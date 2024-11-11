«Магии Месси я не ощутил». Как живётся в России колумбийскому лидеру «Динамо» Карраскалю

Хорхе Карраскаль — во всех отношениях один из самых ярких легионеров РПЛ. Минувшим летом он взял серебро Кубка Америки со сборной Колумбии, а теперь борется за медали чемпионата России с московским «Динамо».

В интервью «Чемпионату» Карраскаль вспомнил первую в жизни встречу с Месси, оценил супергол земляка Кордобы и выступление бело-голубых в первом круге РПЛ, а также поделился впечатлениями от жизни в России.

— В последнее время у «Динамо» что ни матч, то результативное шоу. Случайно так получается?

— Наша результативность — это заслуга упорной работы. Были встречи, где создавали много моментов, но не забивали. Сейчас же мы поработали над деталями и улучшили реализацию.

— Слышал, что команда выдала лучший старт с 1995 года?

— Ого, не знал! Каждый из нас делает хорошую работу. Ко всем матчам подходим очень собранно. В прошлом сезоне мы были в шаге от золота, но оно ускользнуло от нас. Есть надежда, что в этом чемпионате продолжим борьбу.

Хорхе Карраскаль в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не слишком ли много для этого пропускаете?

— Я не считаю это главной проблемой. Иногда нам не хватает концентрации. Просто есть моменты, которые надо подтянуть, чтобы меньше пропускать. Самое главное — не терять концентрацию и быстро реагировать на действия соперника.

— Личка злится, когда позволяете соперникам чересчур много в защите?

— Нет, он спокойно реагирует, с уважением к нам. Ключ к успеху — оставаться командой в любых моментах. Марцел помогает нам исправлять ошибки, мы должны его слушать и улучшать игру.

— Как складывается этот сезон лично для тебя?

— Хорошо. У меня было время в сборной, было время и на отдых. Сейчас я упорно работаю.

— Какие перед собой ставишь цели?

— Неплохо провести этот сезон в «Динамо». Хочу продолжать забивать, отдавать голевые передачи. Это важно, чтобы команда на хорошем месте в таблице закончила год.

— Какие шансы у «Динамо» на титул в этом сезоне?

— В чемпионате повысилась конкуренция, но и в том сезоне было непросто. У нас хорошие шансы, надо концентрироваться на работе и наших целях. В конце чемпионата уже будем смотреть на результаты. Важно побеждать в каждом матче, набирать свои очки. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» — сильные соперники. «Локо» очень хорошо выглядит в этом сезоне.

— Кто больше удивляет, «Краснодар» или «Локомотив»?

— «Краснодар» нас не удивляет — мы видели, как классно они играли в предыдущем сезоне. Удивляет скорее «Локомотив» — этот клуб здорово прибавил в конкурентном плане и очень хорошо начал чемпионат. Мне нравится эта команда.

— В этом сезоне вы с одинаковым счётом 0:1 уступили «Зениту» и «Краснодару». Кто произвёл более сильное впечатление?

— Очень обидно было после обоих поражений. С «Краснодаром» у нас были шансы. Матч получился интенсивным. Я бы назвал его одним из тяжёлых для себя за время игры в России. Не выиграли из-за маленьких нюансов, которые надо улучшать. С «Зенитом» была примерно такая же ситуация. Это очень сильная команда.

— Какие у тебя отношения с земляком Кордобой?

— Мы друзья. Много времени проводим с ним в сборной, пересекаемся в России, часто общаемся. Но с Кастаньо, Барриосом, Кассьеррой у меня тоже хорошие отношения. Классно, что столько колумбийцев собралось в РПЛ!

Джон Кордоба и Хорхе Карраскаль в сборной Колумбии Фото: Ezra Shaw/Getty Images

— Видел супергол Джона «Крыльям»?

— Да, это голасо! Кордоба — очень классный нападающий, на суперском уровне сейчас. Рад, что смог забить такой гол.

— Он лучший нападающий РПЛ сейчас?

