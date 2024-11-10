Как же «Зенит» отскочил в Грозном! Семаку повезло не только с «привозом» «Ахмата»

«Зенит» завершил первый круг победой над «Ахматом». После 15 туров у команды Сергея Семака 36 очков – на шесть больше, чем в прошлом сезоне. Но если год назад на половине дистанции петербуржцы уступали «Краснодару» два очка, то теперь отставание может быть в три или в одно, в зависимости от результата матча «быков» в Казани.

«Зенит» сыграл в Грозном без Вендела, который выбыл из-за мышечного повреждения. В стартовый состав вернулся Клаудиньо. Кроме того, по сравнению с прошлым туром РПЛ обращала на себя внимание очередная перестановка в линии атаки чемпиона – Соболев присел на скамейку, а в основу попал Кассьерра.

Семак вернулся к схеме 4-4-2, которая была его любимой во времена дуэта Дзюба – Азмун в атаке сине-бело-голубых. Теперь пару нападающих составляли Кассьерра с Лусиано. Мантуана тренер «Зенита» в этот раз сделал не защитником, а крайним хавбеком. Видимо, Семак поставил на правый фланг обороны Караваева – против дриблёра Садулаева, потому что тот посильнее в отборе, чем бразилец. Но это не спасло петербуржцев от быстро пропущенного гола. Садулаев на краю обыграл один в один Караваева и прострелил в центр штрафной. Набежавший из глубины Адамов Арсен забил Адамову Денису. Латераля «Ахмата» (хозяева играли 5-4-1) не успел закрыть Мостовой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Адамов из Грозного не стал праздновать гол в ворота команды, которой по-прежнему принадлежит. Помнится, когда Бакаев не сыграл с «Зенитом» за «Химки», многие не поверили, что причиной отсутствия Зелимхана была травма, а не негласные договорённости. Сегодня в петербургском клубе наверняка пожалели, что не имели возможности запретить Арсену выйти на поле.

Впрочем, чемпион быстро отыгрался. «Зениту» принёс успех контрвыпад с участием Мостового, Кассьерры и Мантуана. Лусиано грамотно увёл защитника, а его колумбийский напарник хотел пробить по воротам, но вовремя разглядел совершенно свободного справа бразильца. Мантуан получил пас и зарядил в ближний угол – Шелия не потащил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Этот матч удивителен тем, что все три удара в створ до перерыва закончилась голами. В середине первого тайма «Зенит» сделал заявку на волевую победу, забив второй гол после атаки, которую защитник Нино классно развил пасом между линий на Клаудиньо. Потом Мостовой вырезал неточный кросс в центр штрафной, тем не менее команде Семака повезло с ошибкой Швеца. Вместо того, чтобы просто выбить мяч, игрок «Ахмата» совершил плохое первое касание. Кассьерра подкараулил добычу и забил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве тренер «Зенита» поменял Караваева на Алипа и перешёл на игру в три центральных защитника. В этом смысле отзеркалил схему соперника. Желание чемпиона сохранить результат привело к тому, что дебют второго тайма команда Семака провела слишком робко. Села глубоко в оборону, а «Ахмат» мощно поддавил. Если бы «Зенит» вскоре не отодвинул игру в центр поля, то наверняка пропустил бы быстрый гол.

Эта половина получалась совсем не такой яркой, как первая. «Зенит» успешно «сушил» игру, либо низкой обороной, либо за счёт владения – заставлял соперника побегать за мячом. У команды Сергея Ташуева только на 71-й минуте второй удар в створ нанёс всё тот же штатный защитник Адамов – самая опасная фигура в атаке «Ахмата». Но зенитовский голкипер сравнял счёт в противостоянии Адамовых: Денис поймал мяч, посланный Арсеном из-за штрафной.

Семак поменял Лусиано на Соболева, однако выход экс-спартаковца снова не усилил атаку «Зенита». Зато едва не сыграл в другую сторону. После углового Соболев неудачно сбросил мяч в своей штрафной – прямо на ногу… Адамову! Арсен в этот вечер нанёс, наверное, почти столько же ударов, сколько за весь чемпионат (пять), но в этом эпизоде даже в створ не попал с 12-13 метров. Загубил верный шанс, пробив выше цели.

В равных составах в компенсированное время «Ахмат» создал только один голевой момент – конечно же, бил Адамов. А затем потерял удалённого Камилова. Хавбек «фолом последней надежды» остановил прорывавшегося к воротам Педро. Тем не менее вдесятером хозяева едва не вырвали вничью. В последней атаке Садулаев попал в штангу. Как же повезло «Зениту»!