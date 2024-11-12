Главное разочарование первого круга РПЛ. Есть новички «Спартака» и «Зенита»

Первый круг РПЛ завершён – пора раздавать «всем сёстрам по серьгам». В этом рейтинге определяем главное разочарование первого круга чемпионата России из летних новичков команд. Кто-то не оправдал надежды своей игрой, а кто-то — тем, что проиграл конкуренцию за место в составе, хотя подписывался под основу.
Принимайте участие в голосовании. Мы отобрали для рейтинга самых очевидных, на наш взгляд, кандидатов на эту антипремию. Есть опция и для выбора кого-то другого. Делитесь в комментариях своими мнениями.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Соболев, «Зенит»
Самый громкий трансфер летнего окна пока на выходе даёт 0. Соболев, купленный «Зенитом» у «Спартака» за € 10 млн, до сих пор не забил ни одного гола в РПЛ за девять матчей в составе сине-бело-голубых. Все его бомбардирские достижения – в Кубке России (2+1 за четыре игры). Но, разумеется, Сергей Семак настаивал на трансфере центрфорварда не ради кубковых подвигов нового снайпера. Александру не предъявишь претензий за нежелание играть и пахать, однако этого недостаточно. Экс-спартаковец никак не может найти себя в «Зените». Маленькие шансики, о которых просил Соболев, теряются один за другим.
Виллиан Жозе, «Спартак»
Часто ли в РПЛ приезжают игроки сразу после того, как забьют 10 голов в чемпионате уровня испанской Примеры? В этом смысле трансфер Виллиана Жозе, пусть ему и 32 года, выглядел многообещающим. Бразилец из «Бетиса» с гигантским опытом выступлений в топ-лигах Европы обошёлся красно-белым всего в € 2 млн. Видимо, сам форвард думал, что в чемпионате России выбьет минимум десятку, не напрягаясь. Приехал с лишним весом, тяжело набирал форму. Как результат – семь матчей в РПЛ и 0 голов. Да и в пяти играх Кубка страны свой единственный мяч Виллиан Жозе положил со штрафного. Мастерство есть, но со всем остальным проблемы.
Секу Койта, ЦСКА
В лице Койта армейцы получили бывшего таланта «Ред Булл Зальцбург», игравшего в Лиге чемпионов даже в паре с Эрлингом Холандом. На пике Секу хорошо забивал, он достаточно работоспособный и быстрый нападающий. И такое золото досталось ЦСКА бесплатно, точнее, в статусе свободного агента. Однако после травм Койта не может вернуть себя прежнего, да и к российскому футболу с трудом адаптируется. В 12 матчах в РПЛ у малийца нет ни голов, ни голевых передач, лишь три жёлтые карточки. Только в Кубке России набрал 1+1 в семи играх. Слабо для форварда.
Сауль Гуарирапа, ЦСКА
Гуарирапа стал откровением прошлого сезона после перехода в «Сочи» зимой этого года. Во второй части чемпионата венесуэлец забил восемь мячей за 10 матчей. В летнее окно ЦСКА арендовал Сауля с правом выкупа. Но в составе армейцев у Гуарирапы почему-то не идёт. Хотя у нападающего есть хорошие качества, есть стремление проявить себя в топ-клубе РПЛ, а с результативными действиями всё плохо – 0+0 за восемь матчей. Да и в четырёх играх Кубка России новичок красно-синих пока ни разу не отличился. Так можно и упустить свой шанс в Москве.
Сергей Волков, «Зенит»
Правый защитник, приобретённый у «Краснодара» за € 5 млн, успел сыграть шесть матчей в РПЛ и Кубке России до того, как выбыть из-за тяжёлой травмы. К сожалению для Волкова, он не попадал как следует в игру «Зенита». Сергей Семак несколько раз менял его, в том числе в перерыве игры со «Спартаком». А после кубкового матча с «Акроном», в котором Сергей «привёз» пенальти, тренер «Зенита» публично раскритиковал новичка: «Волков выпадает из игры. Допускает много ошибок. Возможно, адаптация. Возможно, функциональное состояние. Нужно больше работать».
Все три вратаря «Ростова»
«Ростов» в межсезонье полностью поменял вратарскую линию. Ушли Сергей Песьяков и Никита Медведев. Пришли первый номер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, кандидат в сборную Боснии и Герцеговины Хидает Ханкич и экс-голкипер «Зенита» Даниил Одоевский. В первом круге играли все трое, и каждый из них был нестабилен. Одоевский отбил всего 64% ударов, а Ятимов с Ханкичем и того меньше – соответственно 62% и 55%. Вдобавок ногами они играют хуже Песьякова, поэтому Валерий Карпин вынужден был менять стиль игры «Ростова». Ни к чему хорошему этот эксперимент на данный момент не привёл.
Иван Сергеев, «Крылья Советов»
«Крылья Советов» страдали в начале чемпионата без настоящего центрфорварда и очень ждали возвращения в Самару Сергеева. Когда «Зенит» подписал Александра Соболева, то отпустил нападающего сборной России в «КС» за € 2 млн. Именно у Игоря Осинькина раскрылся когда-то Иван как супербомбардир. Но сейчас у Сергеева мало что не получается. В восьми матчах за самарцев в РПЛ он забил только один мяч. Не реализовал пенальти в дерби с «Акроном». В Кубке России у лучшего снайпера прошлого турнира тоже нет ни голов, ни голевых передач. Неужели так подкосило расставание с «Зенитом»?
Главное разочарование — другой летний новичок
Если вы считаете, что главным разочарованием среди летних новичков в первом круге РПЛ был кто-то другой, голосуйте за этот вариант. В список кандидатов можно внести также, например, Джованни Гонсалеса или Фёдора Смолова из «Краснодара», Миенти Абену из «Спартака», Миралема Пьянича из ЦСКА, Седрика Гогуа из «Химок» и Казымджана Караташа из «Оренбурга». Понятно, что Пьяничу надо набирать форму после долгой паузы. Но сравните его действия на поле с игрой ещё более возрастного Артёма Дзюбы, который тоже всё межсезонье тренировался самостоятельно. Кого мы забыли? Делитесь своим мнением!
Маркиньос, «Спартак»
Маркиньос – второй по стоимости новичок «Спартака». Деян Станкович, работавший с бразильцем в «Ференцвароше», очень хотел видеть вингера в своей команде, поэтому красно-белые не пожалели на новичка € 5 млн. Маркиньос действительно много играет, «крутит позвонки» защитникам своим дриблингом. Но на выходе у бразильца 0+0 в 12 матчах РПЛ. Естественно, это не та результативность, которая должна быть у атакующего полузащитника, тем более когда речь о легионере «Спартака». Иногда в действиях Маркиньоса слишком много суеты и недосказанности. Хоть и после матча с «Акроном» Станкович был им явно доволен.
Марвин Чуни, «Рубин»
«Рубин» в летнее окно усилил атаку за счёт приобретения воспитанника «Баварии», игравшего в прошлом сезоне в итальянской Серии А за «Фрозиноне». Казанский клуб отдал на нападающего € 2 млн, по данным Transfermarkt. Чуни стал самым дорогим новичком «Рубина». Тем не менее в свои первые месяцы в России албанец разочаровывает. У Марвина пять игр без результативных действий в РПЛ, а в Кубке России – 0+0 в трёх матчах. Он быстро выпал из основы. Рашид Рахимов наверняка ожидал другого от Чуни, когда давал добро на его подписание.