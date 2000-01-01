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Пиняев — в топ-100 самых дорогих игроков до 21 года
Пиняев — в топ-100 самых дорогих игроков до 21 года
Сергей Пиняев вошёл в топ-100 наиболее дорогих игроков до 21 года по версии CIES Football Observatory. На каком месте находится полузащитник «Локомотива» и кто возглавляет топ?
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67-е место — Сергей Пиняев
67-е место — Сергей Пиняев
Стоимость россиянина оценивается в € 22,3 млн.
5-е место — Жоау Невеш
5-е место — Жоау Невеш
20-летний полузащитник «ПСЖ» – в € 99,8 млн.
4-е место — Савио Морейра
4-е место — Савио Морейра
20-летний форвард «Манчестер Сити» оценивается в € 101 млн.
3-е место — Уоррен Заир-Эмери
3-е место — Уоррен Заир-Эмери
18-летнего полузащитника«ПСЖ» оценили в € 109,0 млн.
2-е место — Алехандро Гарначо
2-е место — Алехандро Гарначо
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» оценивается в € 114,8 млн.
1-е место — Ламин Ямаль
1-е место — Ламин Ямаль
Полузащитник «Барселоны» – € 180,9 млн.
Пиняев — в топ-100 самых дорогих игроков до 21 года
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