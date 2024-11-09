Вечер сказочных голов в матче «Динамо»! В игрока «Пари НН» вселился Марадона. Видео

Московское «Динамо» победило «Пари НН» и завершило первый круг с 30 очками. Команда Марцела Лички – в топ-4 после половины чемпионата. Несмотря на критику в адрес бело-голубых, они взяли на пять очков больше, чем в 15 турах прошлого сезона.

Личка решил поставить двух нападающих, чтобы вскрыть оборону «Пари НН», которая держалась на плечах трёх центральных защитников. Пару форвардов составили Тюкавин и летний новичок Маухуб, впервые вышедший в стартовом составе в российском чемпионате. Иногда «Динамо» играло словно по бразильской системе 4-2-4, так как Нгамалё и Карраскаль смещались с флангов в центр и располагались под дуэтом форвардов. Видимо, Личка хотел создавать плотность на одном участке поля возле штрафной, чтобы игроки группы атаки забирали подборы после длинных передач и взаимодействовали накоротке. Получалось, прямо скажем, по-разному.

Уже в дебюте игры Маухуб едва не организовал гол для Тюкавина. Марокканец принял мяч и прострелил, но то ли это был пас не туда, то ли сам Константин не там открывался, а с мячом в штрафной российский нападающий не встретился. Затем после длинного заброса Фернандеса и скидки Карраскаля тот же Маухуб ворвался в штрафную и, хитро зацепившись за ногу защитника, упал. За этот контакт судья не назначил пенальти, но эпизод завершился попаданием мяча в руку Боженова. Тут уже ничто не спасло «Пари НН» от 11-метрового. С «точки» забил Чавес, который стал шестым игроком «Динамо», пробившим пенальти в сезоне.

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Но одному «Динамо», как известно, забивать неинтересно. Надо и сопернику дать порезвиться. Вскоре «Пари НН» ответил! Босельи в свой 25-й день рождения подарил себе сказочный гол после сумасшедшего прохода, получив мяч из аута. Уругваец ушёл сразу от троих – Фернандеса, Фомина и неудачно действовавшего на подстраховке Маричала. Форвард ударил над Лещуком – вратарь не выручил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В остальном же «Динамо» в первом тайме не феерило. У «Пари НН» тоже не клеилась контригра. Качество футбола оставляло желать лучшего. Запомнился классный розыгрыш хозяевами углового, который завершился красивым сейвом Медведева. Голкипер переправил мяч в перекладину, а сам, приземлившись, ударился о штангу. К счастью, без страшных последствий. Тем не менее перед перерывом «Динамо» не без везения забило. Опять же насытив зону перед штрафной. Сначала мяч удачно отскочил к Карраскалю, а потом неточный удар Нгамалё превратился в гол благодаря рикошету от Александрова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй тайм тоже начался с быстрого гола «Динамо». Уже через пару минут после перерыва бело-голубые забили за счёт атаки на скорости, которую разогнал перехватом Кутицкий. Карраскаль в тяжёлом единоборстве сбросил с плеч Ермакова (нижегородцы считали, что с фолом) и сделал пас Маухубу, а марокканец попал в штангу. Зато на подборе преуспел Чавес – мексиканец классно выстрелил из-за штрафной. Попал так попал! Оформил дубль.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Забив третий мяч в ворота «Пари НН», динамовцы опять едва не пропустили через несколько минут после своего гола. Команда Виктора Гончаренко создала момент на ровном месте. Босельи, оставив позади четверть века, как будто перешёл на новый уровень. На сей раз уругваец прессингом заставил ошибиться Маричала, который сбросил мяч прямо в ноги сопернику. Хуан обыграл Лещука и бил в осиротевшие ворота, но створ закрыл грудью Бальбуэна. Парагваец совершил чудесное спасение. Затем Босельи выпал ещё один шанс, и уже Лещук потащил непростой удар. «Динамо» вдруг затрясло.

Уже после часа матча Личка заменил Тюкавина. Игра в два форварда удалась Константину похуже, чем Маухубу. Он нанёс три удара, но ни разу не попал в створ. После этого динамовцы успокоили игру, пытались оставить «Пари НН» без мяча и заставляли за ним побегать. Нижегородцев подводил брак.

Концовка получилась спокойной. У «Пари НН» закончились силы, а индивидуального мастерства нижегородцам недостаёт, чтобы вытаскивать такие матчи. Только в компенсированное время обрез Нгамалё, который зачем-то стал обыгрывать в центре поля, едва не привёл к голу на контратаке. Команда Гончаренко в два с половиной раза уступила «Динамо» по ударам (9:22), впрочем, по попаданиям в створ — совсем чуть-чуть (5:7).