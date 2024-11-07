Российский голкипер провалил матч ЛЕ. Ошибки Хайкина привели к поражению

Вратарь «Будё-Глимт» «привёз» гол после ужасного паса, а затем пропустил от «Карабаха» в свой угол.

«Будё-Глимт» классно начал нынешний розыгрыш Лиги Европы. Норвежский клуб набрал семь очков в трёх турах и делил четвёртое место в таблице. Отличный шанс заработать третью победу предоставился в домашней встрече с «Карабахом». Но «Будё-Глимт» неожиданно уступил. А российский голкипер команды Никита Хайкин допустил результативные ошибки.

На 22-й минуте вратарь «Будё-Глимт» отдал плохую передачу, которая не нашла партнёра. Зато мяч подобрал форвард «Карабаха» Турал Байрамов. Он приложился по воротам хозяев и завалил шикарный мяч в дальний угол. Не самый очевидный, но всё же «привоз» Хайкина.

В конце тайма «Будё-Глимт» сравнял счёт усилиями Патрика Берга. Партнёры подстраховали Хайкина и исправили его ошибку. Однако во втором тайме россиянин снова выдал неуверенную игру в одном из эпизодов. Абделла Зубир нанёс удар в ближний угол ворот «Будё-Глимт» – и забил! Никита пропустил мяч во «вратарскую» зону.

Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/AP Photo/ТАСС

Норвежцы не смогли отыграться и потерпели первое поражение в розыгрыше Лиги Европы. А вот «Карабах» прервал серию из трёх поражений, набрав первые очки. Не лучший день для «Будё-Глимт» и российского кипера.