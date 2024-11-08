Решающая битва Месси и Миранчука и топ-вывески в АПЛ. Главные матчи уикенда

А в Италии состоится встреча за лидерство! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Нас ждут очень интересные игры на выходных! В США состоится важнейший матч для команд Лионеля Месси и Алексея Миранчука, а в Европе пройдут несколько топ-встреч. Мы отобрали лучшие игры и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.