. Карьера пролетит незаметно, и будет непонятно, какие матчи ты играл.

Тяжело рассуждать, потому что при мне клубы участвовали в Лиге чемпионов. Ты мог где-то засветиться. Клуб тебя держал и никуда не отдавал. Всегда говорили: «Нет предложений» (смеётся). Так было с тем же Карвальо. Сейчас футбол больше заточен на то, чтобы куда-то продать за хорошие деньги. Теперь легче уехать, чем было у нас. В моё время клубы тратили большие деньги на тех же легионеров, а русских ребят вовремя не отдавали.

— За россиянами в Европе следите?

— По мере возможностей.

— Два противоречивых трансфера россиян в Европу прошедшим летом: Антон Миранчук перешёл в «Сьон», а Чалов — в ПАОК. Давайте сначала по Чалову. Оправданный переход?

— ПАОК отбирался в Лигу чемпионов. Думаю, под это он и поехал, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Там есть русскоязычные игроки, президент клуба из Ростова. Если бы ЦСКА участвовал в Лиге чемпионов, не думаю, что Чалов куда-то поехал бы.

— Миранчук со «Сьоном» вряд ли будет бороться за Лигу чемпионов. Удивило, почему так долго он искал клуб?

— Надо у него спрашивать, чего он так долго искал клуб. По сборной России ещё знаю Антона — топовый игрок. У него всё впереди. Тяжело залезть в голову игроку и сказать, для чего он туда уехал. Антон — хороший игрок, как и его брат. Думаю, у него всё срастётся в «Сьоне».

Когда переезжаешь в новую страну, должно пройти время. Важно наладить быт. У него есть семья — всё это влияет. Потому что с семьёй уже будут другие проблемы и потребуется больше времени на адаптацию в команде. По себе знаю, когда приходишь на тренировку в Англии, всё забывается. Но возвращаешься домой — все проблемы всплывают: паспорта, визы, ещё что-то. Может, сейчас помогают агенты, но у меня в Англии не было агента.

— Как бы оценили сегодняшний уровень российского футбола?

— Появляется много хорошей молодёжи. Те же Пиняев, Батраков, ещё много ребят, которые привлекаются к сборной. Есть матчи, которые смотрятся. Мне интересно и «Факел» посмотреть, но не всегда удаётся. Конечно, многое зависит от легионеров. От бразильцев, которые по игре на голову сильнее.

Тот же «Краснодар» сейчас с хорошим составом. Мне нравилось смотреть «Краснодар», когда все легионеры уехали. Было интересно наблюдать за 11 русскими ребятами, как и хотел Сергей Галицкий. Они не были мальчиками для битья и выигрывали. Но сейчас нам не с чем сравнивать. Мы не играем отборочные матчи. Будем ждать игр сборной и смотреть на эту молодёжь, как она себя проявит. Так что удачи и успехов!

— Известно, что вы коллекционируете военные артефакты. За последнее время удалось чем-то значимым пополнить коллекцию?

— По мелочи покупаю недорогие вещи. Особо крутых вещей не предвидится. Нового завоза не появляется (смеётся).

— Я вычитал, что вы хотели купить танк Т-34.

— Это всё кто-то придумал. Ну куда я его поставлю? Невозможно.