— В РПЛ много сильных нападающих. У Тюкавина есть хорошие качества и впереди большое будущее. Кассьерра и Кордоба — тоже в топе. Джон всегда сфокусирован на работе и за счёт этого стабильно держит высокий уровень. Интересные форварды есть в «Локомотиве» и даже в «Оренбурге».

— Недавнее дерби с ЦСКА было принципиальным для тебя?

— Для меня это был просто матч. Все матчи, в которых я играю, для меня эмоциональные. Тут я был, может, немного больше взволнован, поскольку раньше играл за ЦСКА. Когда есть такая связь с двумя командами, эмоций на поле особенно много.

— Приятно было забить Акинфееву?

— Нет, это не было чем-то особенным. Понятно, что эмоций от гола в таком матче было много. Но у меня успела возникнуть привязанность к болельщикам ЦСКА, персоналу. За время, что я провёл в этом клубе, всё было хорошо. Мой уход был связан с другой вещью, но к болельщикам и команде это отношения не имеет. Я с уважением отношусь к ЦСКА, это должно быть на первом месте в любых отношениях.

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему же проиграли?

— Я уже говорил, что нам есть над чем работать, чтобы такого не было. Работаем над тем, чтобы в защите не возникало таких ситуаций.

— Доволен своим игровым временем?

— Конечно! Мне нравится всё в «Динамо» — игроки, тренеры. У нас замечательный тренер. Я очень рад находиться тут.

— Но в этом сезоне тебя достаточно много критикуют. Как к этому относишься?

— Я ничего такого не видел и предпочитаю не обращать на это внимания. По моим ощущениям, я хорошо провожу сезон.

— Читаешь комментарии?

— Нет, не люблю это, предпочитаю фокусироваться на работе.

— С кем больше всего общаешься в команде?

— Да со всеми ребятами хорошие отношения. У нас очень сплочённая команда. Но больше общаюсь с Фабио, Бителло, Муми.

— Учишь русский?

— Это очень тяжело. Кое-что уже понимаю, но сложно даётся. Я говорю немного по-русски и по-английски.

— В магазине сможешь что-то купить без посторонней помощи?

— Конечно! Я достаточно давно живу в России, понимаю многие вещи, слова. Зайти в магазин и купить продукты мне не составит труда. Для более сложных случаев у меня есть человек, который может помочь с переводом.

— У бразильцев часто хромает дисциплина. Колумбийцы этому подвержены?

— Нет-нет. Мы сконцентрированы на работе. Никаких проблем с дисциплиной нет. Мы всегда знаем, чего хотим. Без дисциплины ты не сможешь играть на таком высоком уровне, как сборная.

— Ты всегда полностью выкладываешься на поле?

— Да, всегда на 100%. Я очень люблю свою работу.

— А экс-тренер ЦСКА говорил, что ты недорабатывал в эпизодах.

— Если честно, не очень понимаю, что имеется в виду. Мне бы не хотелось говорить на эту тему.

— Не каждый русский тренер может найти подход к иностранным игрокам?

— Не думаю. Эта проблема решаемая, потому что все мы люди. Мы можем говорить на разных языках, но главное, чтобы было желание добиться одной цели и взаимное уважение. У нас должна быть одна система ценностей, ведь мы делаем общее дело.

— Личка умеет найти подход к игрокам разных национальностей и менталитета?

— Да. Его главный секрет — уважение. Он уважает каждого игрока.

— Летом сборная Колумбии взяла серебро на Кубке Америки. На данный момент это самое большое достижение в твоей карьере?

— Нет. С «Ривер Плейт» мы выигрывали чемпионат Аргентины, были и другие трофеи. Плюс с ЦСКА завоевал Кубок России. Я рад серебру Кубка Америки. Но мечта — первое место с Колумбией. Мы делаем всё для этого. Наша сборная — большая семья с хорошими игроками, которые уважают друг друга.

— Какие эмоции остались от матча с Аргентиной?

— До матча был замечательный настрой. Мы серьёзно готовились к финалу. Думаю, по настрою мы были в состоянии противостоять игрокам Аргентины. Но, конечно, волнение тоже присутствовало — ведь мы боролись за свою страну. Эти эмоции ни с чем не сравнить. Перед игрой мы пели гимн со всей страной.

