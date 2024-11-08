Решающая битва Месси и Миранчука и топ-вывески в АПЛ. Главные матчи уикенда

Нас ждут очень интересные игры на выходных! В США состоится важнейший матч для команд Лионеля Месси и Алексея Миранчука, а в Европе пройдут несколько топ-встреч. Мы отобрали лучшие игры и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Интер» — «Наполи»: воскресенье, 10 ноября, 22:45 мск
Интрига: битва Конте и Индзаги за лидерство
«Наполи» и «Интер» занимают первые два места в таблице Серии А. Обе команды близки Антонио Конте: первых тренер возглавляет сейчас, а вторых сделал чемпионами три года назад. Но теперь ему необходимо разобраться с «бывшими». «Наполи» после провала в прошлом сезоне снова бьётся за трофей. И выездная победа над «Интером» станет крутой заявкой. Но «нерадзурри», естественно, не собираются отдавать три очка просто так. Нас ждёт классная тренерская дуэль! Да и футболисты на поле выйдут качественные.
«Челси» — «Арсенал»: воскресенье, 10 ноября, 19:30 мск
Интрига: лондонское дерби за место в топ-4
«Челси» и «Арсенал» притормозили в последних турах. Первые одержали одну победу за четыре матча, вторые не побеждают в трёх играх подряд. А теперь их ждёт лондонское дерби. Одна из команд рискует сильно опуститься вниз по таблице. Сейчас «Челси» и «Арсенал» делят четвёртое место, но проигравший может оказаться вовсе на 10-й строчке. Да и если клубы ещё рассчитывают биться за золото, нужно стабильно побеждать. В общем, важнейший матч для команд Микеля Артеты и Энцо Марески.
«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: воскресенье, 10 ноября, 4:00 мск
Интрига: кто пройдёт в следующий раунд плей-офф МЛС?
Решающий матч в серии между командами Лео Месси и Алексея Миранчука. «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» обменялись победами, а теперь сыграют третью встречу за выход в четвертьфинал плей-офф МЛС. Кто точно останется без титула – Месси или Миранчук? Всё решится в воскресенье утром в Форт-Лодердейле. «Атланту» уже можно похвалить: команда сражается с чемпионом регулярного сезона. Получится совершить реально большую сенсацию и «высадить» команду с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой?
«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: суббота, 9 ноября, 23:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» укрепится на первом месте?
«Ливерпуль» – лидер АПЛ и общего этапа Лиги чемпионов. Эпоха Арне Слота на «Энфилде» началась успешно. Впереди у команды непростое испытание: в гости приедет «Астон Вилла». В последних пяти турах АПЛ бирмингемцы выиграли всего один раз, но всё равно остаются серьёзным соперником. Унаи Эмери способен найти управу на любую команду. Но всё же «Ливерпуль» остаётся фаворитом предстоящего матча. Да и укрепляться на первом месте нужно.
«Реал Сосьедад» — «Барселона»: воскресенье, 10 ноября, 23:00 мск
Интрига: «Барса» продолжит победную серию?
Как же хороша «Барселона»! Октябрь и начало ноября каталонцы провели без помарок, побеждая в каждой встрече. Особняком стоят разгромы «Баварии» (4:1) и мадридского «Реала» (4:0). Теперь каталонцы едут в гости в Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне лихорадит: команда идёт лишь 11-й в таблице. Но баски всегда остаются опасным соперником, тем более дома. Ещё одна важная веха для «Барсы» в сезоне.
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: суббота, 9 ноября, 20:30 мск
Интрига: «Сити» снова оступится?
«Манчестер Сити» испытывает проблемы после травмы Родри. Команда показывает нестабильные результаты, а что важнее – не самый сильный футбол. В прошлом туре «Сити» проиграл в гостях «Борнмуту» и уступил первое место в таблице «Ливерпулю». Теперь команда Пепа Гвардиолы едет в гости к «Брайтону». Ещё один непростой соперник. У «МС» снова возникнут проблемы?
«Бенфика» — «Порту»: воскресенье, 10 ноября, 23:45 мск
Интрига: главное португальское дерби
«Порту» и «Бенфика» традиционно бьются за золото чемпионата Португалии. «Драконы» всего на три очка отстают от «Спортинга», а вот «орлы» уступают восемь очков лидеру (при матче в запасе). Поражение в следующем матче серьёзно ударит по перспективам «Бенфики» в борьбе за титул. В пользу команды – фактор домашнего поля. Кто станет главным преследователем «Спортинга»?
«Ювентус» — «Торино»: суббота, 9 ноября, 22:45 мск
Интрига: дерби «Ювентуса» и большой матч для экс-тренера «Спартака»
«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты ищет себя. Команда занимает шестое место в Серии А и ещё не вышла на игровой пик. «Торино» классно начал сезон, но в последних шести турах проиграл пять раз. Тренер Паоло Ваноли испытывает проблемы на новом месте работы. Теперь команда экс-тренера «Спартака» сыграет в дерби с «Ювентусом». Есть шанс загладить вину за последние результаты перед болельщиками. Победа над «Юве» заставит поклонников «Торино» забыть о неудачах. Но и команде Мотты нужны очки, чтобы продолжить борьбу за золото.
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: воскресенье, 10 ноября, 17:00 мск
Интрига: последний матч «МЮ» без Аморима
«Манчестер Юнайтед» ждёт Рубена Аморима. Новый тренер приступит к работе в международную паузу. А пока что «МЮ» живёт с и. о. Рудом ван Нистелроем. И последнюю встречу без португальского тренера команда проведёт дома с «Лестером». «МЮ» занимает 13-е место в таблице, «лисы» – 15-е. Пора выбираться из тяжёлого положения! И когда начинать, если не в матче с не самым мощным «Лестером»?
«Реал» Мадрид — «Осасуна»: суббота, 9 ноября, 16:00 мск
Интрига: «Реал» реабилитируется после двух поражений?
Мадридский «Реал» сначала разгромно уступил «Барселоне» (0:4), а затем проиграл в Лиге чемпионов «Милану» (1:3). СМИ заговорили о кризисе команды. Как выходить из него? С помощью побед! В следующем туре мадридцы принимают дома «Осасуну». Когда побеждать, если не сейчас? Иначе есть шанс серьёзно усложнить себе жизнь в борьбе за титул.