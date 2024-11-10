Угадайте связанный с Дзюбой и «Спартаком» факт. Тест по главному противостоянию дня

Сегодня «Спартак» сыграет с «Акроном». Главная интрига здесь, конечно, — забьёт ли красно-белым Артём Дзюба. Уж больно многое его с ними связывает. А как хорошо вы помните это? Самое время выяснить.

Впереди 10 вопросов, в которых переплетены судьбы Дзюбы и «Спартака». Желаем удачи!