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Баллы топ-7 футболистов в голосовании за «ЗМ»
Баллы топ-7 футболистов в голосовании за «ЗМ»
L’Équipe опубликовал итоговые баллы в голосовании за «Золотой мяч». Сколько получили представители топ-7?
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7-е место — Лаутаро Мартинес
7-е место — Лаутаро Мартинес
Форвард «Интера» набрал 402 очка.
6-е место — Килиан Мбаппе
6-е место — Килиан Мбаппе
Нападающий «Реала» получил 420 баллов.
5-е место — Эрлинг Холанд
5-е место — Эрлинг Холанд
Форварду «Манчестер Сити» поставили 432 очка.
4-е место — Дани Карвахаль
4-е место — Дани Карвахаль
Защитник «Реала» набрал 550 баллов.
3-е место — Джуд Беллингем
3-е место — Джуд Беллингем
Полузащитник «Реала» получил 917 очков.
2-е место — Винисиус
2-е место — Винисиус
Форварду «Реала» поставили 1129 баллов.
1-е место — Родри
1-е место — Родри
Полузащитник «Манчестер Сити» набрал 1170 очков.
Сколько баллов получили футболисты в топ-7 голосования за «Золотой мяч»?
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