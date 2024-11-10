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Крылья Советов — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ, где смотреть, 10 ноября 2024

Битва титанов в РПЛ! Рубятся ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»! LIVE
«Чемпионат»
15-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Сегодня, 10 ноября, состоятся матчи 15-го тура РПЛ. ЦСКА приедет в гости к «Крыльям Советов», «Спартак» примет «Акрон», «Ахмат» и «Зенит» сыграют в Грозном, а завершится день встречей «Рубина» и «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крыльям Советов» не везёт весь сезон, а ЦСКА – последнее время. Команды подходят к матчу не в лучшем настроении. Самарцы постепенно сваливаются всё ниже по таблице, а армейцы пока откровенно неспособны биться за тройку. Однако фаворит понятен – это гости.

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МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» против Артёма Дзюбы – ох сколько в этом интриги! Легендарный форвард только вернулся после травмы и забил в прошлом туре. А красно-белые на позитиве после победы в дерби над ЦСКА. Игра заряжена на успех! Тем более что спартаковцы никогда не обыгрывали клуб из Тольятти.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вывеска, с которой всё на первый взгляд ясно. «Зенит» в последние годы без труда расправляется с «Ахматом» – и неважно, в гостях или дома. Последний успех грозненцев датирован ноябрём 2022-го. Смогут повторить?

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важная встреча в Казани, в результате которой «Краснодар» может продлить победную серию и ещё на шаг приблизиться к мечте. «Рубин» дома с этим соперником редко и мало забивает, но в последних сезонах периодически отбирал у фаворита очки.

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