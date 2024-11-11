Менеджмент «Реала» доигрался. Теперь приходится платить за жадность

В последние годы мадридский «Реал» являет собой образец эффективности – и спортивной, и экономической. Менеджмент во главе с Флорентино Пересом выстроил всё так, что клуб не разбрасывается деньгами, но при этом показывает высокие результаты.

«Реал», конечно, не бессеребренник. Он тратит деньги. Но по меркам топ-клуба «Мадрид» тратит на трансферы довольно умеренно. Он может усилиться дорого, но это в любом случае точечные покупки (как, например, Джуд Беллингем). Плюс «Реал» освоил практику подписания молодых талантов и взращивания их до уровня топ-звёзд. По этому пути прошли Винисиус и Родриго.

Идея не тратить направо и налево и брать только тех звёзд, которые нужны, светла и прекрасна. Идея вкладываться в потенциал талантливых футболистов и раскрывать их – тоже. Идея брать больших игроков свободными агентами – супер. Так взяли Килиана Мбаппе. И так, по слухам, могут забрать Трента Александер-Арнольда и/или Альфонсо Дэвиса.

Желание «Реала» быть экономически эффективным и при этом добиваться крутых результатов вызывает только уважение. И самое главное, в последние годы «Мадрид» очень здорово всё это реализовывал. Но кажется, что «Реал» заигрался. Возможно, это касается персонально Флорентино Переса. Возможно, менеджмента клуба в целом. Но в ситуации, когда нужно было разбить копилку и таки серьёзно потратиться, «Реал» этого не сделал. И сейчас он за это расплачивается.

Флорентино Перес и Карло Анчелотти Фото: Getty Images

Минувшим летом «Мадрид» лишился Тони Крооса. Немец – незаменимый и безальтернативный гений. Его, вероятно, нельзя было уговорить продолжить карьеру. И найти ему прямую замену тоже вряд ли возможно. Тони слишком уникален. Но даже если оценивать его потерю чисто количественно – у «Реала» стало на одного игрока меньше в центре поля. И даже количественно Крооса никем не заменили.

Ещё из «Реала» ушёл Начо. Он не гений, как Кроос. Он не так уникален и незаменим. Но Начо из той категории футболистов, важность которых острее всего ощущается, когда их нет. Это высококлассный игрок, который мог закрыть любую позицию в обороне. Он всегда был готов выйти на поле. А ещё, что очень важно, он всегда готов был остаться «на банке» – и при этом он никогда не был токсичным. Такие игроки – золото для любого топ-клуба.

И теперь Начо нет. А ещё нет Давида Алабы, который всё никак не восстановится после разрыва «крестов». И его нет давно. О том, что Алаба не будет доступен к началу сезона-2024/2025, стало известно не вчера. Да, восстановился Эдер Милитао. Но всё равно входить в сезон с двумя здоровыми профильными центральными защитниками (с Милитао и Антонио Рюдигером) – не очень надёжный план. И теперь, когда Эдер опять выбыл с «крестами», эта ненадёжность максимально заметна.

«Реал» мог оставить у себя центрального защитника Рафу Марина – воспитанника, который в прошлом сезоне очень прилично играл за «Алавес». В итоге он был продан в «Наполи» за € 12 млн. Марин – пока не уровень «Реала»? Может быть. Но, останься он в «Мадриде», у Рюдигера и Милитао был бы хоть какой-то профильный бэкап. Точно более качественный, чем Хесус Вальехо. И точно более опытный, чем выпускники «Кастильи» вроде Рауля Асенсио, вышедшего вместо Милитао в игре с «Осасуной».

«Реал» мог подписать Лени Йоро. Но не захотел «убивать» парня деньгами. В дело вступил «Манчестер Юнайтед», раскрыл свой тугой кошелёк – а «Реал» этого делать не стал. Экономически – может, и правильно. Но «Реалу» нужен был защитник! Ну разве не мог клуб, который в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат, Лигу чемпионов и Суперкубок, позволить себе переплатить? Решили не переплачивать – и сейчас пришли к тому, что здоровый центральный защитник остался только один.

Понятно, что травмы сложно прогнозировать. Тем более такую эпидемию, как сейчас в «Реале». Особенно – в обороне. Но, во-первых, когда ты – топ-клуб, у тебя по дефолту много турниров и много матчей. Ты должен быть готов к тому, что травмы будут, это неизбежно. Следовательно, нужен резерв.

А во-вторых, у «Реала» и в прошлом сезоне просматривался недокомплект. В первую очередь – в обороне. Да, клуб кое-как выплыл, даже когда одновременно отсутствовали и Милитао, и Алаба. Всегда готов был выйти Начо, плюс Карло Анчелотти использовал в центре защиты Орельена Тчуамени и Дани Карвахаля. Было сложно, но «Реал» справился.

Тчуамени, Начо и Карвахаль Фото: Getty Images

Даже тот комплект защитников, который был в прошлом сезоне, надо было усиливать. А «Реал» его ослабил! Добавим к этому тяжёлые травмы бедняг Милитао и Карвахаля – и получим тот ад, в котором теперь оказались Карло и Давиде Анчелотти. Разгребать это именно им.

Зимой «Реал», вероятно, выйдет на рынок. Могут взять центрального защитника. Возможно, подкупят кого-то и в другие позиции. Но к этому времени Ла Лига уже может быть проиграна. «Барселона» и так прилично оторвалась – а может оторваться ещё сильнее. И это в значительной степени менеджерский проигрыш «Реала». Клуб не нащупал ту грань, где экономическая эффективность переходит в скупость.

Летом «Реалу» нужно было тратить деньги. И он мог себе это позволить. А в итоге «Мадрид», как и полагается скупому, платит дважды. Он платит и здоровьем своих игроков, и, как следствие, ухудшением спортивных результатов.