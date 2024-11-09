«Бывают игры, где никому ничего не надо». Первое большое интервью с Николичем в ЦСКА

В ЦСКА в начале июня началась новая эра – эра Марко Николича. Болельщики привыкли, что именно в ЦСКА тренерские перестановки – вещь не самая частая. А тут – громкий уход Владимира Федотова и не менее громкое возвращение в Россию сербского тренера Николича. С Марко наши болельщики знакомы ещё по его работе в «Локомотиве». Работе, которую в России оценили высоко – а такое с иностранными тренерами в РПЛ бывает нечасто. Теперь – ЦСКА. С момента прихода в который серб не дал ни одного большого интервью. Но с «Чемпионатом» он поговорить согласился. Общались мы долго, и вот только некоторые из тем, которые мы затронули:

Мини-кризис команды, драка со «Спартаком», проблема отсутствия у ЦСКА больших целей

— После «Рубина» вы сказали, что команда в мини-кризисе. В чём причина?

— Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всё хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три-четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас – чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит, должны появиться другие, кто потащат команду за собой.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ещё идёт строительство команды?

— Можно так сказать. У нас есть идея, куда мы хотим двигаться. Конечно, возникают сложности или проблемы на коротком сроке, но самое главное – держаться своего пути и двигаться по нему. Мы должны развивать команду, давать шанс молодым игрокам. В этом процессе должны появиться и новые лидеры команды. Когда я говорю «лидеры», я говорю и про футбольные качества, и про ментальные. Это всё процесс, а на каждый процесс в футболе нужно время. Это только разваливается всё быстро.

— Особняком стоит поражение в дерби.

— Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всё решил гол Бонгонда. У «Спартака» тоже не было никаких серьёзных моментов. У нас была куча подходов — надо было разыграть всего одну передачу – и этого бы хватило. Но в последних матчах у нас есть с этим проблемы. Это дерби, такая игра, где решил один удар. Надо забывать и двигаться дальше. Если будешь долго переживать – испортишь всё, что делал последние два-три месяца. Над этим надо работать. Надо не нервничать Надо не нервничать, а просто брать на себя ответственность и принимать правильные решения.

— А вы сами быстро отходите от таких игр? Как снимаете стресс?

— Я уже 25 лет тренирую. Раньше я очень тяжело переживал поражения. Всегда ходил в ресторан, выпивал бокал-два вина. Сейчас — семья. Когда я дома – я восстанавливаюсь. Тренер не должен переживать, надо быстро отходить. Команда питается твоей энергией. Если будешь пять дней переживать из-за поражения, то ничего не получится. Есть в футболе и актёры, которые специально показывают, что им тяжело после поражений день-два. А есть футбольное поле — именно там надо показывать и исправляться. А если хочешь поиграть в трагедию – это в театр.

— Можете назвать матч со «Спартаком» худшим в сезоне для ЦСКА?

— Нет, точно не худший, но и не самый лучший. Конечно, если бы у меня была возможность вернуться назад, я бы изменил какие-то тактические детали, чуть изменил состав, но это уже теоретика.

— Какое у вас мнение по потасовке? Многие сказали, что для дерби это ещё было слабо.

— Сильнее точно не надо было драться, ха-ха. Особой драки там и не было, больше потрогали друг друга за шею. Конечно, получили красные карточки за это. Закончилась история. Тут нечего ни прибавить, ни убавить. Просто так нельзя себя вести, с позиции тренера надо держать свои эмоции под контролем. Да, надо быть горячими, без эмоций нельзя играть в футбол, не только в дерби. Но надо всё держать на одном уровне, чтобы не мешало команде и не было красных карточек. У нас их не было в этом году, такое в первый раз. Видимо, команда не выдержала. Думаю, такого больше не будет.

— У вас уже был разговор с Рошей?

— Разговоры идут постоянно, ежедневно. Время обратно не вернёшь, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Но мы обсуждали с Виллианом, что это точно больше не должно повториться. Это тоже процесс.

Драка в матче ЦСКА — «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы постоянно говорите про процесс. Можете раскрыть его?

— Для меня очень важно, чтобы по ходу этого процесса мы как клуб принимали правильные решения. У нас есть хороший костяк, вокруг которого можно строить команду на будущее. Но всё зависит от качества наших решений на ближайшее время, на средний срок и на длинный. Мы точно можем построить ЦСКА, который будет бороться за титул. Меня устраивает только эта цель, и чтобы шла работа для этого. Это моё сообщение нашим футболистам. Меня не устраивает, чтобы игроки комфортно себя чувствовали в таком большом клубе и спокойно получали зарплату. Надо это спокойствие чуть-чуть разворошить на каждом уровне и поднять ожидания. У нас есть Игорь Акинфеев, Слава Тороп, Игорь Дивеев, Ваня Обляков, Даня Круговой, Жемалетдинов, Лукин, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев, Глебов и другие молодые ребята, не хочу никого забыть, но всех не перечислить. Всем парням по 19-25 лет, кроме Акинфеева. Это очень неплохой костяк, вокруг которого надо строить команду с правильными решениями в трансферных окнах.

— Но ЦСКА же под санкциями.

