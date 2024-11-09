«Реал» выиграл 4:0, но за команду стало ещё страшнее

Три травмы за первый тайм – у кого вообще такое случалось?

«Реал» задолжал своим фанатам. Предыдущие два матча – болезненные поражения на своём поле. 0:4 – с «Барселоной» в чемпионате и 1:3 – с «Миланом» в Лиге чемпионов. Теперь же на «Бернабеу» приехала «Осасуна» – 11-я команда прошлого сезона сейчас неплохо смотрится. Шла на пятом месте перед 13-м туром, правда по итогам этих выходных наверняка опустится на несколько строчек.

«Реал» самого начала забрал инициативу: за стартовые 15 минут заработал шесть угловых. В штрафной раз за разом толкались Анте Будимир и Антонио Рюдигер, причём последний несколько раз оказывался на газоне. Впрочем, всё внимание в первом тайме – к другому центральному защитнику «Реала».

Эдер Милитао после навеса в чужую штрафную тоже упал на поле. Было сразу понятно – что-то случилось. На лице бразильца была гримаса боли, и он держался за колено. Пока неизвестно, получил ли защитник ещё одну травму «крестов», но выглядело страшно. Он плакал, на его партнёрах не было лица, а трибуны погрузились в тишину.

Травма Милитао Фото: Кадр из трансляции матча

Милитао уносят на носилках Фото: Кадр из трансляции матча

Мало того, что Карло Анчелотти на 20-й минуте уже пришлось сделать вынужденную замену (из-за повреждения Родриго вышел Браим Диас), так теперь ещё на 30-й минуте вместо Милитао появился Рауль Асенсио. 21-летний парень дебютировал в Ла Лиге. Практически сразу после этого «Реал» забил – отличился Винисиус, который протащил мяч, а затем пробил в ближний угол. Нападающий побежал отмечать гол к главному тренеру, которого последнее время много критикуют.

Затем у «Реала» травмировался третий игрок за тайм! Лукас Васкес выходил в основе из-за травмы Дани Карвахаля, но тут уже запасной правый защитник повредил заднюю мышцу бедра. Несколько минут «Реалу» пришлось играть в меньшинстве – тренеру не хотелось израсходовать последнее окно для замен уже в первом тайме. После помощи медицинской бригады Васкес вернулся на поле и доиграл тайм, а в перерыве вместо него вышел Лука Модрич (правым защитником стал Федерико Вальверде).

Голевая передача Асенсио Фото: Кадр из трансляции матча

Вскоре после первого гола «Осасуна» пропустила снова. Причём забил Джуд Беллингем, чей первый мяч в этом чемпионате Испании так долго ждали. Интересно, что англичанин вышел один на один с вратарём после шикарной передачи дебютировавшего Асенсио. Его пас был настолько хорош, что Беллингему понадобилось лишь касание для гола.

Во втором тайме ещё один крутой ассист выдал уже вратарь «Реала». После навеса с углового Андрей Лунин забрал мяч и сразу же выбил на Винисиуса. Бразилец вышел один на один с вратарём «Осасуны», обвёл его и покатил в пустые ворота.

Голевая передача Лунина Фото: Кадр из трансляции матча

Дальше «Реал» делал с соперником всё что хотел. Например, Винисиус захотел хет-трик. Помог Браим Диас, который обокрал зазевавшегося защитника и скатил бразильцу. Тот опять уложил вратаря на газон, а уже затем забил. Беспомощность «Осасуны» вполне описывает статистика ударов в створ ворот. Гости ни разу не пробили точно. «Реал» натурально разгромил соперника, но в плане перспектив на сезон за команду стало ещё страшнее. Возможно, в паузу на матчи сборных тренер сможет наиграть новых футболистов.