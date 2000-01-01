«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после поражения от «Барселоны»

«Црвена Звезда» потроллила «Реал»

«Црвена Звезда» проиграла «Барселоне» (2:5) в Лиге чемпионов. Но это не помешало сербскому клуб потроллить «Реал», который ранее уступил каталонцам в Ла Лиге со счётом 0:4.