— Но команду надо строить. Конечно, в сложных условиях. Все знают, что мы находимся под санкциями. Это непросто, однако не невозможно. Важно не только то, что перед нами, но и то, что было два-три года назад. Всё это надо проанализировать и сделать правильные шаги. Мне кажется, у нас хороший шанс, чтобы во второй части сезона, а также за зимнее и летнее трансферные окна, построить команду, которая может быть лучше в следующем году. И точно будет лучше через год. Это будет команда, которая может биться за самые высокие достижения. Таким должен быть ЦСКА. Только такая цель может быть у этого клуба и у команды, которую я тренирую.

У меня очень хорошие отношения с руководством, мы постоянно обсуждаем рабочие вопросы и стратегию клуба. При этом я не могу сказать, что со стороны руководства сразу было какое-то давление по сиюминутному достижению целей, но мне и самому не подходит долго работать без цели. У ЦСКА должны быть высокие цели. Можно сказать, что я сам навесил на себя давление; но я поставил себе и команде задачу, что в достаточно короткие сроки мы должны быть готовы бороться за чемпионство.

— Черданцев во время одного из репортажей сказал, что у ЦСКА сейчас нет никаких целей, что клуб ни за что не борется.

— Это звучит слишком грубо, но это то, о чём я говорю. Имя ЦСКА не должно звучать в таком контексте. Меня не устраивает подход, когда всё спокойно, нормально, занимаешь четвёртое-шестое место – и всё. Но у нас с руководством есть план. Мы знаем, что нам надо делать в будущем, чтобы из нашей команды сделать команду, которая может биться за первое место. Мне нужны люди около штаба, в штабе, и игроки, у которых совместная цель.

— Сейчас ЦСКА пока не готов бороться за чемпионство?

— Я никогда так не скажу. На каждый матч я выхожу с целью победить. У меня всегда будут самые высокие цели. Сезон покажет, что мы заслужили. У меня до последней встречи будет желание биться за чемпионство, если это будет возможно. Но сейчас мы должны больше думать, делать и быть чуть скромнее в медиапространстве. Это моё первое появление за пять месяцев в русских СМИ, кроме предматчевых интервью. Понимаю, что вопросов было много. Однако я не общался не потому, что не хотел, а потому, что считаю, что сейчас этого достаточно. В медиапространстве мы находимся на самых высоких местах, а в таблице мы на другом уровне. Нам нужен баланс. Понимаю, что мы живём во времена медиа. У меня всегда были хорошие отношения со СМИ, но баланс — важная часть. Да, надо работать над имиджем клуба, чтобы привлекать наших болельщиков. Я буду принимать участие в каждой акции клуба. Но больше всего мне нравятся хорошая игра и результат команды.

Почему РПЛ стала хуже, что подкупило Николича не переговорах с ЦСКА, как строить команду под санкциями

— Вы работали в «Партизане», видели фанатское сумасшествие на дерби с «Црвеной Звездой». Что вы чувствуете, когда видите пустую фанатскую трибуну на матчах ЦСКА?

— Сердце болит. Я это обсуждал раз 15. Для меня стадион ЦСКА – самый футбольный в России, я влюблён в него. Он очень английский, похож на «Стэмфорд Бридж». Мне арена очень нравится. Когда на Братском кубке были полные трибуны, когда на матчах Кубка аншлаг — это совсем другое. Все показатели футболистов идут на уровень выше, когда фанатские трибуны заполнены. Но когда ты и так находишься в условиях санкций, без еврокубков, а на матчи иногда приходит пять тысяч человек… Так нельзя. Для меня это что-то новое. Когда я работал в «Локомотиве» – такого не было. Российский чемпионат официально входил в топ шесть европейских лиг. Клубы бились за Лигу чемпионов, Лигу Европы и за выживание. Практически каждый матч чемпионата был решающим. В этом смысле каждый шаг и действие каждого футболиста и команды были важными и ответственными.

— А сейчас?

— Сейчас могут помогать только болельщики и фанаты. Сейчас у меня, к сожалению, есть чувство, что бывают игры, где никому ничего не надо. И я так думал и до возвращения в РПЛ, когда смотрел матчи по телевизору, работая в ОАЭ. Есть матчи, когда люди играют, просто потому что им за это платят – и всё. Так быть не должно. Это мне мешает как тренеру, поэтому я хочу поменять это в своей команде. В каждой игре надо играть как в последней, как в самой важной. Никаких оправданий тут нет. Если не устраивает, что нет еврокубков – надо принимать решение и уходить. Если я вдруг когда-то тут заскучаю и пойму, что мне так больше не нравится, я точно приду к моим руководителям и скажу: «Ребят, спасибо большое, но меня не устраивает». Но до последнего дня, что буду здесь, я буду биться в каждой игре, как за Лигу чемпионов. Такой подход я ожидаю от каждого человека, кто рядом с нами. Фанаты очень помогают — их заряд не позволяет расслабиться футболистам. Это касается не только ЦСКА, но и «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» — клубов, у которых очень сильные фанатские движения. Я получаю удовольствие от фанатов и трибун – дома и на выездах на кубковых играх. Когда видишь три с половиной тысячи человек в Нижнем Новгороде во вторник вечером – мурашки идут по телу.

— То есть на матчах ЦСКА в РПЛ, когда фанатов нет, вы чувствуете, что игрокам бывает всё равно?

— Над этим надо ещё работать. Я не полностью доволен этим – и открыто говорю, честно. Я могу это понять и принять, но так всё равно нельзя. Я уже сказал почему. Не устраивает? Уходи! Устраивает? Тогда выкладывайся.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Были ли у вас сомнения, когда соглашались возглавить ЦСКА?

