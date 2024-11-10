Угадайте связанный с Дзюбой и «Спартаком» факт. Тест по главному противостоянию дня
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Их объединяет слишком многое.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Акроном». Главная интрига здесь, конечно, — забьёт ли красно-белым Артём Дзюба. Уж больно многое его с ними связывает. А как хорошо вы помните это? Самое время выяснить.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Впереди 10 вопросов, в которых переплетены судьбы Дзюбы и «Спартака». Желаем удачи!
Комментарии
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