Батраков царит в РПЛ! «Локомотив» снова вырвал победу на последних минутах. Видео

«Локомотив» благодаря двум пенальти обыграл «Факел» и временно поднялся на второе место в РПЛ по итогам половины чемпионата. Алексей Батраков оформил дубль и закрепился в статусе лучшего бомбардира лиги.

За исключением Антона Митрюшкина и Сергея Пиняева, Михаил Галактионов повторил состав кубкового матча с «Динамо»: на лавке остались и Дмитрий Воробьёв (впервые в этом сезоне РПЛ), и автор победного гола «Рубину» Артём Тимофеев. Дмитрий Пятибратов же удивил отсутствием в старте Игоря Юрганова, ну а Александр Беленов, Сергей Божин и Евгений Марков, похоже, окончательно освоились в статусе запасных.

В самом старте матча случился забавный эпизод: судья Сергей Цыганок остановил матч из-за постороннего предмета на поле. Выяснилось, что это смартфон! Как он там оказался? Неужели кто-то из футболистов забыл оставить его в раздевалке? Нет, просто телефон выронил мальчик, который выносил баннер.

Квеквескири отдаёт смартфон Пятибратову Фото: Кадр из трансляции

Квеквескири отдал гаджет Пятибратову, и игра возобновилась — с большим преимуществом «Локо». Если бы не Виталий Гудиев, забивать могли Дмитрий Баринов и аж трижды — Алексей Батраков. Ещё, легчайше раскачав Макса Дзиова, в перекладину пальнул Наир Тикнизян. Видимо, во время тренировок играл в «триста» и планировал заработать сто очков. Но и «Факел» ответил опасным выстрелом Ильнура Альшина и черпачком Алексея Каштанова вслед за неудачной скидкой Ильи Самошникова. Если кто-то ждал осторожный футбол, команды с первых же минут показали — напрасно.

Гола, впрочем, ждать пришлось до 28-й минуты. Браими зацепил в своей штрафной Батракова, и сам пострадавший чётко реализовал пенальти — не смотря на мяч и отпраздновав в стиле Коула Палмера со скрещёнными на груди руками. Цыганок не увидел нарушения, но справедливо вмешался VAR.

Алексей Батраков отмечает гол в стиле Коула Палмера Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»/Getty Images

Кстати, только два игрока РПЛ моложе Батракова (19 лет 153 дня) удачно подходили к «точке» в XXI веке: Павел Мамаев (18 лет 69 дней) за «Торпедо» и Жо (19 лет 6 дней) — за ЦСКА. Оба — в 2006-м. За информацию спасибо Opta. Алексею тогда исполнился год.

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В первом тайме голов больше не было, и это удивительно. Тикнизян и Эдгар Севикян разрывали фланги скоростным дриблингом, привычно царил Батраков. «Локо» накопил 13 ударов по воротам. С «Рубином», для сравнения, за все 90 минут набралось 12. А уровень обороны у казанцев и воронежцев, несмотря на совсем разное положение в таблице, сопоставим: за 14 туров обе команды пропустили 21 раз.

В перерыве Пятибратов сделал тройную рокировку: Вячеслав Якимов, Николай Гиоргобиани и Никита Моцпан сменили Михаила Щетинина, Табо Селе и Мохамеда Браими. И чуть ли не сразу едва не устроился на 0:2, когда Батраков перехватил неудачный пас Райана Сенхаджи и попытался издалека забросить мяч за спину Гудиеву — получилось немного выше цели.

«Факел» действительно прибавил в надёжности и допустил куда меньше моментов у своих ворот — и это несмотря на выход Владислава Сарвели, Пиняева, Вадима Ракова и Воробьёва. Но главное — выход 17-летнего Андрея Ивлева и Маркова помог сравнять счёт! Второй на 84-й минуте поймал отскок от пятки Каштанова и с близкого расстояния расстрелял ворота Ильи Лантратова.

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Долго, правда, мировую удерживать не получилось. Батраков уже на исходе матча плотно пробил. Игорь Калинин в падении выносил мяч, а тот предательски угодил ему в отставленную руку. VAR, ещё один пенальти и гол Батракова — уже 10-й для него в нынешней РПЛ. Джон Кордоба в гонке бомбардиров вновь позади.

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«Локо» в очередной раз показал бешеный характер и добыл результат на последних минутах, перебив ход 2002 года и сезона-2017/2018: тогда к середине чемпионата набрали 32 очка, сейчас — 34. Помните же, кто в обоих случаях забрал золото? Сейчас, правда, конкуренция ещё сильнее.