— Конечно, я брал время на подумать, но мне понравились три вещи, которые всё решили. Первое: ЦСКА — известный клуб в Европе и мире, а не только в России. Русским нельзя терять уверенность в себе. Всё равно, что происходит, всё равно, что нет еврокубков. Когда говоришь с людьми из футбольного мира, понимаешь, что российские клубы уважают и очень хорошо знают. Когда я работал в «Локомотиве», у меня было чувство, что когда-то я стану тренером ЦСКА. Не знаю почему. Не было никаких контактов, просто чувство. Может, потому что уже работал в «Партизане» — в братском клубе.

Из этого вытекает второй фактор — у меня было желание быть тренером ЦСКА. Да, может, сейчас не самый комфортный момент, но, как говорят у нас в Сербии: надо быть быть в том месте, где есть мечта. Надо работать в тяжелых условиях. И надо с гордостью биться за что-то великое. Мне понравился этот вызов — когда не всё хорошо, но тебе надо биться за клуб и фанатов.

Третье — мне понравился подход руководства. Наши переговоры заняли один-два дня. Все руководители ЦСКА честно рассказали мне о ситуации в клубе. Рассказали, что может быть в лучшем и худшем случае, куда надо двигаться.

Я знал, куда иду. Знал, что будет тяжело. Ещё до общения с руководством у меня была информация о клубе. А когда поговорил – понял, что меня здесь не подставят и не будут рассказывать сказки. Руководство ЦСКА было со мной честным: рассказали обо всех сложностях, о которых я и не думал. И знаете – мне понравилась эта честность. Сейчас в наших отношениях всё открыто, у нас нет вопросов друг к другу. И мы знаем, куда двигаться.

– В чём главные отличия работы в ЦСКА от работы в «Локомотиве»? Помимо того, что тогда были еврокубки, а здесь – нет.

— Большая разница в плане РПЛ и российского футбола вообще. То было перед санкциями, сейчас это уже что-то другое.

– Уровень упал?

– Да. Я об этом говорил раньше, но он держится на нормальном уровне. Я никогда не оскорблял российский футбол. Его надо уважать. Во-первых, домашний футбол существует за счёт уровня русских футболистов. Здорово, что клубы пользуются этим временем. Появилось намного больше русских молодых интересных футболистов — это здорово. А уровень иностранцев в среднем, конечно, упал – это всем понятно. Зачем это обсуждать? Условно я скажу, что в «Локомотив» приходили игроки из «ПСЖ», «Интера» и «Манчестер Сити», а сейчас таких трансферов нет. Но мы это знаем. И это делает разницу.

Также большое дело в еврокубках. Это важно, это настрой. Когда во вторник-среду ты играешь с «Баварией», «Ювентусом» и «Реалом», а в выходные тебе попадает «Краснодар», «Зенит» или «Спартак», а потом снова еврокубки. Мотивация футболистов всегда на пике, есть внимание СМИ, фанатов. Фанатские трибуны тоже были заполнены, карты болельщика не существовало.

А сама работа не отличается. Работа тренера в АПЛ, ФНЛ, Второй лиге или РПЛ не отличается. Если ты тренер – ты должен выполнять все задачи на любом уровне.

Последняя игра ЦСКА в еврокубках — с «Динамо» Загреб, 10 декабря 2020 года (На фото: Кристиян Якич, Никола Влашич и Расмус Лауритсен) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Вы пришли в ЦСКА после Федотова. Общались ли с ним?

– Нет. Любой тренер в мире приходит после кого-то. Сто раз до, сто раз – после. После меня приходили тренеры, и никто не обращался, как и я этого не делал. Это интересно СМИ, но я не знаю таких случаев. Конечно, если люди большие друзья или, например, ушёл главный тренер, а его помощник остался – можно поговорить, такое бывает.

Но у меня нет никаких обид и плохих отношений с каждым коллегой из разных чемпионатов. Везде, где я работал, конфликтов у меня не было. Ни с кем. Коллег надо уважать. У меня это получается. В РПЛ я в хороших отношениях со всеми тренерами: и с теми, кто работал раньше, и с теми, кто работает сейчас. Я бы мог назвать все фамилии. Конечно, это зависит от каждого человека, но мы должны показывать хорошее отношение друг к другу.

Экс-тренер ЦСКА тоже верен этому принципу: Эксклюзив Федотов: оценка ЦСКА Николича из моих уст будет звучать не очень корректно

— Вы сказали, что нужно будет добавить игроков выше классом, чтобы перейти на следующий уровень.

– Нам надо стремиться к улучшениям в каждом направлении клуба и команды. Во-первых, нам надо будет отказаться от кого-то в каждой структуре клуба на этом пути. Может, и главный тренер пострадает. Я не шучу, серьёзно говорю. А потом надо прибавлять людей на каждую из позиций, которые будут выше уровнем. Это происходит в каждом бизнесе. Если мало что получается – надо что-то менять. На этом пути надо менять себя и других людей. Ничего личного. Так просто надо.

– Мы все знаем ситуацию с малым количестве денег.

