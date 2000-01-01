Пиняев — в топ-100 самых дорогих игроков до 21 года

Сергей Пиняев вошёл в топ-100 наиболее дорогих игроков до 21 года по версии CIES Football Observatory. На каком месте находится полузащитник «Локомотива» и кто возглавляет топ?