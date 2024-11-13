Играй головой. «Биржевая гонка» инвестиций — спорт для мозга

Привет! На проводе начинающий инвестор Иван. Я автор «Чемпионата» и вместе с коллегой Лерой Кукалевой участвую в «Биржевой гонке» от Сбера, которая уже стартовала и продлится до 17 декабря.

Почему вообще мы решили в это ввязаться? Инвестиции – как любое соревнование. Здесь тоже есть стратегия, андердоги, фавориты, взлёты и падения. В общем, за что мы любим, скажем, футбол, теннис или хоккей. Можно выбрать тактику минимизации рисков и «болеть» за уверенные компании, а можно рискнуть и инвестировать в чей-то потенциал. Или найти топ-клуб, который давно болеет и поверить, что он оживёт.

У нас будет обновляемый материал, который будет длиться на протяжении всего конкурса. В серии постов мы расскажем о нашем продвижении в турнире по инвестициям, будем изучать накопленный опыт и делиться эмоциями.

Важно отметить, что в «Биржевую гонку» я вступаю на уровне «Новичок». Мне интересно узнать, как работают инвестиции, можно ли учиться на чужих ошибках и как быть в плюсе. При этом ранее, несмотря на популярность инвестиций в России, я этим не занимался. Вообще не обязательно, что у меня получится, хотя я мотивирован. Во-первых, на кону мои реальные средства, а во-вторых, конечно, хочется победить самого себя. Принцип «Главное участие» тут не то чтобы работает. Хочется и получить удовольствие от процесса и новых знаний, и заработать!

Инвестиции (по крайней мере, сейчас) я не рассматриваю как полноценную замену основной работы. И вам не советую, если вы не готовы прокачаться до профессионального уровня. Для себя я выявил 3 основных мифа про инвестирование:

Нужно много денег

Хм, нет. Никто не заставляет вас отдавать последнюю рубашку. Мой стартовый капитал — 3 000 рублей. Получится — отлично. Не выгорит — такую сумму за приятный досуг и новые знания мне точно не жаль. Тем более, в долгосрочной перспективе уже после окончания «Биржевой гонки» я всё равно могу получить доход.

Необходимо быть финансовым гуру

Спойлер: даже акула рынка когда-то была акулёнком. Всегда стоит с чего-то начинать и трезво оценивать свои силы. Собственно, для этого и существует «Биржевая гонка», где в разумном режиме, под соусом конкуренции с другими участниками (Лера, салют!), есть возможность набраться опыта и научиться делать красиво.

Это слишком рискованно

Конечно, инвестиции — это не гарантированный способ заработка, в котором присутствует риск. Однако его всегда можно контролировать. Конечное решение только за вами. Вам не обязательно бить паненку в решающем матче чемпионата мира. Здесь примерно также.

В общем, мой посыл: инвестиции — это не страшно, скорее страшно интересно. И точно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Принять участие в «Биржевой гонке» может каждый:

✅ Откройте брокерский счёт в Сбере, если его ещё нет, и пополни на сумму от 1 000 рублей.

✅ Скачайте приложение «СберИнвестиции».

✅ До 2 декабря подайте заявку в разделе «Профиль».

✅ До 17 декабря участвуйте, заключайте сделки от 1 000 рублей, анализируйте и пробуйте свои силы.

При любом раскладе ништяки обеспечены. Как минимум, вы получите бонусную акцию Сбера. А вообще призовой фонд — 40 млн рублей. В зависимости от баланса брокерского счёта вы попадёте в одну из пяти лиг.

Навигация предельно понятна, ведь в «Профиле» в приложении «СберИнвестиции» всегда можно найти свой текущий рейтинг как в определённой группе, так и среди всех участников.

Давайте соревноваться вместе, даже если вы, как и я, не отличаете брокера от брокколи. Уверен, что в процессе мы с этим разберёмся. В следующем посте мы с Лерой обязательно расскажем о наших первых инвестициях, а пока мяч вашей стороне, так что ход за вами!