– Это не связано с деньгами. Конечно, связано в том смысле, что с большими деньгами намного легче выполнять трансферы. Но я не из тех, кто будет говорить это в оправдание, что у меня ничего не получается. Да, с большими деньгами намного легче, но это не значит, что с меньшим бюджетом это невозможно. Может, это совсем маленькие деньги. Я же говорю о правильных решениях.

Если стратегия существует и мы знаем, куда надо двигаться, то мы сделаем это более качественно, имея € 50 млн, среднекачественно – за € 25 млн, но можем сделать и за € 5 млн, и за € 3 млн. Мы должны идти по своему пути. Я не из тех тренеров, которые привыкли к большим деньгам – в моей карьере редко бывало, чтобы в новом клубе мне дали € 40 млн на трансферы. Строить всегда приходилось из внутренних ресурсов и в тяжёлых условиях. Но я привык находить решения. Может, поэтому меня и позвали в ЦСКА. Мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет. Кто-то в ответ мог сказать: «Нет, спасибо. Я работаю, только если будет € 30-40 млн». Может, это и правильный подход. Однако я хочу справляться в нынешней ситуации. И трансферное окно в ней тоже надо отработать.

Сейчас в клубе вряд ли есть такие премиальные: Тошич: за победу над «Зенитом» обещали $ 40 тыс., но ЦСКА не выиграл

– Есть понимание, что зимой будут приняты правильные решения, о которых вы говорите?

– Я в это глубоко верю.

– Было бы у вас общение с Евгением Гинером?

– Да, конечно, мы виделись и разговаривали.

– Каким вы его нашли как человека и президента?

– Гинер – одна из легенд российского футбола. Я был в великолепных отношениях с Валерием Николаевичем Филатовым – президентом, который практически построил «Локомотив» вместе с Сёминым. Можно сказать, они вдвоём придумали клуб. Так и с Гинером. Я знаю, что Гинер значит для российского футбола. У меня огромное уважение к такому легендарному человеку и вообще людям, которые в своё время построили гранды практически из ничего. И как главный тренер к Евгению Ленноровичу я обращаюсь всегда на «вы». И так будет всю жизнь.

– Что особенно запомнилось из этих разговоров?

– Ничего специфического, просто нормальные футбольные разговоры. Понравилось, что Гинер, как и я, чувствует, что ЦСКА всегда должен быть на самом верху. Без оправданий. И я так чувствую и думаю. Всё равно, что около нас, мы должны быть там.

Почему Николич не поменял схему, в чём прибавила команда, перейдёт ли ЦСКА на «ромб», что серб сказал Чалову перед уходом

– В чём для вас была главная сложность, когда начали работать с игроками? Со стороны кажется, что вам было очень сложно заставить себя не перестраивать схему – не уходить с трёх защитников на четыре.

– Согласен, не только по схеме нужно было время. Я пришёл 20 июня. Были игры сборных, Олимпийские игры, Кубок Америки – игроки то приходили, то уходили. Все знают, что у российских команд самое главное — это зимние сборы. Там мы будем два месяца работать, строить, готовиться физически и тактически. Здесь же у нас было две с половиной недели, на третью уже начался чемпионат. Надо было поработать, познакомиться с командой, обозначить требования – и всё на ходу. Был один нападающий, потом он ушёл, пришёл совсем другой. Игроки приходили по ходу трансферного окна, но мне всё было понятно.

Мы сразу начали с наших требований. Конечно, схема определяет некоторые вещи. Куча клубов Европы и мира играют в 3-4-3, но в совсем разный футбол. Принципы в одинаковых схемах могут отличаться. Первые играют от обороны, вторые – от прессинга, третьи – за счёт владения мяча. Мы предложили новые требования к схеме, которая уже была до нас. Селекция под эту схему велась два с половиной года, времени что-то менять не было. Поэтому мы решили оставить эту формацию. Мы не знали, что произойдёт в трансферное окно. Однако требования всё равно изменили. Мне кажется, они видны.

— Поясните.

— Во-первых, мы более стабильно играем в обороне, не пропускаем много мячей. Ещё пару игр назад мы не допускали моментов у своих ворот – это самое важное. Не голов, и именно моментов у наших ворот было очень мало. По этому показателю мы шли на первом месте в РПЛ. Появилась стабильность при стандартах, но сейчас мы чуть приостановились в атаке. Конечно, это всем видно. Нам надо прибавить в фазе завершения. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. А бывали и игры, когда не создавали вообще. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения. Нам чуть не хватает опыта. И надо добавить качество в эту линию.

Матч ЦСКА — «Факел» (Алексей Каштанов и Матвей Лукин) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Многие уверены, что вы перестроите ЦСКА на ромб зимой, и команда полетит, как это было с «Локо» в ваш первый сезон. Для вас это основной вариант в голове?

– Дай бог, что полетит. Ромб или что-то другое, но что-то новое будет. Я хочу, чтобы у нас было два-три варианта. Уже наиграли 3-4-3, есть вариант с 3-5-2, однако надо наиграть что-то новое.

– Будут наигрываться четыре защитника?

– Конечно. Это надо делать на зимних сборах, но всё зависит и от селекции. Между собой мы всё это обсуждаем. Будет три сбора, уже есть программа, знаем числа игр. Хочу отметить организацию, в команде работает легендарный Александр Григорьевич Стельмах – большой профи. В тренерском штабе хорошие парни: Лёша Березуцкий, Игорь Аксёнов, Дима Крамаренко, тренеры, которые пришли со мной, три серба, аналитики, медицинский штаб во главе с Безугловым. Все стараются, у нас есть хорошая команда. А у меня в голове есть то, что нам точно надо.

