Почему легенда красно-белых много лет не тренирует и практически пропал из информационного поля.

«Спросил у комментатора: «Что же ты так за «Зенит» болеешь?» Жёсткая правда от Шмарова

Осень 2024-го наполнена воспоминаниями о Черенкове. В 10-ю годовщину ухода спартаковского мастера на экраны вышел художественный фильм «Федя. Народный футболист». А РФС приурочил к этой грустной дате очередной матч Лиги Легенд. 13 ноября в Тушино ветераны «Спартака» и «Динамо» разыграют классическое дерби нашего футбола.

Автор последнего «золотого» гола красно-белых союзной эпохи Валерий Шмаров редко даёт интервью (ниже он сам объяснит почему). Но по такому поводу уделил внимание «Чемпионату». Говорили не только о славном прошлом, но и о проблемном настоящем.

«Черенков был застенчивым, тихим, спокойным и очень добрым»

— Все обсуждают фильм про Черенкова. Уже посмотрели?

— Пока не смотрел.

— Самым большим балагуром того «Спартака» показан Гаврилов. Он и был таким?

— Да, он и сейчас такой. Но вообще вопрос немного не по адресу. Я с Гавриловым не сыграл ни матча. Когда я пришёл в «Спартак», его уже не было в команде — убрал Бесков. Как раз его девятый номер мне и достался.

Юрий Гаврилов Фото: Из личного архива Юрия Гаврилова

— В нашем прошлом разговоре вы рассказывали, как в ветеранском «Спартаке» переиначили знаменитую присказку: «Не хочешь пить – отдай рюмку Гаврилову». Теперь-то Юрию Васильевичу нельзя?

— Нет, сейчас нельзя. Он молодец, следит за собой. Поправляется потихоньку после болезни.

— С Черенковым-то вы немало поиграли. Каким он был?

— Что там говорить, все знают, каким Черенков был футболистом. Неординарным. Любил импровизировать, и у него это получалось. За это Фёдора и любили. А как человек — застенчивый, тихий, спокойный. Вообще неконфликтный. И очень добрый.

— У вас есть своя история, связанная с ним?

— Нет, мы близко не дружили, вне поля практически не общались. Да и играл я с ним не так уж долго — они же с Родионовым в 1990-м уехали во Францию, в «Ред Стар». Вот у Сергея, наверное, много историй с Черенковым есть, а у меня особо и нет.

— Кажется, что Черенков только с Родионовым и дружил.

— Да, они сильно дружили. По крайней мере, так казалось со стороны.

— Кульминация фильма — матч за золото сезона-1987 в Киеве. Что оттуда запомнилось?

— Смутно помню этот матч. Мы там, по-моему, 1:0 выиграли, и как раз Фёдор забил. Запомнилось только, что Бесков мне за игру двойку или тройку поставил.

— От тренерской оценки зависел размер премиальных?

— Да. За победу полагалась одна сумма, а дали мизер какой-то, как будто не играл все 90 минут и силы не тратил.

«Только отъехали от перрона метров на 200-300 — и полетели кирпичи»

— А фанатские разборки в 1987-м вас не затронули?

— Когда уезжали из Киева, наш поезд забросали кирпичами. Только отъехали от перрона метров на 200-300 — и полетело. Хорошо, что стёкла в вагоне толстые, двойные — не пробили. Но грохот стоял приличный.

— В те годы в Киев и обратно только поездом добирались?

— В Киев — поездом всегда. Что там ехать — ночь всего? А в Ереван, Баку, Тбилиси самолётом летали.

— В уста Бескова авторы фильма вложили цитату: «Если проигрывать соперникам вроде «Зенита», ничего не добьётесь». Было такое?

— Возможно, Бесков что-то такое и говорил, но это ребята постарше застали. Когда Желудков Дасаеву два гола со штрафных забил, меня ещё в команде не было.

— Сегодня бесковская реплика звучит как издёвка по отношению к Петербургу, но тогда ведь так и было?

— Да, в 1984-м «Зенит» чемпионом стал. А потом — всё, почивал на лаврах, наверное. Даже из высшей лиги вылетал (последнее место в сезоне-1989. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, тот «Зенит» не был конкурентом «Спартаку».

— Фильм заканчивается на чемпионстве 1987 года. Не обидно, что 1989-й не вошёл?

— Про меня, что ли, кино (смеётся)? Конечно, не обидно. Фильм — про Фёдора. Все лавры и воспоминания — о нём.

— Кто ещё из той команды заслуживал отдельного фильма?

— В первую очередь Дасаев. Всё-таки лучшим вратарём мира признавали. И Иваныч [Романцев] как тренер тоже, безусловно, заслуживает. Ещё кого-то выделить отдельно тяжело. Да и не надо, наверное, это делать. Всё-таки «Спартак» всегда отличался командной игрой. В золотые времена мы были сильны коллективом, понимали друг друга с полуслова. Поэтому и был результат.

