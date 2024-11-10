«Спартак» выдал лучший матч в сезоне! Бонгонда и Угальде устроили топ-перформанс. Видео

После победы в дерби «Спартак» на какое-то время точно вышел из под медийной критики. Быстро забылись разгром от «Краснодара», игровые проблемы и всё остальное. А Станковича болельщики «Спартака» полюбили ещё больше. Кубковое поражение от «Ростова» в середине недели прошло почти незамеченным, ведь все понимают, что будет не только ответный матч, но и возможность пробиться в финал через нижнюю сетку, если в Ростове что-то пойдёт не так. Всё внимание переключилось на чемпионат, а там команду ждал «Акрон» – дерзкий новичок, который пока совершенно не умеет набирать очки с топ-клубами.

Три мяча от «Локо», два от «Динамо», четыре от ЦСКА, пять – от «Краснодара» и «Зенита» – такую серию точно можно назвать тенденцией. «Акрон» не подстраивается, не меняет схему или стиль в матчах с более сильными командами. Это их фишка – играть от себя. А очки команда Тедеева хочет набирать во встречах с прямыми конкурентами. Тем более это у них получается – достаточно вспомнить победу над «Крыльями» в 14-м туре.

Состав «Акрона» вряд ли кого-либо удивил. Два нападающих Беншимол и Дзюба – ещё один показатель того, что тольяттинцы собирались играть в атаку. У «Спартака» одной из интриг было, кем Станкович заменит дисквалифицированного Литвинова. Выбор пал на Дуарте. Хоть парень и мало играет в этом сезоне, но всё равно было любопытно понаблюдать, как он справится с резвой линией нападения гостей.

«Спартак» здорово начал. Забрал под контроль мяч, инициативу – и с первых минут задал высокий темп. Едва ли это стало сюрпризом для «Акрона», однако их пассивность, особенно на первых минутах, удивляла. Первый опасный момент хозяева создали уже на пятой минуте, когда здорово, пусть и не очень сильно, по воротам выстрелил Барко. Следом шанс был у Маркиньоса, но его удар заблокировали. А на 18-й минуте счёт был обязан открывать Мартинс, которому вложил в голову мяч всё тот же Маркиньос. Волков уже не мог помочь, но спасла перекладина.

У «Акрона» почти не держался мяч, а забросы на Дзюбу не работали. Нападающий иногда цеплялся, но без помощи от партнёров. А гол «Спартака» был лишь вопросом времени. И он случился на 28-й минуте. Защитники оставили одного Бонгонда в штрафной, тот получил мяч от Угальде и вылетел на вратаря. Переиграть Волкова было делом техники.

Удивительно, но даже это не подействовало на «Акрон». Они не стали действовать активнее и продолжили позволять сопернику делать на их половине поля всё. В концовке тайма спартаковцы не реализовали ещё несколько шансов, хотя могли уходить на перерыв со счётом 3:0. Спасибо гостям стоит сказать Волкову, который отбил удар Бонгонда в упор.

Тренеры не сделали замен, но от «Акрона» явно ждали хоть какого-то преображения. Однако «Спартак» вышел на поле максимально заряженным. И продолжил доминировать. На 55-й минуте Волков снова спас после удара Маркиньоса, а на 58-й его просто расстреливали в упор. Передача со своей половины поля прилетела точно на голову Мартинсу, который скинул на Угальде – тот уже выбегал один на один с вратарём.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом Тедеев провёл тройную замену, но этот «Спартак» было уже не остановить. Ведь через пять минут Тео оформил дубль: получил мяч на углу штрафной и закинул его в дальний угол. Идеальное исполнение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Акрон» рассыпался. Дзюба покинул поле – и следом в ворота гостей влетел четвёртый гол. На этот раз отличился Угальде, но почти всё сделал Барко, здорово выиграв мяч. Полное доминирование «Спартака». Команда действительно проводила один из самых ярких матчей в этом сезоне. А с учётом игры, момента и результата – даже лучший. Впрочем, и соперник позволял слишком многое.

В концовке вместо того, чтобы попытаться отыграть хотя бы один мяч, игроки гостей стали проявлять эмоции. Бакаева взбесило, что арбитр не увидел фола на Лончаре. Из-за этого последовала агрессивная реакция. Сначала Солтмурад увидел перед собой первую жёлтую, а потом саркастически похлопал – и получил вторую. Абсолютно нелепое удаление, которое ещё больше испортило настроение гостям.

«Спартак» же спокойно довёл матч до победы. Команда набрала 28 очков и продолжает гонку за «Динамо». Три матча подряд «на ноль» с общим счётом 8:0 – отличный результат. «Акрон» же остался на девятом месте.