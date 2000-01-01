Обновлённый прогноз на победителя ЛЧ
После 4-го тура суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Лиги чемпионов. У каких команд больше шансов на титул?
5-е место — «Арсенал»
Шансы «канониров» на победу оцениваются в 8%, а на выход в финал — 15%.
4-е место — «Барселона»
Вероятность титула каталонцев — 9%, а попадания в финал — 18%.
3-е место — «Интер»
Шансы «нерадзурри» на трофей равняются 12%, а на выход в финал — 22%.
2-е место — «Ливерпуль»
Вероятность победы мерсисайдцев — 17%, а на выход в финал — 29%.
1-е место — «Манчестер Сити»
Шансы «горожан» на трофей оцениваются в 19%, а на попадание в финал — 32%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЛЧ после 4-го тура
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