Ринат Дасаев Фото: РИА Новости

— Дасаев реально был великим вратарём?

— Если он удачно защищал честь страны на чемпионатах планеты и Европы и весь мир его признал, наверное, в то время лучше не было.

«Впечатление, что «Факел» снова стал лишним. Два года поиграли — и хватит, на выход»

— Современный чемпионат России вам интересен?

— Мне лично не очень. Но интрига есть — уже хорошо. Очень много непонятных судейских ошибок, для меня по крайней мере.

— Уровень турнира упал?

— Однозначно упал. Именно уровень футбола. Мало наших ребят играет. Иностранцы приезжают — надо их ставить, хотя свои не хуже. А легионеров не очень хочется смотреть, тем более — переживать за них, в какой бы команде они ни играли.

— Родной «Факел» не радует?

— А как радовать с таким судейством?! Как результата добиться, если голы не считают? Сейчас два пенальти поставили — это как? Мы с «Факелом» такое проходили в 1985 году. После первого круга шли на седьмом месте и претендовали на зону УЕФА, а потом — просто взяли и выгнали из высшей лиги!

— Кто, как?

— Украинские и грузинские команды. И сейчас такое впечатление, что «Факел» снова стал лишним. Два года поиграли — и хватит, на выход. Сейчас другую команду вместо Воронежа засунем. Хотя клуб с такими болельщиками нельзя из РПЛ выгонять!

— Считаете, что существует некий сговор?

— Ну а как понимать то, что происходит? «Химки» забивают мяч в свои ворота — не засчитывают. Дзюба в прошлом сезоне толкает в спину защитника и с метра забивает гол. Судья стоит рядом — и показывает на центр! Сейчас Каштанова побороли, как в самбо бросили — пенальти не ставится. Даже не знаю, как назвать такие судейские ошибки.

— Тяжёлая логистика тоже сказывается на «Факеле»?

— Конечно. «Ростов» тому тоже пример. Из-за логистики у них многое не получается.

«Трансферную политику «Спартаку» нужно улучшить»

— Как вам современный «Спартак»?

— Временами неплохо, временами — очень плохо. Но в целом, конечно, мы ждём большего от команды. Больше побед, красивой игры и голов.

— Верите в Станковича?

— Тяжело сказать. В Эмери тоже никто не верил, а он потом всё выиграл с «Севильей». Я думаю, что надо время давать одному тренеру. Тем более человек с таким футбольным опытом. Может быть, трансферную политику клубу нужно чуть-чуть улучшить. Кто ни приезжает из иностранцев — деградирует. Чтобы понимать, почему так происходит, нужно находиться внутри команды и видеть, кто как тренируется. Судя по тому, как Станкович варьирует состав, наверное, кто-то недорабатывает на тренировках.

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В обозримом будущем «Спартак» станет чемпионом?

— Хотелось бы, а там — как карта ляжет. Как удача будет сопутствовать. Когда в 2017-м стали чемпионами, на последних минутах забивали сумасшедшие голы. Так что без удачи никуда.

— «Краснодар» может стать чемпионом?

— Может. Сейчас команда явно на подъёме. Не скажу, что их игра мне сильно импонирует, но на общем фоне «Краснодар» выглядит намного сильнее.

— В том числе «Зенита»?

— Может быть, не сильнее, но желания у них гораздо больше. В прошлом сезоне они уступили чемпионство и очень хотят его взять в этом. Поэтому и говорю, что могут выиграть золото.

— Вас как бывшего спартаковца история с Соболевым покоробила?

— Нет. Не он первый, не он последний. Но в том, что он назвал «Спартак» командой неудачников, Соболев глубоко неправ. Как можно, находясь в коллективе, такое говорить? Если человек не хочет играть в команде, он и не нужен. Такой не будет выкладываться, голову подставлять. Будет ноги убирать. Нам не нужен футболист, который не хочет отдаваться за клуб.

— О нападающем Соболеве вы высокого мнения?

— Моё мнение: средненький нападающий. Кроме игры головой, я у него ничего особенного не видел.

— Кто из молодых радует?

— Я особо не смотрю футбол этот. Конечно, сейчас Батраков на слуху.

— Как его не потерять? Много было примеров.

— Мне со стороны кажется, что этот парень совсем из другого теста и его звёздная болезнь не захлестнёт. Надеюсь, Батраков будет продолжать в том же духе.

Алексей Батраков Фото: РИА Новости

— Вы сделали хорошую карьеру в Германии. Отсутствие россиян в Бундеслиге сегодня — сугубо политическая история?

