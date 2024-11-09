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Большой день в РПЛ! Играют «Локо», «Ростов», Махачкала и «Динамо»! LIVE

Еврокубки – это, конечно, здорово, но сегодня возвращается российский футбол. И нас ждёт не просто очередной тур РПЛ, а последний в первом круге. Дальше команды уйдут на перерыв, ну а мы сможем объявить и о чемпионе первого круга и порассуждать его лучших игроках и странных явлениях.

Сегодня – первые четыре матча 15-го тура. И начнём с игры одного из лидеров чемпионата – «Локомотива». Встреча, с одной стороны, ожидается для команды Галактионова не очень сложная: всё-таки «Факел» – аутсайдер нашей лиги. А с другой – недавно «Факел» не проиграл в Москве ЦСКА, да и в принципе не знает поражений уже пять матчей в РПЛ подряд.

Дальше – важнейшая встреча в борьбе за выживание. В Махачкале местное «Динамо» сыграет с «Оренбургом», который пока не побеждал в РПЛ после прихода Владимира Слишковича.

Вечером – ещё две важные игры. Сначала «Ростов» Карпина постарается наконец-то победить в РПЛ (и в матчах с «Химками», кажется, ему это по силам).

А в 19.30 «Динамо» сыграет с «Пари НН». Именно Виктор Гончаренко, который в прошлом сезоне руководил «Уралом», вмешался в чемпионскую гонку и притормозил «Динамо». И в Москве наверняка хотят взять реванш.

Ну а следить за всеми матчами предлагаем вместе с нами. «Чемпионат» по традиции проведёт текстовые онлайн-трансляции всех встреч.