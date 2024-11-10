«Арсенал» и «Челси» выдали крутую перестрелку. Но снова победил «Ливерпуль»

К главному дерби выходных «Челси» и «Арсенал» подошли в похожей ситуации. У обоих клубов было 18 очков после 10 туров, и у обоих было под вопросом участие ключевого полузащитника. Однако и Палмер, и Эдегор восстановились настолько, что вышли на поле с первых минут.

В первом тайме действительно опасных моментов было мало, но «Челси» чаще бил по воротам. А ещё создал лучший момент за стартовые 45 минут. Нету на левом фланге долго накручивал Уайта, а затем подал на дальнюю штангу. Гюсто бил головой практически в пустые ворота, но мяч пошёл чуть выше перекладины.

Удар Гюсто Фото: Кадр трансляции

В этом эпизоде французский защитник получил повреждение – немного вывернул ногу, приземляясь на газон при единоборстве с Мартинелли. Какое-то время «Челси» играл в меньшинстве, пока Гюсто оказывали помощь за полем. На бровке начал разминаться Рис Джеймс, но замена всё-таки не потребовалась.

Свои моменты были и у «Арсенала». Мартинелли пробил прямо во вратаря «Челси» из отличной позиции. А ещё самый хитрый эпизод матча остался точно за гостями, которые быстро разыграли мяч в стиле Трента против «Барсы». Только у «Ливерпуля» это был угловой, а у «Арсенала» – штрафной. Пока игроки «Челси» что-то обсуждали, Хаверц получил мяч на линии штрафной, вышел один на один и забил. Гол сначала засчитали, но затем VAR обнаружил небольшой офсайд.

Офсайд Хаверца Фото: Кадр трансляции

Второй тайм «Челси» начал активно и провёл несколько классных атак. На 52-й минуте на месте центрального нападающего оказался защитник Фофана, который едва не отличился с линии вратарской. Однако счёт открыли именно гости. А точнее, Мартинелли, который оказался в полном одиночестве на дальней штанге и аккуратно пробил в ближний угол, который вратарь открыл чуть больше, чем положено в таких случаях. Впрочем, удар наносился буквально с пары метров, так что Санчесу было в любом случае тяжело.

Гол Мартинелли Фото: Кадр трансляции

После первого гола игра стала жёстче, столкновения случались и у ворот, и в центре поля. Кайседо шёл в единоборства с особым рвением. Было видно, что игроки «Челси» завелись. Возможно, в том числе это им и помогло. На замену вышел Энцо Фернандес, который посреди недели отдал три ассиста в матче Лиги конференций с армянским «Ноа». И теперь аргентинец сделал голевую передачу уже в дерби.

Правда, вся заслуга в голе осталась за другим человеком – Нету решился на удар из-за штрафной. При этом новичок «Челси» спрятал момент удара за защитником, поэтому вратарь «Арсенала» отреагировал с запозданием. «Челси», пожалуй, вполне заслуженно сравнял счёт. Для португальского вингера гол стал дебютным в этом чемпионате Англии.

Гол Нету Фото: Кадр трансляции

В конце матча два отличных шанса были у Троссарда, чтобы забить победный. Оба раза он промахнулся из убойных позиций (правда, в первом случае явно был офсайд, который затем наверняка обнаружили бы). После другого промаха рухнул на газон даже Артета.

Артета упал на газон Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ничья получилась по игре – ни у кого не было явного преимущества. Ну и, конечно, в интересах конкурентов (в том числе лидирующего «Ливерпуля»). Лондонские команды уходят на паузу с 19 очками в таблице, «Ливерпуль» впереди на девять очков. А «Челси» идёт выше «Арсенала» за счёт разницы мячей.