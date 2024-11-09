«Ростов» воскресила новая звезда. Молодой россиянин растерзал «Химки» дублем. Видео

«Ростов» на своём поле обыграл «Химки» (3:0) в матче 15-го тура РПЛ. Это первая победа команды Валерия Карпина более чем за два месяца. Главным героем встречи стал полузащитник Иван Комаров.

Казалось, это будет матч равных соперников, но в первом тайме химчан практически не было видно. «Ростов» на правах хозяина забрал и мяч и инициативу – и уже на шестой минуте отличился молодой хавбек Иван Комаров – от души бабахнул по воротам Никиты Кокарева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К середине тайма «Химки» понемногу отодвинули игру от своих ворот и даже провели несколько опасных атак, но по итогам первой половины встречи можно сказать точно: дончане были чуть лучше и потому логично ушли на передышку, ведя в счёте.

В начале второго тайма темп игры сохранялся, но «Ростов» потихоньку увеличивал давление. Это привело к пенальти в ворота гостей на 66-й минуте, который чётко исполнил Максим Осипенко. Даже добавить нечего.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше, казалось бы, игра должна была заставить «Химки» прибавить в движении. И это случилось. Но появились свободные зоны, что увеличило частоту опасных моментов. И Комаров отличился снова: на этот раз он влупил, оказавшись первым на подборе. Такие не берутся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И вот тут-то «Химки» поняли, что надо бы забить. За оставшиеся 15 минут команда Франка Артиги выглядела живо, местами из-за выхода на поле Резиуана Мирзова. На гол подмосковная команда всё же сподобилась. Умар Сако в штрафной ударил по ноге Антона Заболотного, за что Роман Софьян после просмотра VAR резонно указал на 11-метровую отметку. Реализовал пенальти, кстати, Мирзов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В добавленное время «Ростов» забил ещё, но мяч Егора Голенкова отменили. Расстроило ли это команду или болельщиков? Вряд ли. Ведь первая победа за два с лишним месяца – это восторг.