— Да политическая больше. Многие не хотят с россиянами сейчас связываться. Так-то у нас достаточно ребят, способных там заиграть. Не скажу, что в топ-клубах, но уровень средних команд Бундеслиги многие наши потянули бы.

— Следите за современными российскими легионерами? Головин, Сафонов?

— По прессе немного слежу, а игры не смотрю.

«Начал шевелиться по чуть-чуть после двух операций»

— Полтора года назад вы выступали за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы. Ни того, ни другого не случилось. Зря?

— 100% зря. Футбол — для болельщиков. И пиво — тоже. А если Fan ID не отменят, кто там пиво будет пить? Семейный сектор, что ли?

— Вы бы тоже кружечку выпили?

— А мне нельзя пока. Врачи на шесть месяцев запретили любой алкоголь после двух операций. Полгода как раз 23 февраля истечёт — тогда всё вместе и отметим (23 февраля Валерию исполнится 60. — Прим. «Чемпионата»).

— Старые травмы?

— Нет, камешки пошли.

— Как у Юрана?

— Думаю, у меня похуже было, с осложнениями. Не будем вдаваться в подробности. Сейчас уже нормально. Давление восстановилось, пульс — тоже. Слабость пропала. Поэтому начал шевелиться потихоньку. Но тяжело.

— На сколько минут настраиваетесь выйти на поле в Матче легенд?

— Минут на 10 точно. Сейчас составы почитал — молодёжи очень много. Я в Воронеже выходил за «Факел» в ретроматче со сборной России. Много было спартачей, динамовцев. В 60 лет не угнаться мне уже за ними. Главное — выйти, отдать дань памяти Фёдору — и можно меняться (смеётся). А там уже пусть более молодые ребята играют.

Команда легенд «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Верится, что в феврале 60?

— Да нет, конечно.

— Цифры не пугают?

— Пугали, когда началась болезнь. И ноги хватало, и поясницу. А сейчас вроде как ничего и не тревожит, тьфу-тьфу. Похудел на 8 кг, так что нормально.

— Вернулись в игровой вес?

— Да, килограмм ещё сбросить и будет игровой — 82 кг. Сейчас — 83,5.

Валерий Шмаров в 1990 году и сейчас Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

«Спросил у одного комментатора: «Что же ты так за «Зенит» болеешь?»

— Почему не тренируете почти 15 лет?

— Никто не хочет ждать — все хотят результата сразу. А сразу ничего не бывает. Тренерская работа у нас — сизифов труд. Времяпрепровождение впустую. А просто так устроиться куда-то для галочки — не для меня.

— За последние годы предложений не было?

— Нет, конечно. Я же сказал где-то: не хочу больше тренером работать. Нервное занятие. Все болячки от нервов — зачем мне это надо? Хватает на жизнь — ну и ладно.

— И в публичном пространстве вас нет. Не ваше?

— Я же правду всё время говорю. А правда никому не нравится. На телевидение зовут, но там же, наверное, предупреждают, что надо говорить. Потому что иногда слушаю ребят — невпопад лепят!

— Не верь глазам своим?

— Ну да.

— Есть кто-то из коллег-экспертов, кого интересно слушать?

— Не будем лезть в эту кухню. Экспертов у нас очень много. Один день так говорят, другой — иначе.

— Вы, как и Карпин, без звука смотрите футбол?

— Мне тоже приглушают звук телевизора родные (смеётся). Бывает, лепят не пойми что. Я тут с одним комментатором зарубился, не буду называть фамилию. Он пришёл к нам на тренировку перед матчем с артистами, я и высказал всё, что думаю. Спросил: «Что же ты так за «Зенит» болеешь? Прямо не можешь без него. Других так не комментируете».

— Что ответил?

— «Я за «Спартак» болею»…

«Если стадион потребует — пробью»

— Как ваши сыновья?

— Старшему уже 40. В Воронеже живёт, у него свои дела, колдует что-то. Младший пытается играть в футбол, но страсть как не везёт. Руки не опускает — надеемся, что прорвётся.

— А дочь Даша?

— В шоу-бизнесе. Пыталась петь, а сейчас — помощник продюсера группы «Мохито». Ей всё нравится — это самое главное. Рад за неё.

— Вы постоянно в Москве?

— 12 лет уже.

— На малой родине бываете?

— Редко. Родителей только проведать. Мама и тёща остались в Воронеже. Дедов нет уже.

— Здоровья вам, Валерий! И забить на «Спартаке» со штрафного.

— В 1989-м я тренировал штрафные специально, а сейчас силёнок в ногах нет, чтобы так пробить.

— И если назначат стандарт с той точки, не пойдёте бить?

— Если стадион потребует — пойду!