«Краснодар» прервал свою уникальную серию. Но не украли ли у лидера РПЛ победу?

«Рубин» прервал победную серию «Краснодара» из 11 матчей. Заработав только ничью в Казани, «быки» завершили первый круг на первом месте с отрывом в одно очко от «Зенита». Но после этого матча работу судей, вероятно, будут обсуждать больше футбола.

У «Краснодара» отсутствовали две важнейшие фигуры – бразильцы Диего Коста и Виктор Са. Центральный защитник заработал дисквалификацию, а фланговый хавбек травмирован. Как показала игра, особенно чувствительной для лидера РПЛ стала потеря Диего Косты. Его заменил в основе соотечественник Кайо. Уже в дебюте встречи «Рубин» провёл две потенциально голевые атаки через зону переделанного опорника, но в тех эпизодах команде Мурада Мусаева повезло не пропустить.

«Рубин», как ни удивительно, поначалу не хотел отдавать мяч без боя и навязал «Краснодару» борьбу за инициативу. А ведь мы привыкли к тому, что команда Рашида Рахимова любит и умеет играть «вторым номером». Опасными получались у казанцев и угловые, хотя до этого тура «быки» не пропустили ни одного гола после стандартов. На 18-й минуте «Рубин» и забил после углового. Даку продлил подачу своей скидкой на дальнюю штангу, где Кайо потерял Чумича. Серб свободно бил по воротам.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Совсем нехорошо мог почувствовать себя в 41-й день рождения Мусаев, когда на исходе получаса матча в ворота «Краснодара» был назначен пенальти. Судья Карасёв пропустил наступ со стороны Тормены на ногу Даку, однако VAR исправил ошибку рефери. 11-метровый решил исполнить сам Мирлинд. Нападающему было всё равно на известное правило, согласно которому заработавший пенальти не должен его исполнять, и на то, что четырьмя днями ранее он не забил с «точки» в кубковой игре с ЦСКА. Но албанец вновь пробил неудачно – низом, чуть левее от себя, – и Агкацев красивым сейвом потащил удар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Краснодара» не очень клеилась игра впереди. Тем не менее лидер РПЛ провёл несколько острых атак, создавая численное преимущество между линиями и вскрывая опорную зону «Рубина». В центр тянуло и Козлова, который действует в своём стиле, не так, как Виктор Са. Лучший момент в первом тайме «быки» соорудили незадолго до перерыва. Да какой! Мяч в штрафной отскочил от Кордобы, проводившего свой 100-й матч за краснодарцев, к Черникову. А вот хавбек умудрился с линии вратарской попасть в штангу.

Тем не менее вскоре после перерыва «Краснодар» сравнял счёт. Черников нашёл гол со второй попытки. «Быки» развили атаку через Оласу и далее через Кордобу после неудачной попытки прессинга от казанцев. Потом Батчи сделал заброс в штрафную, а голкипер «Рубина» Ставер ошибся. Мяч отскочил от него к Кордобе. Вратарь казанцев исправился сейвом, но на добивании никто не держал Черникова. Не без доли удачи опорный полузащитник поразил цель. Хозяева растерялись.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После пропущенного гола команда Рахимова сумела отодвинуть игру в центр поля. Футбол окончательно превратился в битву. Было много стыков и много стычек. В центре внимания в этих конфликтах оказывался Даку, который не подружился с Оласой. Мусаев по такой игре решил добавить второго форварда Смолова, потому что Кордоба с трудом держал борьбу с тремя центрбеками «Рубина». Правда, Фёдор действовал правее. Давненько он не получал целых полтайма в РПЛ.

На 80-й минуте, когда у «Рубина» по-прежнему не было ни одного удара во втором тайме, «Краснодар» должен был забивать ещё раз. Кордоба загубил сумасшедший момент! Смолов всё подготовил для гола, который стал бы 54-м для колумбийца за сотню матчей. Невероятно, что Джон не поразил цель с двух ударов, находясь прямо перед воротами. Сперва бомбардир «быков» попал в Кабутова, а потом сейв совершил Ставер.

А главный и самый спорный эпизод матча случился в концовке. «Краснодар» включил чемпионский характер и дожал казанцев. Потерянный, казалось бы, мяч выцарапал в подкате в чужой штрафной Сперцян, а Олусегун отправил его в сетку. Но «быки» преждевременно радовались. После просмотра повтора Карасёв отменил гол и дал жёлтую карточку капитану гостей. По мнению судей, Сперцян грубо сфолил, попав по инерции в ногу соперника после касания мяча. Что ж, в Краснодаре точно будут жаловаться на судейство.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение Карасёва для «Чемпионата»:

«Это называется опасное нападение. Игрок «Краснодара» высоко поднял ногу – и попал по голени соперника. Это фол и жёлтая карточка. Сперцян катился под мяч и поднимал ногу вверх. Это нельзя назвать игрой в мяч – он катился в безрассудной манере. VAR в лице Кукуяна правильно позвал Карасёва, который момент не видел, так как обзор ему был перекрыт двумя игроками. Но второй ассистент мог хорошо оценить эпизод. По итогам гол «Краснодара» отменён верно».

Команда Мусаева в два раза перебила «Рубин» (удары – 14:7, в створ – 7:4), тем не менее не победила.