— Ты, кажется, впервые играл против команды Месси?

— Да.

— Ощутил магию Месси?

— Ничего такого я не почувствовал (капитан Аргентины был заменён в середине второго тайма из-за травмы. — Прим. «Чемпионата»). Лео — легенда, игрок, к которому относишься с уважением. Но когда ты на поле, то сфокусирован только на своей работе. Понятно, что для многих из нас он идол, но в игре стараешься думать только о том, чтобы выложиться, принести победу своей команде, кто бы тебе ни противостоял.

— Что произвело самое большое впечатление в США?

— Остались приятные впечатления. Мы провели там достаточно много времени, побывали во многих городах. Мне всё очень понравилось. Кубок Америки получился хорошим, интересным. Это была моя первая Копа, так что эмоций была масса.

— Рассчитываешь вернуться в Штаты летом 2026-го?

— Конечно, хотим этого. Мы находимся на хорошем уровне, так что посмотрим, какие у нас шансы.

— ЧМ-2026 — главная профессиональная цель и мечта прямо сейчас?

— Да. Колумбия сейчас хорошо подготовлена для этого вызова. Но для начала нужно пройти отбор. Будем идти к цели маленькими шажками.

— В Колумбии спокойно относятся к тому, что ведущие игроки — Кордоба, Кастаньо, ты — играют в России?

— Да, никаких проблем. Люди спокойны по этому поводу. В России очень высокий уровень чемпионата, тут происходит много трансферов, всё быстро меняется. Лично мне нравится, что тут быстрый футбол.

***

— Почему ты не любишь общаться с прессой?

— Нет-нет, почему? Я очень люблю общаться, но есть языковой барьер. Если бы говорил на русском, возможно, общался бы больше. Есть ребята, которые помогают мне с переводом. Я уважаю вашу работу.

— В жизни ты такой же закрытый человек?

— Нет, у меня очень много друзей. Даже тут, в Москве! Люблю проводить с ними время, когда есть возможность. Часто общаюсь с семьёй, хоть мы и в разных странах, но для меня они важная часть.

— Как проходит твой день в Москве?

— Обычно утром у нас тренировка на базе, а потом процедуры для восстановления — сауна, например. После всех дел возвращаюсь домой, немного отдыхаю и встречаюсь с друзьями, иногда готовим ужин все вместе. Спать ложусь достаточно рано.

— Как изменилась твоя жизнь за время в России?

— Я бы не сказал, что она как-то поменялась. В Аргентине я жил практически так же — тренировки, дом, время с близкими. Всё тихо и спокойно.

— К холоду уже привык?

— Тут достаточно холодно. В дождь или снег предпочитаю проводить время дома. Лучше посмотрю кино с друзьями.

Хорхе Карраскаль Фото: Из личного архива Хорхе Карраскаля

— Чавес говорил, что не пробовал русскую кухню. А как ты относишься к нашей еде?

— Когда только переехал, часто ходил по ресторанам. В Москве много отличных мест и хорошая кухня. Особенно мне понравились из вашей еды сырники. Но сейчас мне готовят дома. Женщина-повар из Колумбии делает более привычные нам блюда. Если мы с родными сами готовим, тоже предпочитаем нашу домашнюю пищу.

— По каким вещам тут скучаешь?

— Их много — еда, климат, пляжи, море, которое очень люблю. Русские люди тоже отличаются от колумбийцев. Но я иду к своей мечте, поэтому приходится чем-то жертвовать. Мне тут хорошо, но скучаю по некоторым вещам с родины — как, думаю, и любой другой человек.

— Хочешь вернуться в Колумбию после завершения футбольной карьеры?

— Конечно! Моя мама сейчас живёт в Испании, у нас там дом. Но я очень люблю свою страну, меня тянет в родной город, к друзьям. Колумбия у меня ассоциируется со спокойствием и счастьем. Когда закончу с футболом, первым делом поеду туда.