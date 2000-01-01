«Астон Вилла» убрала спонсора с джерси. Почему?
Два футболиста «Астон Виллы» вышли на поле в матче с «Брюгге» (0:1) без спонсорского логотипа — букмекерской компании Betano. На такие жертвы клубу пришлось пойти из-за нового закона в Бельгии.
Возрастные ограничения
Без логотипа букмекера футболистам пришлось выйти из-за закона, запрещающего игрокам до 21 года участвовать в азартных играх. Коснулось это лишь 18-летнего Косты Недельковича и 20-летнего Джона Дурана.
Особый случай
Именно двое этих игроков появились в чисто белых футболках. Остальные футболисты «Астон Виллы» вышли на поле в классических джерси.
Два футболиста «Астон Виллы» сыграли в ЛЧ без спонсора на футболках. Что случилось?
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