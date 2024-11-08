Паспорт РФ у Дугласа ударит по россиянину «Зенита». Кого Семак заменит на легионера?

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос, получив российский паспорт, перестал считаться легионером в РПЛ. Произошло это быстрее, чем ожидалось. Была информация, что одобрение со стороны ФИФА на смену бразильским игроком спортивного гражданства потребуется ждать до второй части сезона, однако хорошая для петербургского клуба новость пришла уже к 15-му туру. Как это поможет Сергею Семаку и кто из российских игроков команды рискует потерять место в составе из-за освобождения легионерской позиции? Разбираемся в вопросе.

Сам главный тренер «Зенита» так прокомментировал новость, что Дуглас Сантос больше не легионер в РПЛ:

«На сегодняшний день, я думаю, у нас всё в порядке. Что касается гражданства, то это его решение, конечно, по возможности где-то нам поможет, будет меньше перестановок или каких-то двойных замен, которые нужны в случае замены одного игрока на другого. Поэтому для нас это плюс».

Семак выделил первое преимущество: теперь во многих случаях не потребуется менять по ходу матча легионера на российского игрока, чтобы на другой позиции выпустить иностранца вместо «лимитчика». Но интереснее другое – сколько россиян по рождению и футбольному образованию будет появляться в основе «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ из 11 футболистов, сыгравших наибольшее количество времени, таковых двое – голкипер Евгений Латышонок и правый защитник Вячеслав Караваев. Кроме того, в этот топ-11 на сегодняшний день входит казахстанский центрбек Нуралы Алип, который не считается легионером в нашем чемпионате. Но очевидно, что Алипа не было бы в списке основных, если бы не две подряд травмы Максима Глушенкова. В начале сезона новичок из «Локомотива» стабильно играл в стартовом составе и наколотил семь мячей в семи матчах.

Дуглас Сантос с партнёрами по «Зениту» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Семак ввёл в основу Лусиано Гонду, который в отсутствие Глушенкова занял как раз позицию правого форварда. Кроме того, не обошёлся без повреждений и спада формы защитник сборной России Вячеслав Караваев. Поскольку его конкурент Сергей Волков также «сломался», правый фланг обороны стал закрывать универсальный хавбек Густаво Мантуан. Это тоже легионер. Тренер «Зенита» вынужден был двигать фигуры. Серб Страхиня Эракович присел на скамейку – его разменяли на Алипа. А потом получил шанс и пока идеально им пользуется Андрей Мостовой. Уже левый вингер занял место для игрока с паспортом РФ.

Если рисовать некий идеальный стартовый состав «Зенита» на конец октября, то при действующем лимите в нём трое россиян – голкипер Евгений Латышонок, Караваев и Глушенков. Во вратарской линии у сине-бело-голубых, как и у остальных команд РПЛ (кроме той, что возглавляет тренер сборной России), все места забронированы для футболистов с паспортом РФ. А Глушенков, если останется на уровне последних полутора сезонов, – железный игрок основы вне зависимости от того, «лимитчик» он или нет.

Остальные позиции в «Зените» были твёрдо заняты легионерами: Дуглас Сантос — на левом фланге защиты, Нино и Эракович — в центре обороны, Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо — в средней линии, Матео Кассьерра и новичок Гонду — впереди. Мостовой при условии сохранения нынешней формы может выдавить из основы кого-то из иностранцев, но если это короткий всплеск, то в группе атаки сине-бело-голубых будет использоваться трио Глушенков – Гонду – Кассьерра.

В какой-то мере из-за лимита меньше времени на поле проводили другие легионеры «Зенита» – Мантуан, центральный защитник Родригао, вингеры Артур и Педро. Теперь один из них получит возможность занять стабильное место в стартовом составе. Например, чтобы выпустить Мантуана вместо Караваева, тренеру сине-бело-голубых уже не нужно будет разбивать дуэт Нино – Эракович в центре обороны. Ещё одна опция для Семака: перевод на правый фланг серба и игра с парой центрбеков Нино – Родригао, а не Нино – Алип.

В общем, очевидно, что превращение Дугласа Сантоса в россиянина бьёт на дистанции прежде всего по Караваеву. Не говоря уж про Волкова, который, судя по всему, выбыл до будущего сезона. «Зенит» вполне может подписать на позицию правого защитника нового иностранца, хотя и Мантуан хорошо использует выпавший шанс. Караваев сыграл в нынешнем сезоне РПЛ 696 минут, бразилец немного меньше – 582 минуты. По оценкам статистических сайтов Sofascore и WhoScored, Мантуан пока опережает своего конкурента – соответственно, 7,22 и 6,74 против 6,85 и 6,52 у россиянина. Он посильнее в атаке, где «Зенит» проводит в РПЛ больше времени, чем в обороне. В частности, Густаво делает 14,5 точной передачи на чужой трети и 2,45 под удар в среднем за 90 минут игры, а Вячеслав – 9,0 передачи на чужой трети и 0,5 под удар.

Если даже натурализация Дугласа Сантоса станет усилением для сборной России, то у этой медали будет и обратная сторона. Займёт место Караваева легионер – национальная команда потеряет своего правого защитника, который выпадет из-за отсутствия стабильной практики. Вячеслав окажется в положении Данила Кругового. Между тем Караваев в этом году продлил контракт с «Зенитом», видя себя, конечно же, не на скамейке запасных.