У Батракова 10 голов в РПЛ. В более раннем возрасте такое удавалось лишь троим в XXI веке

У Батракова 10 голов в РПЛ в 19 лет. Это не рекорд

Алексей Батраков отметился дублем в матче с «Факелом» (2:1). Теперь на счету полузащитника «Локомотива» 10 голов в 19 встречах РПЛ. Лишь три игрока в XXI веке достигали этой отметки в более раннем возрасте, чем Алексей!