– Как-то обсуждали с комментатором Геничем, что при перестройке на четыре защитника Мойзес может исполнять роль опорника.

– Теоретически может. Но у нас опорная зона здорово закрыта. Это одна из тех зон, по которой я спокоен. Есть Кисляк, Мухин, которого мы ждём. Не забывайте, что нет Рифата Жемалетдинова, который очень прибавил. Есть Ваня Обляков, Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич, Саша Зделар – эта зона закрыта. Есть игроки, которых там можно двигать. Но если будет усиление – я не против. Трансферы всегда нужны, как и конкуренция.

— Какой игрой ЦСКА больше всего довольны?

— С «Краснодаром» дома и с «Динамо». Было много хороших матчей. С «Зенитом» проиграли, но игра была хорошая. С «Локомотивом» сыграли прекрасно, но уступили. Но по игре никто так не переиграл «Локо», как мы.

— А после какой игры кричали больше всего?

— Я недоволен всем отрезком после «Динамо». Мне кажется, мы стали слишком уверенными в себе, не в ту сторону это пошло.

— Когда вы пришли в ЦСКА, у вас наверняка были представления об игроках. Кто больше удивил?

— Никто. Мы живём с этими парнями одной жизнью, я, к сожалению, провожу времени с ними больше, чем со своей семьей (смеётся). Хорошие парни, мне нравится работать с ними, но они слишком добрые.

— Как вы когда-то говорили в «Локо» – не хватает бандитов?

— Да. Есть парни с характером, но они правда добрые. Я жду, чтобы кто-то из них принял эту роль — футбольного лидера, хитрого, злого, в футбольном смысле, настроенного на результат. Человека, который может держать эмоции под контролем, когда тяжело. Брать ответственность на себя, принимать правильные решения. Вести себя по-мужски. Конечно, у тех, кого я называл, есть потенциал. Каждый русский может в этом в будущем прибавить — Слава Тороп, Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Мухин, Круговой, безусловно, Кисляк. Но через трансферы таких игроков тоже надо добавить.

— Как вам работается с Акинфеевым?

— Отлично. Игорь — настоящая легенда российского футбола, все его знают. В команде сейчас есть разница между ним и остальными футболистами — отрезок в почти 10 лет. До прихода Пьянича у нас не было ни одного 30-летнего футболиста, кроме Игоря. В этом смысле команда была не совсем сбалансирована. А Акинфеев – легендарный вратарь, у нас очень хорошие отношения. И он до сих пор показывает очень качественный футбол.

— Может быть, это в какой-то степени удивляет?

— Нет, он не может удивлять. От него ожидаешь высокого уровня, потому что это Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев и Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы пытались уговорить Чалова остаться в ЦСКА?

— Нет, наоборот — до свидания и удачи. Я не говорил, что надо уезжать. Но у нас был открытый разговор, я его спросил: «Есть желание уйти?». Ответ — да. Говорю: «Если поступит предложение, которое устроит клуб, пожалуйста. Однако ты должен правильно отнестись к своему клубу…». Он ответил: «Конечно». Федя ни секунды не противостоял клубу. Потом я сказал: «Я поддержу твой уход, могу передать это руководству. Но если получится так, что ты останешься, то должен быть первым во всём».

Он пообещал, что так и будет. Потом быстро пришло предложение от ПАОКа, он передал это мне, затем клубу, у Феди были прописаны отступные– и Федя ушёл. Сейчас Фёдору надо пожелать удачи. Он пошёл своим путём, у него была такая мечта. Не надо держать людей, у которых другие цели. Если у него была цель играть за границей, конечно, пусть там играет.

— Следите за ним сейчас?

— Конечно, я слежу за всем футболом. Я с Федей периодически разговариваю. Знаю многое о греческом футболе, о каждом клубе. Это рядом с нами, Солоники от моего дома в 500 км. А ПАОК – братский клуб «Партизана». Я дважды организовывал товарищеские игры с ПАОКом, удачно играл с ним в еврокубках — два раза их обыгрывал. Знаю президента клуба — Ивана Саввиди, среди фанатов есть друзья. Я много раз был на море в этом районе. Знаю, что там очень любят этот клуб. Думаю, у Феди всё получится. Его нам здесь и сейчас не хватает, однако это наши проблемы, мы должны это отработать. Но, повторюсь, человек пошёл за своей мечтой — удачи.

Как Николич относится к критике Облякова, чего ждёт от Кругового и в чём крутость Кисляка

— Знаете, что фанаты ЦСКА бывают недовольны игрой Облякова? Им кажется, что Иван часто ошибается, что это игрок не для больших матчей.

— Это, наверное, в соцсетях такое, да? Это нельзя обсуждать серьёзно. Неважно, кто и что говорит. Любой человек может по-своему рассуждать о чём-либо. А если я сейчас начну обсуждать вещи из строительства, экономики или политики? Я не знаю об этом почти ничего. Зайду в соцсети, поставлю никнейм – и напишу. Мне непонятно, откуда у людей есть желание говорить обо всём, но такое происходит. Самое важное, кто говорит. Если у тебя есть уважение к человеку, ты воспринимаешь его совет для себя как полезный, тогда и критику тоже надо воспринимать. В этом смысле для Вани должно быть важно внутреннее мнение, мнение тренера, штаба, одноклубников, руководства клуба и фанатов, которые идут на стадион, но не соцсети.

