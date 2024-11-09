Топ-события воскресенья: «Челси» — «Арсенал», «Рубин» — «Краснодар», баскетбол и теннис

Спорт 10 ноября: новая встреча Миранчука с Месси, важные матчи в РПЛ, «Лада» в погоне за новой победой в КХЛ и фигурное катание!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «Филадельфии» сотворить сенсацию?

Действующие обладатели Кубка Стэнли из «Флориды» сейчас лидируют в Восточной конференции — команда Пола Мориса выиграла шесть последних матчей и благодаря этому расположилась на верхней строчке. «Филадельфия» находится на другом полюсе даже после неожиданной победы в игре с «Тампой» — смогут ли «лётчики» одолеть вторую команду из Флориды подряд?

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» реабилитироваться за разгром в игре с «Баффало»?

«Синерубашечники» провалили последний матч в регулярке, разгромно проиграв на своей площадке команде, которая не входит в зону плей-офф. «Копы» пропустили шесть шайб от «Баффало», посадившего Игоря Шестёркина на скамейку уже в середине встречи. Для команды, которая борется за самые высокие места, такие поражения неприемлемы. Смогут ли «рейнджеры» доказать, что это поражение было лишь случайностью?

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: получится ли у Александра Овечкина начать новую голевую серию?

Предыдущая серия матчей с заброшенными шайбами остановилась для Овечкина на отметке в пять матчей — в ночь на субботу капитана «Вашингтона» остановил «Питтсбург». Уэйн Гретцки сам себя не догонит, поэтому для покорения его снайперского рекорда необходимо вновь найти путь к воротам как можно скорее. Сможет ли Александр сделать это в Сент-Луисе?

⚽️ 4:00: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС, 1/8 финала

Интрига: Миранчук оставит Месси без борьбы за титул?

«Интер Майами» и «Атланта» зарубятся за выход в следующий раунд плей-офф. В прошлых матчах команды обменялись победами, поэтому дело перешло к третьей встрече. «Интер Майами» — чемпион регулярного сезона и один из фаворитов в борьбе за титул. А как иначе с Лео Месси в составе? Но «Атланта» с Алексеем Миранчуком могут совершить сенсацию.

⛸️ 10:00: Фигурное катание, третий этап Гран-при России, танцы на льду, произвольный танец у мужчин, женщин и спортивных пар

Интрига: сможет ли Акатьева реабилитироваться после ошибки и отыграется ли фаворит Гуменник, идущий вторым?

Первый день этапа Гран-при получился богатым на сюрпризы: у девушек вернувшаяся после длительной паузы Софья Акатьева допустила ошибку и стала лишь третьей, проиграв Анне Фроловой и Софье Муравьёвой. Хватит ли сил ученице Тутберидзе, чтобы отыграться в произвольной программе?

В мужском катании в лидеры вышел Николай Угожаев, обойдя главного фаворита Петра Гуменника, а Макар Игнатов неожиданно стал лишь шестым. Теперь хедлайнерам турнира придётся выступать в роли догоняющих.

В танцах на льду и в парном катании всё более предсказуемо: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов уверенно идут за золотом в своих дисциплинах.

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» — ЦСКА, РПЛ, 15-й тур

Интрига: какая из команд прервёт безвыигрышную серию?

«Крылья Советов» проводят слабый сезон, занимая 14-е место по потерянным очкам. Самарцы не побеждают в шести матчах подряд. Но и ЦСКА уступил в дерби «Спартаку» (0:2), а до этого не разобрался с «Факелом» (0:0). Теперь самарцы или москвичи могут прервать свою неудачную серию. «Крылья» бьются за выживание, ЦСКА цепляется за надежды на топ-3.

🏒 13:00: ЦСКА — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Лада» одержать четвёртую победу подряд?

Тольяттинцы набрали отличный ход, поочерёдно обыграв «Нефтехимик», «Авангард» и московское «Динамо», благодаря чему смогли подняться в зону плей-офф на Востоке. Подопечные Олега Браташа постараются продлить удачную серию в столице, но сделать это будет непросто — ЦСКА явно захочет реабилитироваться за поражение в последнем матче, поэтому «Ладе» предстоит очень тяжёлый бой.

⚽️ 15:15: «Спартак» Москва — «Акрон», РПЛ, 15-й тур

Интрига: Дзюба огорчит «Спартак»?

Вывеска «Артём Дзюба против «Спартака» — всегда весело. Тем более когда москвичи находятся в ситуации, когда нужно побеждать. А «злой гений» команды Дзюба любит портить настроение родному клубу. Случится ли так и сейчас? Вполне возможно. Тем более что «Акрон» проводит классный дебютный сезон: восьмое место в РПЛ после 14 туров. «Спартак» же надеется ещё побороться за высокие позиции, но для этого нужно стабильно побеждать.

🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Тейлор Фриц (США, 5), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует на Итоговом чемпионате ATP самый возрастной участник Даниил Медведев?

