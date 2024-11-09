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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Локомотив — Факел: прямая онлайн-трансляция 15-го тура РПЛ, где смотреть, составы, Динамо, Ростов, Махачкала

Большой день в РПЛ! Играют «Локо», «Ростов», Махачкала и «Динамо»! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Прямая онлайн-трансляция 15-го тура РПЛ
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Следите за матчами с нами.

Еврокубки – это, конечно, здорово, но сегодня возвращается российский футбол. И нас ждёт не просто очередной тур РПЛ, а последний в первом круге. Дальше команды уйдут на перерыв, ну а мы сможем объявить и о чемпионе первого круга и порассуждать его лучших игроках и странных явлениях.

Сегодня – первые четыре матча 15-го тура. И начнём с игры одного из лидеров чемпионата – «Локомотива». Встреча, с одной стороны, ожидается для команды Галактионова не очень сложная: всё-таки «Факел» – аутсайдер нашей лиги. А с другой – недавно «Факел» не проиграл в Москве ЦСКА, да и в принципе не знает поражений уже пять матчей в РПЛ подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше – важнейшая встреча в борьбе за выживание. В Махачкале местное «Динамо» сыграет с «Оренбургом», который пока не побеждал в РПЛ после прихода Владимира Слишковича.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вечером – ещё две важные игры. Сначала «Ростов» Карпина постарается наконец-то победить в РПЛ (и в матчах с «Химками», кажется, ему это по силам).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 19.30 «Динамо» сыграет с «Пари НН». Именно Виктор Гончаренко, который в прошлом сезоне руководил «Уралом», вмешался в чемпионскую гонку и притормозил «Динамо». И в Москве наверняка хотят взять реванш.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а следить за всеми матчами предлагаем вместе с нами. «Чемпионат» по традиции проведёт текстовые онлайн-трансляции всех встреч.

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Новости. Футбол
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