— Обляков сейчас ключевой игрок ЦСКА. Чем он крут?

— У него был очень сильный отрезок в начале сезона, он тянул команду за собой, у него была энергия. Во-первых, у Вани был самый высокий показатель по пробегу в каждом матче. У него и у Кисляка. Обляков даёт объём, может обыграть один в один, отдать, забить. Но эмоции надо чуть-чуть контролировать. Мне он очень нравился, когда я был в «Локомотиве», тогда он был молодым и только начинал. А сейчас у меня есть возможность работать с ним, и, мне кажется, он будет ещё прогрессировать.

Конечно, после трёх-четырёх месяцев, когда он был одним из лучших в команде, сейчас есть спад. Может быть, устал, потому что первая часть сезона в РПЛ длиннее, чем вторая. Сейчас играем пять месяцев, потом — два с половиной. На этот последний отрезок — четыре-пять игр — его кто-то должен заменить. И хотя он физически и ментально немного устал, но всё равно остаётся одним из ключевых игроков. От Вани многое зависит в нашей игре в этом году.

— У Кругового очень много свободы на фланге.

— Я жду от него большего, он игрок основы в этой схеме с латералями. Его роль в атаке практически вингерская. Это значит, что я жду от него четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон. Это установка. Конечно, если играешь в четыре защитника, установка другая. А сейчас мы играем с латералями — нужно больше эффективности.

Даня – игрок, который всегда нравится людям, он техничный, при атаке просто сумасшедший плеймейкер. Но он пять-шесть лет не играл в футбол. Я свободно об этом говорю, потому что это правда. Он был запасным игроком, сколько игр у него было за год? А сейчас у него новая роль, он должен к этому привыкать. Круговой сейчас игрок не ротации, а основы, а это совсем другое.

— Кисляк здорово ворвался в сезон. В чём его сила?

— Кисляк, Слава Тороп, можно добавить Лукина и Глебова — они уже показали себя. К ним никаких претензий, уверен, у них большое будущее. Конечно, надо говорить об этом аккуратно, потому что они молодые. У меня было не раз, когда молодые терялись, но они, особенно Кисляк и Тороп, не потеряются. Я вижу их воспитание – очень правильное. У них есть желание, мотивация, качества. Уверен, что Тороп и Кисляк – в будущем игроки сборной России. Сомнений в этом нет. Это лидеры и капитаны ЦСКА на много лет.

— Есть параллели между Кисляком и Мухиным?

— Это разный профиль. Мухин – чистая «шестёрка», оборонительный игрок, а Кисляк – настоящая «восьмёрка». Матвей может сыграть бокс-ту-бокс, успевать и вперёд, и назад, через него можно разыгрывать. Но надо работать и нельзя перехваливать. У Глебова, Шуманского и Лукина очень интересный потенциал. Лукин уже много играет в этом году, скоро у него будет 15 матчей. Такое впервые для него в профессиональном футболе. Он показывает качества, мы на него рассчитываем как на игрока основы в будущем. У Глебова видны очень большие амбиции, поэтому торопится, не может дождаться своего времени. Но впереди зимние сборы, жду, что он там раскроется. Футбольные и физические качества у него есть. Просто надо поставить голову на место, больше терпеть. И тогда он добавит, как и Кисляк.

Шуманский — талантливый парень, знает, как играть в футбол, техничный, поставленный удар с обеих ног. Ему очень тяжело привыкнуть к уровню после Кипра, где он был игроком ротации. Переход в ЦСКА — большой шаг вперёд, надо адаптироваться. Мне кажется, как и у Глебова, адаптация подходит к концу, зимние сборы будут определяющими.

— Когда должен вернуться Мухин?

— На зимних сборах. Сейчас он уже в заявке, но по-серьёзному — зимой.

— У вас нет опасений, что он может первое время ментально бояться после такой травмы?

— Наверное, он переживает, однако это нормально. Травма тяжёлая, но он молодой парень. Ему надо играть в футбол ещё много-много лет. Он только отпраздновал 23-й день рождения. Если повезёт, то он отыграет ещё 15 лет — в три раза больше, чем сейчас. От нас будет поддержка: не надо сразу ждать чудес после такой травмы, так что никакого давления. Не стоит думать, что он будет самым лучшим на поле на зимних сборах. Время и поддержка есть, клуб на него рассчитывает вдолгую.

Что не так с атакой ЦСКА, почему Николич лично наказал Помазуна и чем серба так впечатлил Пьянич при первом разговоре

— Вы сказали, что не хватает реализации форвардам. Мы видим качества Гуарирапы — быстрый, габаритный, Мусаев — играет в подыгрыше, открывается. В чём видите проблемы?

— Оба парня молодые. Мусаев пришёл в ЦСКА из «Балтики» после зимы, до этого играл практически только в ФНЛ, Сауль тоже оттуда пришёл. В начале сезона у Тамерлана был очень хороший отрезок, он забивал. Сейчас это чуть остановилось. Рабочий, бегущий парень — это его качества. Надо чуть успокоиться, быть немного хитрее. Но главное желание Мусаева – быть на высоком уровне: он каждый день остаётся после тренировки, работает индивидуально. Это правильно. Сауль пришёл в аренду с правом выкупа, есть опция: если отыграет какое-то число матчей – будет с нами. Это молодые парни. Мы не купили двух готовых игроков за € 20 млн, чтобы они сразу приносили пользу. Мусаев в последнем сезоне был вторым-третьим выбором, потому что в команде были Чалов и Заболотный, чаще играл на фланге.

