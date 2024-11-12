Главное разочарование первого круга РПЛ. Есть новички «Спартака» и «Зенита»

Первый круг РПЛ завершён – пора раздавать «всем сёстрам по серьгам». В этом рейтинге определяем главное разочарование первого круга чемпионата России из летних новичков команд. Кто-то не оправдал надежды своей игрой, а кто-то — тем, что проиграл конкуренцию за место в составе, хотя подписывался под основу.

Принимайте участие в голосовании. Мы отобрали для рейтинга самых очевидных, на наш взгляд, кандидатов на эту антипремию. Есть опция и для выбора кого-то другого. Делитесь в комментариях своими мнениями.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.