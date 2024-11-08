Топ-события субботы: «Локо» — «Факел», «Брайтон» — «МС», фигурка и хоккей

Насыщенное 9 ноября: много футбола, «Ак Барс» против «Локомотива» в КХЛ, волейбол и баскетбол. Не пропустите!

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🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из противостояния Овечкина и Кросби?

Битва Ови и Сида – одна из самых ярких в истории НХЛ, если не самая. Их матчи всегда вызывают интерес, будь то НХЛ или международная арена. А исход этих встреч никогда нельзя предсказать. Вот и в этот раз «Вашингтон» подходит к матчу как один из лидеров Востока, а «Питтсбург» – как один из аутсайдеров. Овечкин набрал шикарную форму, да и Кросби не отстаёт. Но это ещё ничего не обещает Алексу и его «Кэпиталз». Малыш Сид уже не раз ставил палки в колёса своему заклятому другу.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: встреча лидеров конференций — кто победит?

«Кливленд Кавальерс» – единственный клуб во всей НБА, кто до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне. Команда под руководством Кенни Аткинсона выиграла девять матчей в регулярном чемпионате и возглавляет таблицу Восточной конференции. Плотность на Западе куда выше, но «Голден Стэйт Уорриорз» на старте сезона впечатляет. Клуб во главе со Стефеном Карри уступил лишь один раз в восьми встречах, а игра подопечных Керра стоит особняком: команда великолепно взаимодействует на обеих сторонах паркета и по праву занимает своё первое место в конференции. Матч между «кавалеристами» и «воинами» обещает быть огненным.

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чьё звёздное трио окажется сильнее?

«Финикс Санз» находится на третьей строчке Запада на старте нового сезона НБА. «Солнечные» отлично проявили себя, выиграв семь матчей из восьми. Клуб из Аризоны уступает «Голден Стэйт» и «Оклахоме» лишь по дополнительным показателям, а так имеет с этими клубами одинаковый результат. «Даллас Маверикс» за те же восемь игр уступил уже трижды. Команда понемногу привыкает к тому, что появился в составе Клэй Томпсон, постепенно вкатываясь в сезон. Противостояние обещает быть интересным, так как встречаются топ-клубы Запада.

⛸️ 11:00: Фигурное катание, третий этап Гран-при России, танцы на льду, короткие программы у мужчин, женщин и спортивных пар

Интрига: в какой форме вернётся Акатьева и кто победит в дуэли Игнатова и Гуменника?

Самая яркая борьба этапа Гран-при в Красноярске ожидается в мужском одиночном катании: за верхнюю ступень пьедестала поборются Макар Игнатов и Пётр Гуменник, а помешать им попробуют Андрей Мозалёв и Дмитрий Алиев. В женском катании главным событием станет возвращение ученицы Тутберидзе Софьи Акатьевой после пропуска сезона, противостоять которой будет Софья Муравьёва из группы Плющенко. В парном катании есть очевидные фавориты — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду первое место ждут от Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: догонят ли новосибирцы магнитогорцев?

Обе команды серьёзно штормит в этом сезоне. «Сибирь» неудачно начала регулярку, постепенно выправила дела, но в последнее время вновь вернулась в кризисное состояние. То же касается и «Металлурга». Магнитогорцы сыграли на три матча больше и, занимая седьмое место на Востоке, лишь на три очка опережают новосибирцев. Победа «Сибири» — и команды будут вплотную друг к другу.

Непростая победа магнитогорцев над проблемными хабаровчанами: Видео «Амур» проиграл «Металлургу» и продлил свою серию поражений до 10 матчей

🏀 14:00: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: казанцы прервут серию поражений от армейцев?

Четверть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ канула в лету, но интересные противостояния продолжаются. Главным матчем выходных можно смело считать игру между УНИКСом и ЦСКА. Эти команды разыгрывали между собой чемпионство в плей-офф 2024 года, а также встречались в финале Суперкубка. Армейцы каждый раз оказывались сильнее, к тому же московский клуб за последние семь очных встреч лишь раз уступил казанцам. УНИКС в этом сезоне уже успел проиграть каждому из представителей «большой четвёрки» (ЦСКА, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань»), настало время исправляться или нет?

⚽️ 14:00: «Локомотив» — «Факел», РПЛ, 15-й тур

Интрига: «Локо» останется в тройке лидеров?

«Краснодар» и «Зенит» набрали чемпионский ход и сражаются за золото. Но недалеко и «Локомотив». В последнем туре удалось забить на последних минутах «Рубину» и вырвать победу. От южан москвичи отстают на пять очков, от петербуржцев – на два. Матч с «Факелом» – отличная возможность как минимум сохранить такую разницу, а возможно, и сократить. Воронежцы не уступают вот уже в пяти играх подряд в РПЛ. Но и победить всего разок удалось. А «Локо» последние три личные встречи забрал с общей разницей 7:1. Повторит?

⚽️ 16:00: «Реал» Мадрид — «Осасуна», Примера, 13-й тур

Интрига: мадридцы попали в кризис?

С лучшим клубом Испании по итогам прошлого сезона творится нечто странное. Казалось, пришёл Мбаппе – доминация как минимум на внутренней арене должна продолжиться. Но вместо неё «Реал» уже к началу ноября сильно отстал от набравшей ход «Барселоны». Ещё и в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» с «Миланом», хотя в лучшей форме не оставил бы от таких соперников мокрого места. А тут ещё и намечается матч с «Осасуной», которая идёт в топ-5. Если она победит, то сравняется по очкам с мадридцами. Допустят они такое?

