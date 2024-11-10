Сенсационная развязка битвы Миранчука и Месси! Ассист Алексея помог выбить фаворита! Видео

Вряд ли хоть кто-то мог представить, что «Атланта» составит конкуренцию абсолютному лидеру сезона — «Интеру Майами». Команда Алексея Миранчука с трудом пролезла в плей-офф, а тем на равных боролась с топ-клубом по меркам лиги. На всякий случай напомним, что за «Интер» выступают, например, Месси, Суарес, Бусткетс и Жорди Альба.

В первых двух матчах «Атланта» и «Интер» обменялись победами с одинаковым счётом — 2:1. И по регламенту был назначен третий матч — такие вот правила в плей-офф MLS. Разумеется, и на этот матч Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты», куда перешёл этим летом. В первом матче он запомнился только тем, что был заменён уже в перерыве. Во втором матче — важнейшей голевой передачей. Рассказываем, как прошёл для него третий матч.

Если в прошлых матчах «Интер» с первых минут летел вперёд, то в этот раз игра началась на равных. Первый опасный момент вообще возник у «Атланты»: Миранчук сделал изящную передачу в штрафную на Педру Амадора, он в одно касание прострелил на Джамала Тьяре, а тот опередил вратаря. Но пробил в штангу. Кстати, забегая вперёд: Миранчук вообще в первом тайме раздал огромное количество красивых верховых передач.

Затем опасной атакой ответил «Интер», и она стала уже голевой! Это был гол имени Лионеля Месси. Сначала аргентинец получил мяч в центральном круге, затем сделал обостряющую передачу вперёд на Диего Гомеса, а тот добежал до штрафной, немного подождал и снова отпасовал на Месси. Аргентинец почти с одиннадцатиметровой отметки пробил изящным ударом в правую девятку. Вратарь Брэд Гузан отразил удар, но прямо на Матиаса Рохаса, который добил мяч в ворота — 1:0.

Через две минуты «Атланта» неожиданно сравняла. Ветеран американского футбола Дэкс МакКарти почти с центра поля сделал проникающую передачу в штрафную прямо на Джамала Тьяре — сенегалец в одно касание вколотил мяч в ближнюю девятку. Хочется отметить именно МакКарти: в этом сезоне он завершает свою карьеру, и каждый матч для него – как последний. Причём таких «последних игр» в конце сезона у него было уже четыре. Если изначально он выходил лишь на замену, то сегодня, благодаря своему опыту и самоотдаче, он получил место уже в старте. Такими темпами он не закончит никогда. Через две минуты МакКарти опять пасует из центра в штрафную — на этот раз на Алексея Миранчука. Россиянин быстро оценил ситуацию, пробрался в штрафную и просунул мяч чуть левее на Тьяре — тот заколачивает второй и вывел «Атланту» вперёд.

Миранчук с партнёром празднует гол в ворота «Интера» Фото: Photo by Carmen Mandato/Getty Images

Казалось, что голевая феерия в первом тайме продолжится и дальше. На 25-й минуте мяч вновь оказался в сетке ворот — на этот раз это были ворота «Атланты», но гол отменили из-за офсайда. Спустя семь минут вратарь Гузан неудачно пытался выбить мяч из штрафной и нарвался на летящего к нему Луиса Суареса. Уругваец до мяча не дотянулся, но эффектно упал прямо возле голкипера и заставил громко негодовать весь стадион. Судьи не повелись на провокацию и правильно сделали: вратарь не прикасался к Суаресу — он упал «самостоятельно».

После этого игра немного успокоилась. Игроки пытались проводить быстрые атаки, но уже не такие опасные. Месси и Суарес несколько раз проверяли ворота «Атланты», но вратарь был на месте. «Атланта» тоже не забывала атаковать, но обходилась без остроты. На перерыв команды так и ушли со счётом 2:1 в пользу «Атланты».

Начало второго тайма уже больше демонстрировало разницу в уровне между двумя командами. «Интер» плотно завладел мячом и с каждой минутой наращивал темп. Это привело к успеху на 65-й минуте. Хозяева долго пасовались в штрафной, а затем навесили прямо во вратарскую на высокого летящего Лионеля Месси — тот направил мяч в пустые ворота.

Счёт стал равным, но атакующий потенциал «Интера» вполне позволял не доводить дело до серии пенальти, которая наступила бы сразу после истечения 90 минут. Футболисты «Интера» проводили много времени на чужой половине, но никак не могли придумать опасный момент. Мяч катался где-то возле штрафной, и лишь прострел с левого фланга на Суареса чуть не завершился взятием ворот — уругваец немного не дотянулся.

Игроки «Атланты», кажется, посмотрели на всё это, и решили сами провести голевую атаку. Миранчук вывел Лобжанидзе один на один, тот замешкался, убежал куда-то в угол штрафной, но сохранил мяч для команды, который в итоге достался Педру Амадору. Португалец навесил с левого фланга на дальнюю, а там Бартош Слиш всех перепрыгнул и забил для «Атланты» третий гол в этом матче.

Права на видео принадлежат MLS

Миранчука заменили на 90-й минуте. Он отлично обращался с мячом в первом тайме, сделал голевую, но немного растворился во второй половине игры. Впрочем, в последние семь добавленных минут он был особо не нужен. «Атланта» лишь отбивалась от атак хозяев и не переходила на чужую половину поля. На 94-й минуте Месси заработал штрафной, решил бить сам – и попал в стенку. На 98-й он навесил на дальнюю, где Суарес пробивал с острого угла, но в итоге попал прямо во вратаря. Это был последний шанс для «Интера»… И они его упустили!

Месси вылетает из турнира Фото: Photo by Megan Briggs/Getty Images

Сенсационная победа для «Атланты» и выход в четвертфьинал. Команда не на шутку разыгралась к концу осени и откопала где-то два важнейших компонента успеха — реализацию и характер. Этого хватило, чтобы выбить из борьбы безусловного фаворита всего турнира.

Что до Лионеля Месси – турнир для него личным был хорошим. Он забил за команду 20 мячей, но сейчас пришло время и отдохнуть. А для Миранчука сезон продолжается. Теперь вполне можно рассчитывать и на победу «Атланты» в MLS. Для них уже нет ничего невозможного!