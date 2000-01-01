Два футболиста «Астон Виллы» сыграли в ЛЧ без спонсора на футболках. Что случилось?

«Астон Вилла» убрала спонсора с джерси. Почему?

Два футболиста «Астон Виллы» вышли на поле в матче с «Брюгге» (0:1) без спонсорского логотипа — букмекерской компании Betano. На такие жертвы клубу пришлось пойти из-за нового закона в Бельгии.