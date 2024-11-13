Играй головой. «Биржевая гонка» инвестиций — спорт для мозга

«Биржевая гонка» от Сбера — соревнование инвесторов, где для победы нужно показать наилучшую доходность по брокерскому счёту среди других участников. Редакция «Чемпионата» проверяет на себе: каково это — начать инвестировать? В качестве «подопытных» наши авторы: Валерия Кукалева и Иван Бровар (да, это и есть ноунеймы с обложки материала).
Как стартовать без опыта, какую стратегию выбрать, что вообще из этого получится? Об этом и будет наш лайв, который продлится до окончания турнира. Болейте за или против нас или вообще принимайте участие сами! В общем, пристегните ремни, «Биржевая гонка» уже началась. Едем?
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Привет и от Валерии! Если честно, я думала, что приветственное слово — это пара абзацев, а Ваня взял и написал больше страницы! Но тем и лучше — он уже сказал всё главное, самое важное и самое интересное.
Вот и чемпионат инвестиций — это про что-то интересное: в конце концов, это тоже в какой-то мере спорт — ведь всё, где есть слово Чемпионат — это спорт, правильно? А я смотрю спорт сколько себя помню (на Олимпиаде в Нагано спрашивала родителей, почему фигуристки катаются в платьях, а не в шубах, как мы) — и хотя мои походы на каток и лыжню не имеют ничего общего с голами/очками/секундами, кажется, пора попробовать и самой ощутить что-то соревновательное.
Я инвестирую уже давно: пережила уход портфеля на красное дно в феврале 2022-го, а потом смогла выйти в плюс. Сейчас рынок переживает очередное землетрясение, но меня это не пугает, поэтому я решила принять участие в «Биржевой гонке» от СберИнвестиций. Мой стартовый капитал — 13 000 рублей.
Чтобы не терять, а преумножать, можно инвестировать. Это шанс увеличить капитал быстрее. Да, в этом есть свои риски, но, если выбрать верную стратегию, то возможно заработать.
Начнём соревнование с самого важного – стратегии! Для этого определимся с целью и проанализируем рынок. Как все будет готово, сразу же вернусь с мыслями.
Поехали! И пусть удача всегда будет с нами.
Привет! На проводе начинающий инвестор Иван. Я автор «Чемпионата» и вместе с коллегой Лерой Кукалевой участвую в «Биржевой гонке» от Сбера, которая уже стартовала и продлится до 17 декабря.
Почему вообще мы решили в это ввязаться? Инвестиции – как любое соревнование. Здесь тоже есть стратегия, андердоги, фавориты, взлёты и падения. В общем, за что мы любим, скажем, футбол, теннис или хоккей. Можно выбрать тактику минимизации рисков и «болеть» за уверенные компании, а можно рискнуть и инвестировать в чей-то потенциал. Или найти топ-клуб, который давно болеет и поверить, что он оживёт.
У нас будет обновляемый материал, который будет длиться на протяжении всего конкурса. В серии постов мы расскажем о нашем продвижении в турнире по инвестициям, будем изучать накопленный опыт и делиться эмоциями.
Важно отметить, что в «Биржевую гонку» я вступаю на уровне «Новичок». Мне интересно узнать, как работают инвестиции, можно ли учиться на чужих ошибках и как быть в плюсе. При этом ранее, несмотря на популярность инвестиций в России, я этим не занимался. Вообще не обязательно, что у меня получится, хотя я мотивирован. Во-первых, на кону мои реальные средства, а во-вторых, конечно, хочется победить самого себя. Принцип «Главное участие» тут не то чтобы работает. Хочется и получить удовольствие от процесса и новых знаний, и заработать!
Инвестиции (по крайней мере, сейчас) я не рассматриваю как полноценную замену основной работы. И вам не советую, если вы не готовы прокачаться до профессионального уровня. Для себя я выявил 3 основных мифа про инвестирование:
Нужно много денег
Хм, нет. Никто не заставляет вас отдавать последнюю рубашку. Мой стартовый капитал — 3 000 рублей. Получится — отлично. Не выгорит — такую сумму за приятный досуг и новые знания мне точно не жаль. Тем более, в долгосрочной перспективе уже после окончания «Биржевой гонки» я всё равно могу получить доход.
Необходимо быть финансовым гуру
Спойлер: даже акула рынка когда-то была акулёнком. Всегда стоит с чего-то начинать и трезво оценивать свои силы. Собственно, для этого и существует «Биржевая гонка», где в разумном режиме, под соусом конкуренции с другими участниками (Лера, салют!), есть возможность набраться опыта и научиться делать красиво.
Это слишком рискованно
Конечно, инвестиции — это не гарантированный способ заработка, в котором присутствует риск. Однако его всегда можно контролировать. Конечное решение только за вами. Вам не обязательно бить паненку в решающем матче чемпионата мира. Здесь примерно также.
В общем, мой посыл: инвестиции — это не страшно, скорее страшно интересно. И точно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Принять участие в «Биржевой гонке» может каждый:
✅ Откройте брокерский счёт в Сбере, если его ещё нет, и пополни на сумму от 1 000 рублей.
✅ Скачайте приложение «СберИнвестиции».
✅ До 2 декабря подайте заявку в разделе «Профиль».
✅ До 17 декабря участвуйте, заключайте сделки от 1 000 рублей, анализируйте и пробуйте свои силы.
При любом раскладе ништяки обеспечены. Как минимум, вы получите бонусную акцию Сбера. А вообще призовой фонд — 40 млн рублей. В зависимости от баланса брокерского счёта вы попадёте в одну из пяти лиг.
Навигация предельно понятна, ведь в «Профиле» в приложении «СберИнвестиции» всегда можно найти свой текущий рейтинг как в определённой группе, так и среди всех участников.
Давайте соревноваться вместе, даже если вы, как и я, не отличаете брокера от брокколи. Уверен, что в процессе мы с этим разберёмся. В следующем посте мы с Лерой обязательно расскажем о наших первых инвестициях, а пока мяч вашей стороне, так что ход за вами!
Общий период проведения акции «Биржевая гонка» (далее — «Акция») — с 17.10.2024 по 10.03.2025 включительно и/или до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Принять участие в Акции вправе Клиенты Банка – дееспособные граждане Российской Федерации, которые постоянно зарегистрированы на территории Российской Федерации, являются налоговыми резидентами Российской Федерации и имеют в ПАО Сбербанк действующий Брокерский счет с Балансом портфеля не менее 1000 (одна тысяча) рублей. Подробнее об организаторе Акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: sberbank.ru/broker. Призовой фонд Акции ограничен. По исчерпании фонда Акции Поощрения не зачисляются (начисление денежных средств в рамках Акции не производится). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015, лицензия на оказание брокерских услуг №045-02894-100000 от 27.11.2000.
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