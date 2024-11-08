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Главные игры выходных, 9-10 ноября: Челси — Арсенал, Интер Майами — Атланта, Ливерпуль, МЮ, Сити, Интер, Реал, Барселона

Решающая битва Месси и Миранчука и топ-вывески в АПЛ. Главные матчи уикенда
Никита Паглазов
Главные игры выходных, 9-10 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
А в Италии состоится встреча за лидерство! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Нас ждут очень интересные игры на выходных! В США состоится важнейший матч для команд Лионеля Месси и Алексея Миранчука, а в Европе пройдут несколько топ-встреч. Мы отобрали лучшие игры и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 9-10 ноября
«Интер» — «Наполи»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
1 место

«Интер» — «Наполи»: воскресенье, 10 ноября, 22:45 мск

Италия — Серия А . 12-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва Конте и Индзаги за лидерство

«Наполи» и «Интер» занимают первые два места в таблице Серии А. Обе команды близки Антонио Конте: первых тренер возглавляет сейчас, а вторых сделал чемпионами три года назад. Но теперь ему необходимо разобраться с «бывшими». «Наполи» после провала в прошлом сезоне снова бьётся за трофей. И выездная победа над «Интером» станет крутой заявкой. Но «нерадзурри», естественно, не собираются отдавать три очка просто так. Нас ждёт классная тренерская дуэль! Да и футболисты на поле выйдут качественные.

«Челси» — «Арсенал»
Фото: Getty Images
2 место

«Челси» — «Арсенал»: воскресенье, 10 ноября, 19:30 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лондонское дерби за место в топ-4

«Челси» и «Арсенал» притормозили в последних турах. Первые одержали одну победу за четыре матча, вторые не побеждают в трёх играх подряд. А теперь их ждёт лондонское дерби. Одна из команд рискует сильно опуститься вниз по таблице. Сейчас «Челси» и «Арсенал» делят четвёртое место, но проигравший может оказаться вовсе на 10-й строчке. Да и если клубы ещё рассчитывают биться за золото, нужно стабильно побеждать. В общем, важнейший матч для команд Микеля Артеты и Энцо Марески.

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»
Фото: Getty Images
3 место

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: воскресенье, 10 ноября, 4:00 мск

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт в следующий раунд плей-офф МЛС?

Решающий матч в серии между командами Лео Месси и Алексея Миранчука. «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» обменялись победами, а теперь сыграют третью встречу за выход в четвертьфинал плей-офф МЛС. Кто точно останется без титула – Месси или Миранчук? Всё решится в воскресенье утром в Форт-Лодердейле. «Атланту» уже можно похвалить: команда сражается с чемпионом регулярного сезона. Получится совершить реально большую сенсацию и «высадить» команду с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой?

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»
Фото: Getty Images
4 место

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: суббота, 9 ноября, 23:00 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» укрепится на первом месте?

«Ливерпуль» – лидер АПЛ и общего этапа Лиги чемпионов. Эпоха Арне Слота на «Энфилде» началась успешно. Впереди у команды непростое испытание: в гости приедет «Астон Вилла». В последних пяти турах АПЛ бирмингемцы выиграли всего один раз, но всё равно остаются серьёзным соперником. Унаи Эмери способен найти управу на любую команду. Но всё же «Ливерпуль» остаётся фаворитом предстоящего матча. Да и укрепляться на первом месте нужно.

«Реал Сосьедад» — «Барселона»
Фото: Getty Images
5 место

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: воскресенье, 10 ноября, 23:00 мск

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» продолжит победную серию?

Как же хороша «Барселона»! Октябрь и начало ноября каталонцы провели без помарок, побеждая в каждой встрече. Особняком стоят разгромы «Баварии» (4:1) и мадридского «Реала» (4:0). Теперь каталонцы едут в гости в Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне лихорадит: команда идёт лишь 11-й в таблице. Но баски всегда остаются опасным соперником, тем более дома. Ещё одна важная веха для «Барсы» в сезоне.

«Брайтон» — «Манчестер Сити»
Фото: Craig Mercer/Getty Images
6 место

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: суббота, 9 ноября, 20:30 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» снова оступится?

«Манчестер Сити» испытывает проблемы после травмы Родри. Команда показывает нестабильные результаты, а что важнее – не самый сильный футбол. В прошлом туре «Сити» проиграл в гостях «Борнмуту» и уступил первое место в таблице «Ливерпулю». Теперь команда Пепа Гвардиолы едет в гости к «Брайтону». Ещё один непростой соперник. У «МС» снова возникнут проблемы?

«Бенфика» — «Порту»
Фото: Getty Images
7 место

«Бенфика» — «Порту»: воскресенье, 10 ноября, 23:45 мск

Португалия — Примейра . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Не начался
Порту
Порту
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Интрига: главное португальское дерби

«Порту» и «Бенфика» традиционно бьются за золото чемпионата Португалии. «Драконы» всего на три очка отстают от «Спортинга», а вот «орлы» уступают восемь очков лидеру (при матче в запасе). Поражение в следующем матче серьёзно ударит по перспективам «Бенфики» в борьбе за титул. В пользу команды – фактор домашнего поля. Кто станет главным преследователем «Спортинга»?

«Ювентус» — «Торино»
Фото: Getty Images
8 место

«Ювентус» — «Торино»: суббота, 9 ноября, 22:45 мск

Италия — Серия А . 12-й тур
09 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби «Ювентуса» и большой матч для экс-тренера «Спартака»

«Ювентус» под руководством Тьяго Мотты ищет себя. Команда занимает шестое место в Серии А и ещё не вышла на игровой пик. «Торино» классно начал сезон, но в последних шести турах проиграл пять раз. Тренер Паоло Ваноли испытывает проблемы на новом месте работы. Теперь команда экс-тренера «Спартака» сыграет в дерби с «Ювентусом». Есть шанс загладить вину за последние результаты перед болельщиками. Победа над «Юве» заставит поклонников «Торино» забыть о неудачах. Но и команде Мотты нужны очки, чтобы продолжить борьбу за золото.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
Фото: Getty Images
9 место

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: воскресенье, 10 ноября, 17:00 мск

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний матч «МЮ» без Аморима

«Манчестер Юнайтед» ждёт Рубена Аморима. Новый тренер приступит к работе в международную паузу. А пока что «МЮ» живёт с и. о. Рудом ван Нистелроем. И последнюю встречу без португальского тренера команда проведёт дома с «Лестером». «МЮ» занимает 13-е место в таблице, «лисы» – 15-е. Пора выбираться из тяжёлого положения! И когда начинать, если не в матче с не самым мощным «Лестером»?

«Реал» Мадрид — «Осасуна»
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
10 место

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: суббота, 9 ноября, 16:00 мск

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» реабилитируется после двух поражений?

Мадридский «Реал» сначала разгромно уступил «Барселоне» (0:4), а затем проиграл в Лиге чемпионов «Милану» (1:3). СМИ заговорили о кризисе команды. Как выходить из него? С помощью побед! В следующем туре мадридцы принимают дома «Осасуну». Когда побеждать, если не сейчас? Иначе есть шанс серьёзно усложнить себе жизнь в борьбе за титул.

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