У Гвардиолы худший отрезок в карьере. Так он никогда не проигрывал!

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» уступил во втором туре подряд. А если брать все турниры, то и вовсе у команды серия из четырёх поражений (последний раз такое было в 2006 году). С «Тоттенхэмом» в Кубке лиги (1:2), с «Борнмутом» в АПЛ (1:2), со «Спортингом» в ЛЧ (1:4) и с «Брайтоном» — в АПЛ (1:2). Если раньше каждая ничья «Сити» становилась сенсацией, то теперь провалы кажутся обычным делом.

Результат с «Брайтоном» получился весьма по делу. «Сити» смотрелся лучше в первом тайме, когда заслуженно повёл в счёте. А вот второй тайм по игре остался точно за «Брайтоном», который был интереснее.

Мы недавно писали, в чём проблемы «Сити». Если коротко, то сказываются травмы ключевых игроков, среди которых важнее других Родри. Где-то подводит реализация Эрлинга Холанда. Он всё ещё лучший бомбардир и сегодня снова отличился, но для этого ему понадобилось семь ударов. Ну на дворе осень, а «Сити» традиционно берёт своё во втором круге.

Хосеп Гвардиола Фото: Crystal Pix/MB Media/Getty Images

В каком-то смысле показательна реакция Гвардиолы. Он заранее предупреждал, что дальше будет хуже. Сейчас вёл себя достаточно спокойно во время пропущенных голов, хотя раньше мог упасть на газон ещё за несколько секунд до гола соперника. После игры Хосеп что-то высказывал… игроку «Брайтона» Яну Паулу ван Хекке. Именно с ним зарубился Холанд в конце встречи. Норвежский форвард уже не первый раз позволяет себе лишние эмоции, когда его команда упускает победу. Такое с ним уже было в матче с «Арсеналом».

Кажется, весь «Сити» сейчас далёк от внутренней гармонии, а чемпионство в АПЛ давно не лежало настолько хорошо. Воспользуется ли осечкой «Ливерпуль», у которого тоже непростой соперник в этом туре – «Астон Вилла»?