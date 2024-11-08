Безумие последних минут, гол-прикол и поражение Моуринью. Главное в ЛЕ и ЛК

Сыгран 4-й тур в Лиге Европы и 3-й – в Лиге конференций. Рассказываем о главных событиях из прошедших матчей дня. Были неожиданные поражения лидеров и победы аутсайдеров, а для российских легионеров эти встречи завершились неудачно.

Лига Европы

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина потерпел первое поражение в Лиге Европы. Причём проиграл на своём поле азербайджанскому «Карабаху», который до этого не набрал ни одного очка. Хозяева начали матч плохо, а Хайкин – лидер ЛЕ по сейвам (19) после трёх туров – однажды спас при счёте 0:0. Но в середине первого тайма именно после ошибки Никиты норвежцы пропустили. Голкипер сделал неточный пас ногой, и Турал Байрамов забил чудо-гол. Остановил грудью мяч, после чего зарядил по воротам с 23-25 метров.

Потом «Будё-Глимт» давил, создал множество моментов после стандартов. Угловой на 41-й минуте и принёс хозяевам ответный гол. Патрик Берг замкнул дальнюю штангу. Однако после часа игры норвежцы почему-то сдулись. Сначала Хайкина спасла крестовина, а в середине второго тайма Абделла Зубир завершил контрвыпад точным ударом на средней высоте – без шансов для российского голкипера.

«Галатасарай» победил в Стамбуле «Тоттенхэм», который стартовал с трёх побед в трёх турах. Команды Окана Бурука и Ангелоса Постекоглу выдали весёлый матч. Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте. Юнус Акгюн забил красивый гол с подбора после углового – ударом с левой ноги положил мяч в дальнюю девятку. Но вскоре «шпоры» отыгрались. 19-летний форвард Уилл Лэнкшир замкнул прострел Бреннана Джонсона.

А дальше игру для «Галатасарая» сделали два экс-футболиста «Наполи» – Виктор Осимхен и Дрис Мертенс. Этот дуэт соорудил два гола за семь минут. Нигериец оформил дубль с передач бельгийца. Сначала Мертенс здорово вывел Осимхена один на один с голкипером, а затем вырезал точный кросс, и центрфорвард точно пробил в касание.

Первый тайм турки выиграли нокаутом. Во втором «Тоттенхэм» ещё и потерял удалённого за две жёлтые карточки Лэнкшира. Тем не менее Доминик Соланке сумел вернуть интригу, забив пяткой после прострела Педро Порро. Но на ничью «шпоры» в Турции не наиграли.

Виктор Осимхен Фото: Elif Ozturk/Getty Images

Матч между «Стяуа» и «Мидтьюлланном» остался бы вне фокуса внимания за пределами Румынии и Дании, если бы не случившийся в этой игре курьёз. Обе команды, к слову, неплохо стартовали в Лиге Европы. «Стяуа» набрал шесть очков за три тура, а «Мидтьюлланн» и того больше – семь, не проиграв ни разу. Но в Бухаресте датчан ждало первое поражение.

Открыл счёт «Стяуа» уже на исходе четверти часа встречи. Забил форвард Флорин Тэнасе. А второй гол румын после перерыва на первой же минуте – настоящая комедия! «Мидтьюлланн» разыграл мяч с центра поля за счёт передачи назад на вратаря Элиаса Олафссона, но исландец, выбивая вперёд, умудрился попасть в нападающего «Стяуа» Даниэля Бырлиджу. Мяч отлетел в сторону ворот. Бырлиджа догнал его и переправил грудью в сетку из вратарской.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна слетал на этой неделе в Чехию. Российский полузащитник уже тренируется в общей группе после травмы, тем не менее в заявку на игру с «Викторией Пльзень» не попал. Для команды Иманола Альгуасиля непросто складывается эта Лига Европы, вот и в Чехии баски пропустили быстрый гол. Правда, перед перерывом сравняли счёт: Микель Оярсабаль раскачал слева защитника и подал на Орри Оускарссона, который забил ударом головой из вратарской.

«Реал Сосьедад», казалось, владел игрой, тем не менее на 90-й минуте пропустил и потерпел второе поражение в турнире. А победа-то всего одна. «Виктория Пльзень» улетела в контратаку, и после кросса и удара с подбора мяч оказался в сетке ворот Алекса Ремиро благодаря рикошету. Затём ещё и Оускарссон упустил последнюю возможность спасти ничью.

Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Юнайтед» отправился со своим «Фенербахче» в Нидерланды. Матч с АЗ Особенный смотрел с трибуны, так как заработал очередную дисквалификацию. Происходившее на поле не слишком радовало португальского тренера. На исходе часа встречи хозяева вышли вперёд: Капитан-«десятка» Свен Мейнанс протащил мяч справа и сделал пас в центр, после чего хозяева разыграли комбинацию, которую завершил ударом в касание Ро-Зангело Дал.

Через три минуты Эдин Джеко заработал пенальти, но Юссеф Эн-Несири ужасно исполнил 11-метровый: послал мяч по центру – голкипер Роум Овусу-Одуро отразил удар. Тем не менее вскоре Эн-Несири исправился. После заброса Джеко марокканец пробил головой, и мяч от ноги защитника влетел в сетку. Однако пять минут спустя команда Моуринью снова пропустила – от 18-летнего дебютанта ЛЕ Кеса Смита! Юный хавбек разыграл тонкую стенку с Мейнансом, который сделал тонкий пас пяткой, а в штрафной действовал на удивление зрело – убрал на паузе экс-армейца Бекао и покатил мяч в сетку.

Более того, тот же Смит в концовке организовал проникающим пасом третий гол в ворота «Фенербахче». Голевая атака началась с перехвата на чужой половине поля, а завершилась тем, что Касиус реализовал выход один на один. Моуринью готовил свою команду в этот вечер ко всему, только не к феерии 18-летнего ноунейма. И проиграл.

Потрясающий по сценарию матч выдали в Германии «Хоффенхайм» и «Лион». В первом тайме немцы были значительно лучше, однако не забили. Зато в начале второго хозяев вывел вперёд француз Валентен Жендрей. Впрочем, «Лион» довольно быстро отыгрался благодаря голу Абнера. Дело шло к ничьей, она в итоге и получилась. Но какую же концовку выдали команды!

«Хоффенхайм» с «Лионом» обменялись голами в компенсированное время. На 90+4-й минуте «ткачи», казалось, добыли волевую победу. После стандарта Александр Ляказетт показал класс в штрафной и переправил мяч в сетку. А ещё через две минуты немцев выручил навал. Кросс, подбор и удар с 14-15 метров от земли: вот так родился спасительный гол 20-летнего Умута Тохумджу, который заставил плясать от счастья целый стадион.

Один из центральных матчей дня в Лиге Европы прошёл в Риме – «Лацио» встретился с «Порту». Хозяева перед этим туром делили первое место с «Тоттенхэмом» и «Андерлехтом» по очкам, взяв девять из девяти возможных. Команда Марко Барони доминировала в первом тайме и забила перед самым перерывом. Угловой и скидка привели к голу головой Алессио Романьоли.

«Лацио» празднует гол «Порту» Фото: Marco Rosi/Getty Images

Во втором тайме «Порту» перехватил инициативу. Команда Витора Бруну – первого коуча, назначенного в эпоху нового президента клуба, экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша – отыгралась в середине второго тайма. Вандерсон Галено избежал офсайда и вырезал шикарную диагональ в центр штрафной, а Стефен Эуштакиу выстрелил без обработки.

«Порту» был в нескольких минутах от ничьей, но в одной из последних атак «Лацио» забил победный гол. Защитники «драконов» прозевали заброс из глубины на Педро. Форвард на опыте решил эпизод во вратарской. Большое разочарование для Виллаш-Боаша и его команды.

Лига конференций

В Лиге конференций выделяем матч «Челси» с армянским «Ноа». Сама афиша звучит, как какая-то фантасмагория. Невероятно, что эти команды оказались в одном турнире! Впрочем, «Ноа» отнюдь не безнадёжный аутсайдер в Лиге конференций. Коллектив португальца Руя Моты стартовал с победы над чешской «Младой-Болеслав» (2:0), после чего дал бой «Рапиду» в Австрии и уступил с минимальным счётом (0:1).

Один из восьми голов «Челси» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вот только на «Стэмфорд Бридж» действительно сыграли команды с разных планет. За один лишь первый тайм «Челси» забил шесть мячей в ворота вице-чемпиона Армении. Дубль сделал Жоау Феликс, по голу добавили Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси и Михаил Мудрик.

Во втором тайме «Челси» сбавил скорость. Тем не менее игроки «Ноа» не избежали разгрома, после которого стыдно смотреть друг другу в глаза. Кстати, на скамейке запасных армянской команды сидел российский вратарь Алексей Площадный. Он увидел вживую, как Кристофер Нкунку вслед за Феликсом оформил дубль и установил окончательный счёт 8:0.