Хватит спрашивать Карпина об отставке. Ему не привыкать выбираться из подобных кризисов

На этой неделе у Валерия Карпина появился небольшой повод порадоваться: «Ростов» воткнул один мяч «Спартаку» в Кубке России, при этом ни разу не пропустил. Последний раз сыграть «на ноль» команде Карпина удавалось в матче с махачкалинским «Динамо» в начале сентября. А последняя победа была больше двух месяцев назад – над «Факелом» в РПЛ.

С того момента – ничьи, поражения, поиск причин, объясняющих неудачи, и уже несколько вопросов Карпину об отставке. Всё это превращалось в нездоровую тенденцию. «Ростов» и правда угодил в кризис результатов, но парадоксально, что это сильно не повлияло на положение в таблице – дончане за счёт трёх побед на старте сезона сейчас на 10-м месте. Да, до зоны стыковых матчей всего два очка, но до вылета – целых пять. При этом до «Рубина» с седьмой строчки – четыре.

Получается, нынешний «Ростов» – середняк с претензиями на стыковые матчи. При этом если посмотреть на стоимость состава – команда просто обязана быть выше. Они на седьмом месте по цене игроков и уступают только топам. И обходят ближайшего преследователя («Крылья Советов») на € 6 млн, а «Рубин» – и вовсе на € 20 млн.

Игроки есть, но почему тогда такой результат?

«Ростов» ведь неплохо начал сезон. Сначала – ничья с ЦСКА, потом победа в гостях над «Крыльями». Дальше приехали в Питер, получили пять от «Зенита», при этом Карпин остался доволен игрой команды. Такой вот итог. В 5-м туре «Ростов» выиграл у «Оренбурга», в 7-м – у «Факела». Команда Карпина влетела в топ-7 и ощущала себя комфортно. Лидеры были близко, а зона вылета – далеко. Но дальше началось постепенное угасание.

14 сентября «Ростов» уступил «Краснодару» – и с того момента у команды три поражения и три ничьих. Всё это в рамках РПЛ. Причём календарь не то чтобы убийственный: да, были топы – «Краснодар», «Спартак», «Динамо». Но были и «Акрон», «Пари НН», где «Ростов» спас ничью в концовке, и «Ахмат» с последнего места в таблице.

«Ахмат» Фото: fc-rostov.ru

Неожиданная проблема, появившаяся у команды Карпина – отсутствие голов. «Ростов» не забивал больше месяца – в четырёх встречах подряд. После одного из них – с «Акроном» – главный тренер и вовсе заявил, что это был худший матч, который он видел за два года. Тенденцию удалось прервать только в игре с «Пари НН». И то Осипенко отличился лишь с пенальти и в самой концовке. Потом голы всё-таки вернулись, а вот победы – нет.

Ещё одна явная проблема «Ростова» – оборонительная. Речь не столько про защитников, хотя они в этом сезоне выглядят неважно, сколько про вратарей. У команды вообще отсутствует основной голкипер после ухода Песьякова. Сначала Карпин пробовал там Рустама Ятимова – не понравилось. Дальше свой шанс получил Данил Одоевский: выглядел неплохо, но попал в тот самый кризисный период, а потом травмировался. Шанс получил и Хидает Ханкич, но после трёх мячей от «Ахмата» он, как и все его предшественники, отправился на скамейку. А в рамку вернулся Ятимов и с «Динамо» выглядел неплохо. Но стал ли он первым выбором надолго? Вряд ли.

Хидает Ханкич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам Карпин спокойно относится к тому, что происходящее сейчас описывают как кризис. И даже с удовольствием рассуждает на эту тему. Вот слова тренера после матча с «Динамо»

Валерий Карпин лавный тренер «Ростова» «Серия без побед связана и с кризисом, и с невезением. Кризис — поэтому и невезение, невезение — поэтому и кризис. Как угодно можно говорить, но для чего? Чтобы что? Я же не буду делать разборы здесь. Претензии команде в последних матчах могу предъявить только в игре с «Акроном». Во всех остальных встречах глобально претензии мало к кому. Да, ошибся один, другой, это индивидуальные ошибки. Один раз ошиблись и пропустили — называйте невезением или мастерством команд, как угодно. Мы два матча не разыгрываем мяч через вратаря. Это больше связано не с Глебовым, а с вратарями. По поводу пяти защитников: у нас не было замены Глебову, поэтому решили сыграть в пять защитников».

То есть тренер не отрицает проблемы. При этом раз за разом повторяет, что держит ситуацию под контролем. А ещё чуть ли не еженедельно отвечает на вопросы о возможной отставке. Всё в типичной манере – уйти готов, но пока не устал. То же самое звучало год-два или даже три назад. Некоторые связали не самый оптимистичный настрой Карпина с тем, что в области сменился губернатор. Но сам тренер опроверг и это, заявив, что клуб на трансферы не получал ни копейки из бюджета. Так что для них принципиально ничего не изменится.

При этом игроки, вероятно, верят, что кризис – это временно. Николай Комличенко, например, заявил, что нынешний результат – следствие невезения и неоптимальной формы нескольких игроков. И вскоре всё наладится.

А как Карпин преодолевал кризисы раньше?

Главному тренеру «Ростова» не впервой оказываться в сложных ситуациях даже за последние несколько сезонов. Вспомним предыдущий и то, как «Ростов» стартовал тогда. К 11-му туру у них было две победы, пять поражений и максимально непривлекательная разница забитых и пропущенных мячей – 17-24. Команда упала на 14-е место в таблице, а часть общественности традиционно требовала перемен. Руководство не торопилось, понимая все детали. «Ростов» солидно выглядел в большей части матчей, но умудрялся терять преимущества в два гола. Нужно было исправить только этот момент и добавить уверенности. У Карпина получилось. Уже в следующих пяти встречах команда выиграла трижды, вернулась на привычное место в середине таблицы, а в итоге завершила сезон на седьмой строчке.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опускаемся ещё ниже – в сезон-2022/2023. Тогда Карпину предстояло разобраться с куда более масштабной проблемой: легионеры разъехались, новички – в основном молодые парни, а нужно показывать результат. Тренер справился с задачей, а «Ростов» и вовсе выдал сильнейший сезон за последние годы. До последнего команда претендовала на медали, но в концовке угодила в ещё один кризис, из которого выпутывалась уже по ходу следующего сезона.

Карпин достаточно опытен, чтобы адекватно оценивать происходящее. И если он считает, что ещё контролирует ситуацию, не доверять ему нет смысла. Впереди у «Ростова» матч с «Химками» – где, как не здесь, подтверждать эти заявления делом.