⚽️ 16:30: «Динамо» Махачкала — «Оренбург», РПЛ, 15-й тур

Интрига: оренбуржцы собираются побеждать?

Слишкович сменил Деограсию, и «Оренбург» заиграл увереннее. Тем не менее результаты остаются плохими, не просто так клуб торчит на последнем месте. Выездной матч с махачкалинским «Динамо» – то ещё испытание. Да, соперник тоже давно не побеждает: аж с начала сентября. И всё равно выглядит здорово – дома играли не хуже что ЦСКА, что тёзок из Москвы: поражения – стечение обстоятельств и высокого класса соперников. Но если оренбуржцы хотят остаться в РПЛ, нужно как минимум увозить ничью.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли казанцы прервать победную серию ярославцев?

Железнодорожники одержали девять побед подряд и с огромным отрывом лидируют как на Западе, так и во всей КХЛ. Казанцы же приблизились к первой команде Востока «Трактору» на расстояние пяти очков, хотя у них в запасе сразу два матча. Победа над «Локомотивом» поможет «Ак Барсу» выйти на второе место на Востоке. Но позволят ли им железнодорожники?

В битве лидеров конференций сильнее оказались ярославцы: Видео «Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей

🏐 18:00: «Белогорье» — «Локомотив», Кубок России, 1/4 финала. Второй матч

Интрига: сможет ли «Локомотив» отыграться?

«Белогорье» в Новосибирске победило в пяти партиях, сделав хорошую заявку на выход в полуфинал. Железнодорожникам теперь нужно выиграть в Туле 3:0 или 3:1, а победа 3:2 уведёт команды в «золотой» сет». Вот только команда Пламена Константинова жутко нестабильна. Смогут ли удивить набравших ход «львов»?

В Суперлиге на выходных «Локо» победил, но был на грани поражения: «От нас отлетало, как от кирпичей». Куркаев — о победе «Локомотива» над «Динамо-Урал»

⚽️ 19:00: «Страсбург» — «Монако», Лига 1, 11-й тур

Интрига: команда Головина исправится?

Монегаски на старте сезона были ну очень хороши и даже бодались с гегемоном из «ПСЖ» за промежуточное лидерство. Но вот начался кризис: «Ницца» и «Анже» вовремя его поймали, добившись побед. Теперь парижане впереди на шесть очков. Вот что говорил Головин месяц назад: «В последние два года у нас очень сильная команда. В этом сезоне «Монако» стал ещё сильнее, потому что пришло много новых сильных ребят. Сейчас идём на первом месте в чемпионате и хорошо играем. Думаю, что самые большие шансы на чемпионство именно в этом году». Если амбиции «Монако» по-прежнему высоки, терять очки больше нельзя.

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Химки», РПЛ, 15-й тур

Интрига: ростовчане свалятся в зону переходных матчей?

«Ростов» обыграл «Спартак» в Кубке России, что для Валерия Карпина особенно принципиально. Однако в чемпионате дела у дончан складываются не очень здорово: семь матчей подряд без побед и только три ничьих. А вот «Химки» воскресли: добыли ничью с «Факелом» в Воронеже, пусть и проиграли, но трижды забили московскому «Динамо», красиво вынесли одного из лидеров РПЛ «Локомотив». Так что вообще непонятно, кто фаворит в предстоящем матче. Есть и принципиальный момент: эти же соперники недавно встречались в Кубке, и «Химки» дважды забили в конце игры, в итоге одержав победу в серии пенальти. Месть состоится?

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 15-й тур

Интрига: динамовцы вклинятся в гонку за медали?

Потерь очков у «Динамо» в чемпионате хватало. Зато в последнее время их стало меньше: команда добыла семь очков в трёх последних матчах и вплотную подобралась к тройке лидеров. А почему бы кого-нибудь оттуда и не потеснить? Тем более календарь у бело-голубых не самый сложный: до зимней паузы осталось сыграть с «Пари НН», «Факелом», «Ахматом» и «Химками». Все соперники – из второй половины таблицы. Если не добиваться результата с ними, то с кем ещё?

⚽️ 20:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити», АПЛ, 11-й тур

Интрига: чемпион вновь оступится?

Команда Гвардиолы проиграла три матча подряд. Звучит как нелепый фарс, но таковы реалии. Впрочем, беды равномерно распределились на три турнира: Кубок лиги, Лигу чемпионов и АПЛ. Первый упустили – ну и ладно, невелика потеря. Во втором шансы на прямое попадание в 1/8 финала всё равно высоки, а в третьем «Ливерпуль» оторвался лишь на два очка. Причём ведь уступал «Брайтону» и всё равно победил. Вообще, «чайкам» не привыкать снимать скальпы с топ-соперников. «Сити» надоело терпеть поражения? Если да, то не завидуем «Брайтону», каким бы кусачим он ни был.

⚽️ 23:00: «Анже» — «ПСЖ», Лига 1, 11-й тур

Интрига: парижане раззабиваются после фиаско в ЛЧ?

«ПСЖ» по игре раздавил «Атлетико». А по счёту внезапно уступил, ещё и на своём поле. Бедный «Анже» – ему теперь играть не просто с грандом, но ещё и дико разозлённым. Сколько мячей влетит в его ворота? Скорее всего, много. Между прочим, в личных встречах парижане победили 16 раз подряд, в последний раз поделив очки с «Анже» в далёком 2015 году. Тогда в их составе играли Давид Луис и Максвелл, а тренировал их Лоран Блан. Вот настолько это было давно. Серия продолжится?