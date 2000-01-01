«Црвена Звезда» потроллила «Реал»
«Црвена Звезда» проиграла «Барселоне» (2:5) в Лиге чемпионов. Но это не помешало сербскому клуб потроллить «Реал», который ранее уступил каталонцам в Ла Лиге со счётом 0:4.
Что сделал клуб?
«Привет, «Реал», мы, может, и проиграли, зато забили два гола», — написала «Црвена Звезда» в социальных сетях.
«Црвена Звезда» потроллила «Реал» после поражения от «Барселоны»
Читайте также
Рафинья подарил Ямалю золотой IPhone. Видео
«Барса» побила рекорд по голам на старте сезона
Как выглядит лицо Кубарси после удара шипами
Винисиус попробовал себя в паделе. Видео
У «Милана» особое достижение в матчах с «Реалом»
«Жирона» обновила антирекорд по автоголам в ЛЧ
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
Необычные бутсы Коула Палмера. Фото
Сын Месси положил красивый гол. Видео
Аморим попал в топ-7 дорогих трансферов тренеров
Азара пранканули в барбершопе Лондона. Видео
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
«Сити» прервал свою рекордную серию без поражений
«Спартак» не проигрывает ЦСКА пять матчей подряд
Рюдигер попытался выбить мяч в шпагате. Видео
5 трофеев, которые сложнее всего выиграть