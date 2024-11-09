Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Брайтон — Манчестер Сити — 2:1, обзор матча чемпионата Англии, 9 ноября 2024, четвёртое поражение Хосепа Гвардиолы

У Гвардиолы худший отрезок в карьере. Так он никогда не проигрывал!
Григорий Телингатер
У Гвардиолы худший отрезок в карьере
Аудио-версия:
Комментарии
Четыре поражения «Сити» подряд — такое даже звучит неправдоподобно.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» уступил во втором туре подряд. А если брать все турниры, то и вовсе у команды серия из четырёх поражений (последний раз такое было в 2006 году). С «Тоттенхэмом» в Кубке лиги (1:2), с «Борнмутом» в АПЛ (1:2), со «Спортингом» в ЛЧ (1:4) и с «Брайтоном» — в АПЛ (1:2). Если раньше каждая ничья «Сити» становилась сенсацией, то теперь провалы кажутся обычным делом.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 23'     1:1 Педро – 78'     2:1 О'Райли – 83'    

Результат с «Брайтоном» получился весьма по делу. «Сити» смотрелся лучше в первом тайме, когда заслуженно повёл в счёте. А вот второй тайм по игре остался точно за «Брайтоном», который был интереснее.

Мы недавно писали, в чём проблемы «Сити». Если коротко, то сказываются травмы ключевых игроков, среди которых важнее других Родри. Где-то подводит реализация Эрлинга Холанда. Он всё ещё лучший бомбардир и сегодня снова отличился, но для этого ему понадобилось семь ударов. Ну на дворе осень, а «Сити» традиционно берёт своё во втором круге.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Фото: Crystal Pix/MB Media/Getty Images

В каком-то смысле показательна реакция Гвардиолы. Он заранее предупреждал, что дальше будет хуже. Сейчас вёл себя достаточно спокойно во время пропущенных голов, хотя раньше мог упасть на газон ещё за несколько секунд до гола соперника. После игры Хосеп что-то высказывал… игроку «Брайтона» Яну Паулу ван Хекке. Именно с ним зарубился Холанд в конце встречи. Норвежский форвард уже не первый раз позволяет себе лишние эмоции, когда его команда упускает победу. Такое с ним уже было в матче с «Арсеналом».

Кажется, весь «Сити» сейчас далёк от внутренней гармонии, а чемпионство в АПЛ давно не лежало настолько хорошо. Воспользуется ли осечкой «Ливерпуль», у которого тоже непростой соперник в этом туре – «Астон Вилла»?

А вот кто приятно удивляет в АПЛ:
Главная сенсация сезона ворвалась в топ-3 АПЛ. А нападающему уже вручают «Золотой мяч»
Главная сенсация сезона ворвалась в топ-3 АПЛ. А нападающему уже вручают «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android