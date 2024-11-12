Неймара гонят из Саудовской Аравии. Есть шанс возродить легендарную связку

Неймар в последние годы куда чаще лечится, чем играет. Неудачи его преследуют: едва он восстановился от разрыва крестообразной связки, из-за которого пропустил целый год, как тут же вновь угодил в лазарет — повредил подколенное сухожилие и выбыл на полтора месяца. За саудовский «Аль-Хиляль» технарь из Бразилии провёл лишь семь матчей — явно не за этим шейхи летом 2023-го отвалили «ПСЖ» € 90 млн.

Главный тренер саудовского гранда Жорже Жезуш сделал неутешительные выводы: «Его колено восстановилось, но теперь у него будут подобные проблемы с мышцами, ведь он долгое время не играл». А ранее португалец ещё и намекал Неймару, что ему надо бы взяться за ум: «Главная страсть Роналду — футбол, это его приоритет. У Неймара в приоритете другие вещи. Те, что вне футбола — он ставит их выше. Но как игрок он всё равно великолепен. И человек хороший. Я проработал с ним всего полтора месяца, и он меня сильно меня удивил».

Саудовский гранд устал платить Неймару баснословные € 200 млн в год просто за то, что он ему принадлежит. Как посчитали коллеги из GiveMeSport, получилось € 120 млн за один гол, € 40 млн за каждый ассист, € 17,14 млн за выход на поле, € 306 тыс. за касание мяча и € 280 тыс. – за сыгранную минуту. Дичайшее несоответствие цены и качества: хотел выйти из тени Месси, но в итоге стал тенью самого себя.

Неймар Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

По информации портала UOL, зимой клуб подробно изучит физическое состояние бразильца и в случае неутешительных выводов готов принудительно разорвать с ним контракт, который действует до лета 2025 года.

Неймару в феврале исполнится 33 года. С учётом по-футбольному солидного возраста и высокой травматичности, вариантов для продолжения карьеры не так много. Судя по сообщениям в СМИ, нападающий будет выбирать между «Сантосом» и «Интер Майами». Первый — родной для Неймара клуб, который вдобавок угодил в трудное положение: вылетел в бразильский аналог ФНЛ впервые в 111-летней истории, но возглавляет таблицу и готов быстро снова ворваться в элиту. UOL утверждает, что нападающий уже дал добро на трансфер. Ему пообещали «выходящий за рамки обычного» контракт: с гарантированно высокой зарплатой и процентами от коммерческой деятельности — в том числе от продажи футболок и за счёт привлечения новых спонсоров, которые клюнут на его имя.

В то же время Неймар ещё в 2020 году обещал Дэвиду Бекхэму поиграть за его «Интер». Вот их диалог:

— В один день я попрошу, чтобы ты поставил подпись на листе. Это будет непростой лист. Это будет 10-летний контракт для тебя. Мы тебе будем очень много платить.

— Согласен! Я уже говорил, что когда-нибудь буду играть там. Всё, у меня уже есть контракт с Дэвидом. Мой президент — Дэвид Бекхэм.

Неймар и Дэвид Бекхэм Фото: Swan Gallet/Getty Images

Теперь в Майами ещё и прописались старые друзья Нея: Лео Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Представляете, как будет круто, если великая троица МСН вновь заиграет вместе? Слухи небеспочвенны: инсайдеры The Wall Street Journal выяснили, что Неймар купил землю в Майами. Правда, есть одно «но». Как сообщил Goal, главный тренер «Интер Майами» Тата Мартино отрицает слухи о переходе Неймара из-за его травматичности и проблем с потолком зарплат. В МЛС с этим всё строго. Впрочем, подписал же как-то Бекхэм четверых экс-каталонцев. Неужели и пятого не получится грамотно оформить?

Экс-игрок сборной США Эркулес Гомес позитивно оценил подобную перспективу и рассказал, что Ней действительно не прочь перебраться в США: «Неймар не просто хочет перейти в «Интер Майами». Я думаю, что ему это нужно — возродить карьеру в компании друзей. Рядом с Месси он способен набрать свою лучшую форму, в которую многие уже не верят. Посмотрите на Суареса. Луис доказал, что даже после череды травм можно вернуться. Неймар тоже может это сделать. Если он возродится, это отразится и на сборной. Бразилия отчаянно в нём нуждается».

А известный агент Паулу Барбоза раскрыл конфликт Неймара с Жезушем, подтвердив высокую вероятность прощания бразильца с «Аль-Хилялем», и считает, что тот сначала соберётся в США, а уже потом вернётся на родину. «Конечно же, его пребывание в Саудовской Аравии не назвать удачным. Заметно помешали травмы. Он не адаптировался там, и всё вылилось в конфликт с тренером. Это не афишировали, но такое действительно случилось. Жезуша не устраивало, что Неймар не мотивирован. Эта немотивированность выражалась в поведении. Он играл без интереса. Конечно, это всё ощутимый момент.

Есть два варианта: либо Бразилия, либо МЛС. Думаю, Неймар хочет завершить карьеру в Бразилии. Но сейчас ещё рано для этого. Думаю, он отправится в МЛС к своим друзьям. Его ждёт Месси».

Такой расклад действительно кажется логичным. Лишь бы опять всё не испортили травмы — неважно где.