— То есть Мусаеву нужно прибавлять именно в футбольной хитрости?

— Хитрость, движение, дриблинг. Он профессионал и боец. Удар есть, но нужен дриблинг, розыгрыш вариантов с партнёрами.

Тамерлан Мусаев (в центре) после забитого мяча Фото: РИА Новости

— Когда приходил Койта, болельщики ЦСКА ждали голов чуть ли не в каждом матче.

— Человек год не играл в футбол, был серьёзно травмирован. Не надо ждать чуда. Если бы он не был в таком состоянии, возможно, не пришёл бы к нам. Уехал бы в Германию или куда-то рядом. Секу – качественный футболист, он умеет играть в футбол, характер тоже есть. Он игрок сборной Мали. Тоже молодой. У нас много игроков, у которых есть большой потенциал прогрессировать и развиваться.

— В чём сильные качества Койта?

— Отличный прессинг. Он привык к этому делу. Хорошая левая нога, может здорово разыгрывать мяч с партнёрами. Просто он не профильный вингер, не спринтер. Он не был им ни до травмы, ни после. Койта не медленный, но скорость – не его специальность.

— Есть уверенность, что он будет забивать после зимней паузы?

— Все в линии атаки должны забивать больше. Не только Койта, не только Мусаев, не только Файзуллаев — все вместе.

— Была история с отстранением от тренировок Ильи Помазуна.

— Это уже давно проехали. Илья — правильный парень, у нас очень хорошие отношения. Но решение о его отстранении за слова о «Спартаке» принял именно я. Передал ему, мы встретились и поговорили два раза. Он по-мужски принял это решение и этим удивил. Парень правильный, думаю, что у него всё получится. Помазун — хороший и качественный вратарь, но у нас Игорь Акинфеев и Слава Тороп — он наше будущее, и Илья это знает. Ему просто не повезло, потому что он находится в клубе, где есть Акинфеев и Тороп, который прогрессирует. А сам он очень качественный вратарь, может быть, в топ пять-шесть лучших в чемпионате России. У него есть мечта играть за границей. В этом смысле и я буду помогать ему найти варианты зимой.

— А почему вы тогда решили его отстранить?

— Повторюсь, ничего личного, Илья — отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чём сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь.

— Даже если он тогда был в аренде в «Урале»?

— Какая разница? Он — игрок ЦСКА.

— Кому первому пришла мысль пригласить Пьянича? Вам?

— Мы приняли совместное решение. Нам не удалось провести трансферное окно так, как мы хотели, потом оно закрылось. Остались варианты только со свободными агентами. Пьянича предложили клубу, клуб сказал мне об этом, на что я ответил: «Давайте я с ним созвонюсь». Всё-таки мы уже были знакомы по чемпионату ОАЭ. Мы созвонились, мне очень понравился наш разговор, он был заряжен. Я передал это клубу. Мне было всё равно, что Пьянич возрастной. Тем более до него у нас не было ни одного игрока старше 30 лет, кроме Акинфеева, но он вратарь. Дальше клуб уже решал вопросы по контракту.

— Чем Пьянич так восхитил вас во время разговора?

— Например, когда я работал в чемпионате ОАЭ и разговаривал с игроками, с которыми клуб вёл переговоры, в первую очередь я слышал от них: «Где я буду жить? А есть дом на острове Пальма?» Пьянич же задавал футбольные вопросы: «Как команда? Какие амбиции, цели? Какой будет моя роль? Как мы будем играть? Где вы меня видите, тренер?» По самому клубу ему всё было понятно, в Европе все знают ЦСКА. Но ему были интересны амбиции и цели.

Миралем Пьянич Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

— Что вы ему ответили?

— Я ему честно сказал, что было тяжёлое трансферное окно, что нет уверенности, что будем сразу бороться за титул, однако мы будем стараться. Но я сказал, что у меня есть цель выиграть чемпионство, и для этого мне нужны футболисты. Пьяничу, видимо, это понравилось. Мы говорили только про футбол. Ни одного вопроса про ночные клубы Москвы он не задал, ха-ха. Убеждать его было не нужно.

— Как вы реагировали на критику после его подписания?

— Мне всё равно. Важно мнение команды, руководителей, фанатов на стадионе. Кто это всё писал? Кто-то в интернете. Смысл мне на это реагировать?

— Как Пьянич повлиял на команду?

— Всем нравится играть и тренироваться с ним. Пока Мира — игрок ротации. Я сразу же сказал, что нормального Пьянича стоит ждать после зимних сборов. Все удивились, но человек пропустил всю предсезонку. Чего от него ожидать? Люди думали, что придёт Пьянич и начнёт всех обыгрывать, отдавать передачи на 50 метров и забивать голы. Так не бывает. Да, Мира начал приносить пользу, но на полную мощность он заиграет после сборов.

— Вам не кажется, что сейчас Пьянич и Обляков мешают друг другу? Дублируют функции.

