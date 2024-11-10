Акинфеев вытащил ЦСКА чудесным двойным сейвом! А к победному голу Кругового будут вопросы

«Крылья» продолжают существовать под информационной бомбардировкой. Спортивный директор Сергей Корниленко покинул клуб. Интересно, что перед матчем с ЦСКА прошла даже символическая церемония его чествования. Выглядело слегка странно. А в начале новой недели начались активные обсуждения смены генерального директора. Якобы новым руководителем клуба должен стать Дмитрий Кондратов. И вряд ли весь этот поток новостей вносит позитив в атмосферу коллектива.

У ЦСКА после поражения в дерби было время переосмыслить происходящее. В Кубке они не смогли переиграть «Рубин», а после на «Чемпионате» вышло большое интервью с главным тренером команды Марко Николичем. Основной посыл – несмотря на все сложности, команда обязана бороться за самые высокие места. У футболистов должен быть именно такой настрой. И соответствующая ментальность. Матч с «Крыльями» – отличная возможность продемонстрировать, что игроки услышали своего тренера.

Но по первым минутам не показалось, что мысль была воспринята правильно. Тренеры едва ли могли удивить составами. Рошу в основе ЦСКА заменил Лукин, плюс в старте появился Пьянич. У Самары Евгеньев после перформансов с «Акроном» присел на скамейку, а вместо него вышел Гапонов. Обе команды начали матч в медленном темпе. Много потерь, брака и единоборств. А хоть какие-то шансы создавались только после угловых. «Крылья» выглядели поинтереснее – чуть активнее двигали мяч. У гостей с этим были проблемы – большинство передач шло без продвижения вперёд. И это несмотря на наличие Пьянича.

Однако первый опасный момент матча создали именно футболисты ЦСКА. Келлвен обыграл двоих на фланге и ткнул мяч в сторону Ломаева. Тот не очень удачно отбил, но на добивания никого не оказалось. Следом шанс получил Гуарирапа, который бил с подкруткой в дальний угол, но не попал в створ. Показалось, что гости всё-таки дожмут соперника. И в этот момент забили самарцы. Перехват привёл к навесу Печенина в штрафную на Сергеева, который подправил мяч в сетку. А пока футболисты праздновали, видеоассистенты рассматривали момент на предмет офсайда. И в итоге его увидели.

Через семь минут в аналогичной ситуации оказался ЦСКА – Койта забил, но тоже из офсайда. Всё шло к тому, что команды уйдут в раздевалки без мячей. Однако уже в компенсированное время включился тайный бомбардир – Игорь Дивеев. Аббос навесил с фланга, защитник выпрыгнул выше всех и переправил мяч в сетку. Уже пятый (!) мяч для защитника в РПЛ в этом сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Николич снял с матча Кисляка и Койта. Однако какой-то системности так и не появилось. А игровое преимущество «Крыльев» становилось ещё более очевидным. На 57-й минуте могли забивать сначала Сергеев, потом – Дмитриев, однако браво Акинфееву – вытащил. А на 60-й хозяева всё-таки вымучили гол. Пусть и через рикошет от Дивеева. Для Дмитриева это первый мяч за нынешнюю команду.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» усиливали давление, создавали моменты и, казалось, всё придёт ко второму голу. Но на 83-й супершанс упустил сначала Сергеев, потом – Шитов. Оба пробивали в упор, но удар у Сергеева особо не получился и попал в Акинфеева, а дальше капитан ЦСКА идеально спас ворота после добивания Шитова. Парадоксально, но через минуты забил ЦСКА. Сработало-таки старое футбольное правило.

Перехват в центре, мяч оказался у Келлвена, который закинул его в штрафную. Там Круговой, как показалось, слегка подталкивал соперника, но всё-таки пробил, а главное – забил. Видеоассистенты не заметили в действиях защитника чего-то критичного, и мяч был засчитан. Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов поддержал решение судей.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Второй гол ЦСКА — это допустимая борьба со стороны главного судьи. У Кругового есть элемент оттирания, акцентированного толчка от игрока ЦСКА не было — а такое допустимо. Исходя из планки единоборств, которую установил Абросимов, это нормальный гол».

Такой сюжет, похоже, окончательно добил «Крылья». Не получилось даже финального навала. Третье поражение подряд в РПЛ – явно не то, что хочет видеть руководство. Хоть губернатор и обещал карт-бланш Осинькину до конца сезона, но с такими результатами решение может быть изменено.