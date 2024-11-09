30 тысяч фанатов и футбольные буллиты — на «Газпром Арене»! Кубок Медиалиги — у «Амкала»!

Сегодня, 9 ноября 2024 года, завершился первый в истории Кубок Медиалиги. Турнир получился насыщенным и событийным. Даже до далёких от медиафутбола людей долетали новости из этого соревнования (про махач Михаила Литвина с болельщиком наверняка слышали многие). А вишенкой на торте стал крутой финал – главное дерби медиафутбола между «Амкалом» и 2DROTS.

Предматчевые расклады

Пути «Амкала» и 2DROTS к финалу получились похожими. Обе команды напрямую вышли в полуфинал, заняв первое и второе места в общей группе турнира. Остальным же участникам, которые заняли места с третьего по 10-е, пришлось двигаться по плей-офф, начиная с 1/8 финала. И всё для того, чтобы в полуфинале всё равно проиграть «Амкалу» и 2DROTS.

«Амкал» прошёл сезон максимально уверенно. На групповом этапе у команды был лучший баланс голов в турнире (20 забито, три пропущено). А в полуфинале клуб Германа Попкова не оставил шансов «Титану» (3:1).

2DROTS двигались по турниру менее ярко. Но, как говорится, игра забывается, а результат — остаётся. На групповом этапе «самураи» забили всего шесть голов и заняли по этому показателю 13-е место. Но зато в графе «очки» у них был полный порядок, что позволило получить прямую путёвку в полуфинал. А дальше — очередной сухой матч с «Родиной Медиа» (0:0), везение в серии буллитальти (3:1) и выход в финал.

Судя по турнирному пути, фаворитом финала можно было назвать «Амкал». Но в главном медиадерби игра в футбол — далеко не ключевой фактор успеха. На первый план выходят эмоции и психология. В таких противостояниях статусы фаворита максимально размыты.

Как прошёл финал

Для начала стоит отметить локацию проведения финала Кубка Медиалиги. Матч прошёл на «Газпром Арене». Игру посетили чуть более 30 тыс. зрителей, что стало рекордом для медиатурниров. Прошлый рекорд (27,5 тыс. зрителей) был установлен на финале пятого сезона Медиалиги, который прошёл на «ВЭБ Арене» летом этого года. А вот цифры в онлайн-трансляции (180 тыс. зрителей одновременно) хоть и внушительны, но до рекорда в 230 тыс. не дотянули.

В начале матча игра была примерно равна. Но ближе к середине первого тайма инициатива перешла к 2DROTS. Команда Дмитрия Кузнецова создала два неплохих момента и даже забила. Однако гол был отменён из-за нарушения правил в атаке. «Самураи» играли первым номером, владея мячом 60-65% времени. А вот «Амкал» выглядел блёклой тенью самого себя. Инициативу перехватить не получалось, а игра на контратаках не шла.

Матч «Амкал» — 2DROTS Фото: Медиалига

Ближе к перерыву стали закипать эмоции. Во время одного из стандартов форвард 2DROTS Гаучо начал толкаться с защитником «Амкала» Имаем. Оба фигуранта стычки получили по жёлтой, а особо заведённому Гаучо судья сказал: «Ты в сантиметре от красной!». Концовка тайма прошла без моментов, команды ушли на перерыв с нулями на табло.

Во втором тайме моментов не прибавилось. Зато градус напряжения возрос. Чувствовалось, игра идёт «до гола». Но получится ли у кого-то забить этот единственный и победный мяч — было непонятно до самого конца. Команды откровенно осторожничали, так как цена любого момента в финале удвоена.

На последних минутах «Амкал» прижал соперника. Получались перспективные заходы в штрафную, но до удара дело не доходило. 2DROTS уже, похоже, смирились с ничьей. При любой удобной возможности «самураи» выносили мяч за пределы поля. Один из таких выносов сопровождался финальным свистком арбитра — 0:0 и серия буллитальти!

Решающий матч получился нерезультативным. Но с точки зрения драмы серия буллитальти в финале — идеальный сценарий. Операторы выловили интересный момент: президент 2DROTS Никита Панасюк во время решающих ударов держал в руках икону, которую ему привезла на игру его бабушка. Он искренне верил в победу, но одна лишь вера не помогла. «Амкал» оказался сильнее или удачливее и забрал послематчевую серию — 7:6. В составе «самураев» всё запорол Лога, который после буллита попал в перекладину. «Амкал» — чемпион!

Итоги Кубка Медиалиги

Призовой фонд турнира – 5 млн рублей. Именно эту сумму получил победитель финала — «Амкал». Но это далеко не всё. Также был объявлен лучший футболист финального матча — Василий Маврин – он получит квартиру на Каспийском побережье моря в Баку. Ориентировочный ценник такой недвижимости – 15 млн рублей. Это первый подобный приз в истории медиафутбола.

«Амкал» становится победителем первого в истории Кубка Медиалиги. Турнир был придуман в качестве упрощённой осенней версии Медиалиги. Но по уровню накала и количеству хайпа это была вовсе не демоверсия главного турнира. Это полноценный и крутой эксперимент, который однозначно нужно повторить в следующем году.