Оздоев отлично сыграл с «Манчестер Юнайтед». Но ПАОК всё равно провалился

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в еврокубках с октября 2023 года. И в нынешнем розыгрыше Лиги Европы команда трижды сыграла вничью. Чтобы рассчитывать на топ-8, «МЮ» была жизненно необходима победа над ПАОКом. Команда Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова приехала на «Олд Траффорд» в статусе аутсайдера, но сдаваться не собиралась. И дала грозному сопернику настоящий бой.

В стартовом составе ПАОКа оказался Оздоев, а вот Чалову места на поле не нашлось. Хотя греки рассчитывали наказывать «МЮ» в быстрых атаках, где Фёдор точно не затерялся бы. Тренер греков Рэзван Луческу готовил российского форварда на второй тайм. А первые 45 минут получились странными. «Манчестер Юнайтед» на правах фаворита чаще владел мячом, действовал активнее и выжидал свой момент. Однако за весь тайм команда и. о. Руда ван Нистелроя не придумала ни одного по-настоящему грозного подхода. Максимум – из категории «заставили понервничать защиту». Самым активным в атаке «МЮ» был юный вингер Амад Диалло. Также пытался проявить себя Расмус Хойлунд, которому предстоит борьба за место главного форварда команды с Джошуа Зиркзее после прихода Рубена Аморима.

А что ПАОК? Греки выглядели неплохо: контратаковали, старались поймать «МЮ» на ошибке. И ближе к концу тайма клуб из Салоников создал лучший момент. После быстрой атаки мяч оказался в ногах у Мохамеда Камара, после чего полузащитник пробил с разворота под перекладину. Но Андре Онана не оказался сонным и классно среагировал на удар.

Оздоев был не очень заметен на поле. Но и его позиция в опорной зоне не подразумевала, что во встрече с «Манчестер Юнайтед» он понесётся оформлять хет-трик. Главное – ПАОК не пропустил за первый тайм, а значит, Магомед заслужил хорошую оценку за 45 минут.

Магомед Оздоев Фото: Carl Recine/Getty Images

Но после перерыва ситуация изменилась. Уже на 51-й минуте «МЮ» открыл счёт. Кто забил? Естественно, самый активный – Амад Диалло. Бруну Фернандеш сделал отличную подачу на дальнюю штангу, а ивуарийский вингер задумал совершить ещё одну скидку на Хойлунда. Но у Диалло получился полноценный удар «свечкой», после которого мяч оказался в воротах ПАОКа. Судья Раду Петреску заставил болельщиков «МЮ» понервничать во время консультации с VAR – гол оказался «чистым»!

После пропущенного мяча ПАОК задвигался. Терять было уже нечего, а отыгрываться надо. Почти сразу хороший момент упустил Андрия Живкович: серб получил мяч в чужой штрафной и, к несчастью для греков, не смог нанести акцентированный удар. «Манчестер Юнайтед» понял, что нельзя отдавать инициативу, и снова завёлся. Диалло мог оформить дубль: он нанёс мощный удар после борьбы с защитником, который парировал Доминик Котарски.

А на 65-й минуте Луческу выпустил Чалова. Появилось ещё больше надежд, что россияне «зарешают» сегодня на «Олд Траффорд». Однако наши ожидания – наши проблемы. Чалов не был заметен: редкие попытки зацепиться за мяч проваливались, в атаке ПАОК ничего не создавал. Но это проблема не конкретно российского форварда, а всей команды. Да и уровень сопротивления стоит учитывать.

А вот Диалло стал главной звездой встречи. На 77-й минуте Амад оформил дубль: сначала он отобрал мяч у Абдул-Рахмана Баба, который до этого исполнил странные действия рядом со своей штрафной. Ганский защитник затем проиграл борьбу вингеру «МЮ», а тот потом пальнул в дальний угол 2:0 – игра де-факто завершилась.

Амад Диалло Фото: Naomi Baker/Getty Images

ПАОК сдался, а «Манчестер Юнайтед» в спокойном темпе докатывал до финиша. В последнем матче перед приходом Рубена Аморима команда заработала первую победу в Лиге Европы. Есть плацдарм для борьбы за топ-8 общего этапа. А вот ПАОК набрал всего одно очко за четыре тура, и теперь стоит рассчитывать максимум на место в топ-24. Оздоева и Чалова жаль. Магомед был одним из лучших у греков (78% точных передач, четыре выноса, четыре перехвата), однако результата это не принесло. А у Фёдора просто не было возможностей проявить себя. Россияне упустили шанс сверкнуть на «Олд Траффорд».