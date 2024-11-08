Рекорды РПЛ, что могут вот-вот пасть. Выбрали 5 наиболее реальных и мощных

РПЛ – это не только чемпионская гонка, выяснение, кто или что на самом деле является позором футбола, но и чуть ли не ежегодное обновление различных рекордов. От незначительных до действительно масштабных. А нынешний сезон удивителен тем, что может пасть несколько, как ещё недавно казалось, незыблемых достижений. Например, бомбардирский рекорд Александра Кержакова. Или же уникальная победная серия ЦСКА.

Это может случиться уже в ближайшее время. А всего мы насчитали пять рекордов, которые могут быть побиты в этом сезоне.

Рекорд по количеству голов

Артёму Дзюбе осталось забить три мяча, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Существуют два рейтинга, которые занимаются подсчётом (помимо обычной Википедии), – Клуб Григория Федотова и Клуб 100 от «Спорт-экспресса». В первом Дзюба уже обошёл Кержакова, ведь в нём не считаются мячи, забитые Александром в чемпионате Швейцарии. А вот во втором (чуть более справедливом) нападающему «Акрона» немного голов всё ещё не хватает.

Александр Кержаков в Швейцарии Фото: AP Photo/ТАСС

До конца года у «Акрона» матчи в РПЛ со «Спартаком» и «Рубином», в Кубке с «Шинником», а также с «Оренбургом» и «Зенитом» в чемпионате. Понятно, что есть два топ-соперника, на которых Артём традиционно выходит мегамотивированным, плюс условный «Оренбург» с далеко не самой надёжной обороной. Так что все шансы побить достижение Кержакова уже в 2024 году есть. А если не получится – наверняка удастся в 2025-м. Сомнений в этом почти нет.

Рекорд по победам подряд

Обыграв «Оренбург», «Краснодар» сравнялся по количеству побед подряд с «Локомотивом». В сезоне-1995 железнодорожники тоже выдали 11-матчевую победную серию, которая началась в 17-м туре. А в 28-м сюжет прервал «Уралмаш», неожиданно победив в гостях. Следующая цель «Краснодара» – сравняться по количеству побед с ЦСКА. В сезоне-1998 команда выиграла 12 встреч подряд. «Быки» могут сделать это, если победят в ближайшем туре «Рубин».

Футболисты «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

А уже дальше можно целить на первое место – это тоже ЦСКА, но в сезонах-2013/2014 и 2014/2015. Выигрывать армейцы начали в 21-м туре – то есть со второго матча весны. И продолжили до 4-го тура следующего сезона. А там серию прервал «Спартак». Да, она растянулась на два сезона, но считается самой длинной в российской истории.

«Краснодару» нужно выиграть ещё три матча в РПЛ, чтобы побить все рекорды. Соперники – «Рубин», «Химки» и «Спартак».

Беспроигрышная серия

Возвращаемся к «Локомотиву». Команда Юрия Сёмина (а потом Владимира Эштрекова) почти 20 лет назад установила историческое достижение, не проигрывая на протяжении 10 с лишним месяцев. 19 сентября 2004 года «Локо» уступил на своём поле «Ростову», а следующее поражение в рамках чемпионата России случилось только 6 августа 2005-го. 27 матчей: 18 побед и девять ничьих. Круто.

«Локомотив» в сезоне-2004 Фото: Виталий Белоусов, Василий Смирнов/ТАСС

«Краснодар» пока далёк от этого достижения. В этом сезоне команда ещё не проигрывала – то есть это 14 матчей, добавляем сюда две встречи из прошлого розыгрыша. Всего 16. Получается, до рекорда нужно не проигрывать ещё 12 туров, а это почти до конца чемпионата. Да, будет сложно. Но и в «Локомотив» того периода вряд ли все верили.

Наименьшее количество пропущенных голов

И опять «Локомотив». В чемпионском сезоне-2002, когда ещё игрался последний на данный момент «золотой» матч (с ЦСКА), команда установила достижение, которое никто не побил до сих пор. А именно – по количеству пропущенных мячей. За весь сезон всего 14 голов оказалось в сетке Сергея Овчинникова. Сам же он установил рекорд по количеству «сухих» матчей – 20 игр из 30. Фантастика.

Сергей Овчинников в «Локомотиве» Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Но в этом сезоне теоретически это достижение может повторить или превзойти либо «Зенит», либо ЦСКА. После 14-го тура у каждой из этих команд по шесть пропущенных голов. Идут в неплохом графике. А у Станислава Агкацева и Евгения Латышонка сейчас по девять «сухих» матчей. Так что на один из этих рекордов кто-то способен замахнуться.

Наименьшее количество забитых мячей

Здесь тоже есть свои «достижения». Вылетевший из РПЛ в сезоне-2018/2019 «Анжи» забил за 30 туров всего 13 мячей. Но там всё было грустно: от отсутствия денег до отсутствия игры. Парадокс, что в нынешнем сезоне это достижение может превзойти «Динамо», которое тоже представляет Махачкалу. При этом клуб пока точно не собирается вылетать. И ещё совсем недавно находился в середине таблицы.

У команды Хасанби Биджиева одна проблема – количество голов. За 14 туров их всего семь. И если она не прибавит в этом компоненте, то может установить новый антирекорд. При этом вряд ли кто-то удивится, если даже в этом случае динамовцы останутся в РПЛ.