— Нет, это два разных игрока. Пьянич — типаж Пирло, мастеровитый игрок с пасом, спокойный на мяче. Ваня — «восьмёрка» или «десятка», очень атакующий игрок.

— Почему Пьянич не исполняет все стандарты?

— Исполняет, но не всегда. Например, я удивился, почему в игре с «Рубином» Пьянич отдал Файзуллаеву штрафной. Да, на установке были нарисовано, что ближние штрафные за Аббосом, а дальние – за Дивеевым. Но это было до выхода Пьянича на поле. Ну, Мира — добрый, отдал удар Фазику.

— Многие думали, что Пьянич возьмёт шефство над Кисляком.

— Это уже происходит. Матвей очень много получит от игры с Мирой. Пьянич постоянно подсказывает, как лучше сыграть в определённых ситуациях. Нам в целом нужно больше общаться друг с другом.

***

Какой Николич нашёл Москву спустя три года, в чём отличие отношение сербов к русским и русских к сербам и как на Марко повлияли войны

— Вы не были в Москве и России три года. Что изменилось за это время?

— Кроме осложнений с перелётами, ничего не поменялось. Хотя мне-то всё равно, ха-ха. Рейс Москва — Белград существует. Летаю без проблем. Единственное, раньше было пять-шесть рейсов в день, сейчас стало три-четыре. Ну и раньше я мог купить билет день в день, а сейчас россияне пользуются этим перелётом, чтобы добраться до Европы, поэтому надо покупать билет дней за 10-15. А жизнь в Москве — супер. Семья приезжала уже два-три раза. Я бы не привозил сюда жену и дочку, если бы чувствовал здесь какую-то опасность.

— Есть что-то, что вас до сих пор удивляет в России, россиянах?

— Славянская душа мне понятна — я сам славянин. Я знаком с русской культурой, знаю достаточно много традиций. Мне всегда интересно узнавать что-то новое. Перед матчем всегда собираемся тренерским штабом на чай — сидим час-два и обсуждаем всё, кроме футбола. Говорим о русском языке, культуре, Сербии, жизни. Единственное, к чему пришлось привыкать — смена настроения у людей в период с октября до апреля. Зимой настроение у людей очень сильно падает. Мне это, конечно, понятно, но в футболе так нельзя, ха-ха.

— Владимира Ивича вот впечатлила чистота российских городов.

— Безусловно. Но он-то работал в России впервые. Я этому уже не удивляюсь. Однако это то, что нужно отмечать. Любой, кто приезжает в Россию, обращает внимание на эту чистоту.

— Вы ощущаете эту связь между россиянами и сербами? Наши народы принято считать братскими.

— Я это ощущаю, потому что я серб. Скажу больше — в Сербии это ощущается гораздо сильнее. Если ты приедешь в Белград и люди там услышат русскую речь, тебя сразу пригласят к себе выпить, перекусить. В Сербии так заведено, там это на другом уровне. В России не так. Хотя последнее время здесь я стал ощущать это братство больше. Когда работал в «Локомотиве», я вообще этого не чувствовал. В Сербии же так было всегда. Из поколения в поколение передаётся, что Россия — это братский народ. Россия и Сербия влияли на культуру друг друга, было много войн, где мы были на одной стороне. Возможно, какой-то рациональной причины и нет, 99% сербов никогда не были в России, но это просто есть.

— Мы много раз обсуждали сегодня санкции вокруг российского футбола. Как вы их воспринимаете? Как что-то несправедливое?

— Я в политику не лезу, но по-спортивному сербы же тоже это пережили — с 1992 по 1996 год. Сборная Югославии была сумасшедшей, готовилась к Евро — нас исключили, Дания заменила и выиграла турнир. Эти четыре года были спортивным кошмаром для нации. У нас была сумасшедшая и баскетбольная команда. Мне тогда было 15-16 лет, но хорошо всё помню. Я знаю, что в России «девяностые» — это обозначение целой эпохи. У нас то же самое, были свои «девяностые». Думаю, у нас было даже похуже. А так — спорт нельзя связывать с политикой.

— Как вас закалила война?

— Война первая, вторая, третья. Каждые два года была война. Было чувство большой несправедливости, мы были одни, окружённые врагами. Не было света, бензина, продуктов. Но это одна из главных причин, почему балканцы так хороши в спорте. У нас слишком сильный характер. Люди удивляются, откуда у нас такое большое количество футболистов, теннисистов, ватерполистов, баскетболистов, гандболистов. Потому что характер тех, кто вырос на войне, подходит спорту.

— На ваших глазах разрывались бомбы?

— Конечно. Ситуаций было много. Больше всего в голову врезалась одна. У меня был крестник, у которого отец работал в телецентре. Это было 23 апреля 1999 года, когда на Белград сбросили очень много бомб. Была ночь, электричества не было. И тут оно ненадолго появляется, включается небольшой телевизор. И показывают по новостям, что здание телецентра разбомбили. И на кадрах я вижу своего крестника, который прибежал туда, потому что там работал его папа. К сожалению, его папа погиб в ту ночь. Но что сделать? Это жизнь.

Блиц

— Любимое слово?

— Семья.

— Слово, которое ненавидите?

— Ложь.

— Любимый звук?

— Голос дочки.

— Звук, который ненавидите?

— Скрежет вилки по пустой тарелке, ха-ха.

— О чём мечтаете?

— Здоровье семьи и близких — дальше пропасть, а потом успех на работе.