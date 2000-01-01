У Батракова 10 голов в РПЛ в 19 лет. Это не рекорд
Алексей Батраков отметился дублем в матче с «Факелом» (2:1). Теперь на счету полузащитника «Локомотива» 10 голов в 19 встречах РПЛ. Лишь три игрока в XXI веке достигали этой отметки в более раннем возрасте, чем Алексей!
Алексей Батраков
Отметки в 10 голов в РПЛ полузащитник достиг в возрасте 19 лет 153 дней.
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Форвард ЦСКА забил свой 10-й гол в РПЛ в 19 лет 47 дней. Потребовалось ему на это восемь встреч.
Арсен Захарян
Полузащитник «Динамо» добрался до отметки в 10 голов в РПЛ в возрасте 18 лет 353 дней. У Арсена ушёл на это 41 матч.
Алан Дзагоев
Нападающий ЦСКА забил свой 10-й гол в РПЛ в 18 лет 299 дней. Потребовалось ему на это 23 встречи.
У Батракова 10 голов в РПЛ. В более раннем возрасте такое удавалось лишь троим в XXI веке
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