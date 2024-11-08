Что за еврокубковое уничтожение! «Челси» забил 8 голов, 4 из которых ― за девять минут!

«Челси» на своём поле катком прошёлся по армянскому «Ноа» – клуб из Еревана пропустил восемь голов. Это было больно.

У «Челси» так много футболистов, что часть из них даже не заявлена на Лигу конференций, чтобы Энцо Мареска дал игровое время всем. И даже в такой конфигурации лондонцы – фаворит не только этой встречи, но и всего турнира.

Голы в ворота Огньена Чанчаревича посыпались практически сразу:

12-я минута – Тосин Адарабийойо забил с паса Энцо Фернандеса;

13-я минута – отличился Марк Гиу;

18-я минута – Аксель Дисаси тоже отметился голом, а у Энцо – второй ассист;

21-я минута – Жоау Феликс не остался в стороне, у Энцо – хет-трик из голевых.

Дальше лондонцы дали сопернику выдохнуть, но ненадолго. На 39-й минуте Михаил Мудрик тоже забил, а на 41-й Феликс оформил дубль.

После перерыва голами отметился только Кристофер Нкунку – вечно травмированный француз забил на 69-й и 76-й минутах и добавил к ассисту два мяча.

В принципе, можно было и дальше издеваться над «Ноа», но зачем? Чтобы сделать этот вечер ещё безжалостнее?