28-летний Даниил Медведев, неизменно принимающий старт на Итоговом чемпионате ATP с 2019 года, дебютирует в статусе самого возрастного участника. Первым соперником россиянина на групповой стадии будет американец Тейлор Фриц, доходивший в 2024-м до финала US Open. На официальном уровне теннисисты ранее встречались лишь один раз — в 1/4 финала Цинциннати-2022 победил Даниил, а вот на многочисленных показательных турнирах сильнее оказывался как раз Тейлор. Во 2-м туре победитель нового матча сразится с выигравшим в паре Янник Синнер — Алекс де Минор, а проигравший — с проигравшим.

🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Кубок России, 1/4 финала, второй матч

Интрига: Алекно в Казани, но тренируя Питер!

Владимир Алекно уже дважды сыграл против казанского «Зенита», но оба раза — в Санкт-Петербурге. Теперь ему предстоит сыграть в Казани, на площадке, которая долгие годы была для него родной. Ситуация у петербуржцев сложная — после поражения 1:3 нужно выиграть 3:0 или 3:1, а затем надеяться на победу в «золотом» сете». Казанцам же хватит двух партий. Сможет ли команда Алекно совершить сенсацию?

Пока команда Владимира Алекно не блещет результатами: Владимир Алекно: надо немного потерпеть всем, у нас нет равнодушных, все переживают

⚽️ 17:30: «Ахмат» — «Зенит», РПЛ, 15-й тур

Интрига: «Зенит» снова обыграет «Ахмат»?

«Зенит» — в погоне за «Краснодаром» и возвращением привычного первого места в РПЛ. Впереди команде Сергея Семака предстоит выезд в Грозный. «Ахмат» идёт 15-м и бьётся за выживание. Так что в каждой встрече грозненцы сражаются даже на 150%. И никто просто так очки «Зениту» не отдаст. Но на неделе команды уже сыграли в Кубке: в Санкт-Петербурге хозяева разгромили «Ахмат» (3:0). А что будет сейчас?

⚽️ 19:30: «Челси» — «Арсенал», АПЛ, 11-й тур

Интрига: чем завершится лондонское дерби?

«Челси» и «Арсенал» пока что бьются только за топ-4. Хотя у обеих команд есть потенциал для борьбы за позиции выше. Победитель предстоящего дерби останется в четвёрке (может стать даже третьим). А вот проигравший может полететь по таблице вниз. Так что победа нужна и «Челси», и «Арсеналу». Что может быть лучше, когда принципиальные соперники рубятся с удвоенной мотивацией?

⚽️ 19:45: «Рубин» — «Краснодар», РПЛ, 15-й тур

Интрига: «Краснодар» продлит победную серию?

«Краснодар» не проигрывает со старта сезона, а победная серия составляет уже 11 матчей. Продлить её команда Мурада Мусаева может в Казани. Хотя «Рубин» настроен испортить настроение южанам. Казанцы занимают седьмое место и метят включиться в гонку за топ-6. Станет ли выезд в Татарстан печальным для «Краснодара»? Или команда сделает ещё один важный шаг к первому титулу в истории?

🎾 22:30*: Янник Синнер (Италия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 7), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет дебютант Итогового с прошлогодним финалистом?

Действующая первая ракетка мира и прошлогодний финалист Итогового чемпионата ATP Янник Синнер начинает нынешний розыгрыш матчем с дебютантом этих соревнований Алексом де Минором. Теннисисты ранее в официальных матчах встречались 7 раз и во всех случаях сильнее был итальянец — в том числе и в этом году в финале Роттердама. Но даже проигравший в этом матче не потеряет шансов на выход в плей-офф.

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Наполи», Серия А, 12-й тур

Интрига: битва лидеров Серии А

«Интер» и «Наполи» занимают первые две строчки в таблице Серии А. Обе команды близки Антонио Конте: миланцев он возглавлял с 2019 по 2021 год, а неаполитанцев — сейчас. Получается мини-дерби имени тренера. Но, что важнее, команды бьются за золото. «Интер» может скинуть «Наполи» с первой строчки, а неаполитанцы — оторваться от конкурентов.

⚽️ 22:45: «Реал Сосьедад» — «Барселона», Примера, 13-й тур

Интрига: «Барса» заработает ещё одну победу?

«Барса» несётся к золоту Примеры. За 12 туров команда одержала 11 побед и не собирается останавливаться. Но впереди каталонцев ждёт тяжёлый выезд в Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» проводит невзрачный сезон (11-е место), однако именно против грандов баски частенько выдают крутые матчи. Сработает ли трюк сейчас? Арсена Захаряна на поле мы не увидим, но и без него «Сосьедад» способен отнять очки у «Барселоны». Хотя всё же команда Ханс-Дитера Флика остаётся большим фаворитом предстоящей встречи.

🏀 23:30: «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 10 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «олени» одержат первую победу в сезоне над серьёзным соперником?

«Милуоки Бакс» – команда, которая отличилась на старте сезона-2024/2025 со знаком «минус». «Олени» во главе с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом победили лишь дважды за девять матчей, обыграны были «Филадельфия», страдающая от травм лидеров, и «Юта» – худший клуб Запада. На данный момент «Милуоки» занимает 13-е место в Восточной конференции, вряд ли об этом кто-либо мог подумать перед стартом регулярного чемпионата. Команде предстоит сыграть с действующим чемпионом «Бостон Селтикс», занимающим второе место в турнирной таблице. Удастся ли «оленям» решить все проблемы перед важной встречей?