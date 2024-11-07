Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Будё-Глимт — Карабах — 1:2, матч Лиги Европы, 7 ноября 2024, голы, ошибки Хайкина

Российский голкипер провалил матч ЛЕ. Ошибки Хайкина привели к поражению
Никита Паглазов
Отчёт «Будё-Глимт» — «Карабах» — 1:2
Аудио-версия:
Комментарии
Вратарь «Будё-Глимт» «привёз» гол после ужасного паса, а затем пропустил от «Карабаха» в свой угол.

«Будё-Глимт» классно начал нынешний розыгрыш Лиги Европы. Норвежский клуб набрал семь очков в трёх турах и делил четвёртое место в таблице. Отличный шанс заработать третью победу предоставился в домашней встрече с «Карабахом». Но «Будё-Глимт» неожиданно уступил. А российский голкипер команды Никита Хайкин допустил результативные ошибки.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Байрамов – 22'     1:1 Берг – 41'     1:2 Зубир – 69'    

На 22-й минуте вратарь «Будё-Глимт» отдал плохую передачу, которая не нашла партнёра. Зато мяч подобрал форвард «Карабаха» Турал Байрамов. Он приложился по воротам хозяев и завалил шикарный мяч в дальний угол. Не самый очевидный, но всё же «привоз» Хайкина.

В конце тайма «Будё-Глимт» сравнял счёт усилиями Патрика Берга. Партнёры подстраховали Хайкина и исправили его ошибку. Однако во втором тайме россиянин снова выдал неуверенную игру в одном из эпизодов. Абделла Зубир нанёс удар в ближний угол ворот «Будё-Глимт» – и забил! Никита пропустил мяч во «вратарскую» зону.

Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: Marius Simensen/AP Photo/ТАСС

Норвежцы не смогли отыграться и потерпели первое поражение в розыгрыше Лиги Европы. А вот «Карабах» прервал серию из трёх поражений, набрав первые очки. Не лучший день для «Будё-Глимт» и российского кипера.

Хайкин собирается стать гражданином Норвегии:
Россия потеряет кандидата в сборную? Наш игрок решил остаться в Норвегии
Россия потеряет кандидата в сборную? Наш игрок решил остаться в Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android