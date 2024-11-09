«Карьера заслуженного судьи так заканчиваться не должна». Скандал с баном Безбородова

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла важное решение на заседании, которое состоялось в пятницу, 8 ноября. По его итогам судью Владислава Безбородова отстранили от работы на матчах Российской Премьер-Лиги и на других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

Цитата «Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024–2025 гг.», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Почему Безбородова отстранили?

В октябре под одним из постов в телеграм-канале «Алё, рэф!» пользователь с ником «Владислав Безбородов» оставил комментарий: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи». Также он написал сообщение с критикой экс-судьи РПЛ Сергея Лапочкина и арбитра Анатолия Синяева (автора канала). Важно: дисциплинарный регламент Российского футбольного союза запрещает судьям публичные комментарии.

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на ситуацию: «С Владиславом Безбородовым лично я не общался. В судейском комитете есть дисциплинарная комиссия, которая рассмотрит этот эпизод. Формально Безбородов не имеет права комментировать судейство и другие вопросы, связанные с футболом, без разрешения РФС». А в службе коммуникации организации отметили, что сообщения Безбородова рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета.

Также ситуацию прокомментировал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

Павел Каманцев председатель судейского комитета и ЭСК при президенте РФС «В настоящий момент мы устанавливаем факт, была ли эта публикация от имени Безбородова. Мы запросили его объяснение, а также у автора телеграм-канала, в котором это было опубликовано. После поступления материалов мы рассмотрим это в течение недели. Думаю, до середины ноября мы получим все ответы и разберёмся с этой ситуацией».

В итоге Безбородова отстранили. Формально – из-за опоздания на предматчевое совещание и неявку на сборы, тесты и семинары. Но реальная причина – именно в комментариях.

Футбольный мир считает наказание чересчур суровым

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что весомого повода для дисквалификации Безбородова не было.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «В ситуации с отстранением Безбородова у меня один вопрос, и вопрос этот к Анатолию Синяеву: зачем нужно было раздувать этот скандал, который стоил Безбородову карьеры? То, что сделал Безбородов, я убираю за скобки. Там не было чего-то прям ужасного, это просто слова, тем более в небольшом чате. Зачем надо было выносить это грязное бельё? Зачем делать из себя вершителя судеб? Представьте, что на месте заслуженного арбитра Безбородова оказался бы перспективный молодой арбитр, лет 25-27. Да ему бы этим жизнь под откос пустили. А для Безбородова это, кажется, конец карьеры. Из человека сделали преступника какого-то из-за комментариев. Карьера такого заслуженного арбитра так заканчиваться не должна. Это некрасиво, и некрасиво тут в первую очередь поступил не Безбородов».

Тренер Игорь Колыванов критически отнёсся к отстранению Безбородова: «Безбородов — достойный судья для РПЛ. Поэтому странно отстранять такого арбитра на весь сезон. Раньше говорили: «Вынесем предупреждение с занесением в личное дело». Но это шутка. Я считаю, что дело Безбородова пересмотрят». Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин также считает наказание излишним для судьи: «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Ситуация с Безбородовым комична, но наказание чересчур суровое».