Крутой камбэк в РПЛ! Команда Слишковича упустила даже ничью. Видео

«Оренбург» долго вёл в счёте, но махачкалинское «Динамо» всё перевернуло за 12 минут.

К 15-му туру махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» давно не побеждали в РПЛ: первые — в семи матчах подряд (три поражения), вторые — вообще 13 (восемь поражений). И вот они встретились в Каспийске, чтобы выяснить, чью неудачную серию пора завершать. Выяснилось, что махачкалинскую, хотя оренбуржцы очень долго вели в счёте.

Динамовцы принялись давить с первых минут. А быстрый гол всё равно удался «Оренбургу». На 15-й минуте гости убежали в контратаку. Максим Сидоров подал на дальнюю штангу, и Саид Сахархизан замкнул в касание. Давид Волк вроде бы выручил, но мяч пересёк линию ворот. Повторы подтвердили.

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Оренбуржцы изменились при Владимире Слишковиче: выстроились в пять защитников и плотно окопались в обороне. Несмотря на это, вернувшемуся в основу и заодно примерившему капитанскую повязку Николаю Сысуеву пришлось регулярно спасать. Особенно эффектным получился его прыжок после классного выстрела Ражаба Магомедова в дальний верхний угол под конец первого тайма.

На 78-й минуте он отразил и удар этого игрока в ближний угол. Но прямо перед собой, чем на добивании воспользовался Эгаш Касинтура.

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Неужели снова ничья? Нет! Развязка наступила в добавленное время: Мохаммад Хоссейннежад пальнул в перекладину, а Гамид Агаларов «подъел» и добыл для махачкалинцев победу.

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Хоссейннежад всё-таки хотел забить сам, далее практически выскочив к воротам. Иван Башич в подкате остановил его. С помощью VAR судьи проверяли, стоит ли удалять боснийца. В итоге нарушение вообще не зафиксировали, и всё равно «Оренбург» схлопотал красную: уже после финального свистка Данила Прохин что-то высказал Кириллу Левникову.

Победа получилась нервной, тем не менее «Динамо» играло куда ярче и заслужило её. По ожидаемым голам перевес получился весомым: 2,37 xG на 0,82. Махачкалинцы набрали 15 очков и вспорхнули на 10-е место, а вот «Оренбург» остался последним с восемью. Во время зимней паузы Слишковичу предстоит как следует поработать.