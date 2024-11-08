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Челси ― Ноа ― 8:0, обзор матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций, 7 ноября 2024, голы Нкунку, Феликс, Мудрик

Что за еврокубковое уничтожение! «Челси» забил 8 голов, 4 из которых ― за девять минут!
Константин Кринский
Отчёт «Челси» ― «Ноа» ― 8:0
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Бедный «Ноа».

«Челси» на своём поле катком прошёлся по армянскому «Ноа» – клуб из Еревана пропустил восемь голов. Это было больно.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
8 : 0
Ноа
Ереван, Армения
1:0 Адарабиойо – 12'     2:0 Гиу – 13'     3:0 Дисаси – 18'     4:0 Феликс – 21'     5:0 Мудрик – 39'     6:0 Феликс – 41'     7:0 Нкунку – 69'     8:0 Нкунку – 76'    

У «Челси» так много футболистов, что часть из них даже не заявлена на Лигу конференций, чтобы Энцо Мареска дал игровое время всем. И даже в такой конфигурации лондонцы – фаворит не только этой встречи, но и всего турнира.

Голы в ворота Огньена Чанчаревича посыпались практически сразу:

  • 12-я минута – Тосин Адарабийойо забил с паса Энцо Фернандеса;
  • 13-я минута – отличился Марк Гиу;
  • 18-я минута – Аксель Дисаси тоже отметился голом, а у Энцо – второй ассист;
  • 21-я минута – Жоау Феликс не остался в стороне, у Энцо – хет-трик из голевых.
А как всё хорошо для Чанчаревича начиналось
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Дальше лондонцы дали сопернику выдохнуть, но ненадолго. На 39-й минуте Михаил Мудрик тоже забил, а на 41-й Феликс оформил дубль.

После перерыва голами отметился только Кристофер Нкунку – вечно травмированный француз забил на 69-й и 76-й минутах и добавил к ассисту два мяча.

В принципе, можно было и дальше издеваться над «Ноа», но зачем? Чтобы сделать этот вечер ещё безжалостнее?

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