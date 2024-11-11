Сборная 15-го тура РПЛ. Здесь герои «Спартака», «Ростова» и Батраков

Завершился последний тур первого круга РПЛ. Предлагаем вашему вниманию символическую сборную прошедшего уикенда. В команду героев недели вошли футболисты сразу из восьми клубов. Это представители московского «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Ахмата», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Зенита». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. А вот главный тренер – из другой команды.

Вратарь: Игорь Акинфеев, ЦСКА

В матче ЦСКА с «Крыльями Советов» в Самаре Акинфеев тряхнул стариной так, что мало никому не показалось. Во многом благодаря своему 38-летнему голкиперу армейцы отняли на чужом поле три очка у команды Игоря Осинькина. Акинфеев сотворил несколько классных сейвов, а его потрясающее «двойное спасение» – наверное, самый яркий момент игры.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник: Арсен Адамов, «Ахмат»

Арендованный у «Зенита» правый защитник «Ахмата» выдал с петербургской командой потрясающий матч с точки зрения вовлечённости в атакующие действия. Адамов нанёс шесть ударов по воротам своего однофамильца Дениса Адамова и забил единственный гол хозяев. Кроме того, Арсен выиграл пять из шести единоборств, совершил один отбор и два выноса мяча.

Арсен Адамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Максим Осипенко, «Ростов»

«Ростов» наконец-то прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, и в этом велика заслуга лидера его обороны Осипенко. Центральный защитник реализовал победный пенальти, а потом ещё и стал автором голевой передачи. У Максима два удара, два паса под удар, восемь из девяти выигранных единоборств, по одному отбору и перехвату, а также два выноса мяча и два заработанных на себе фола.

Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Левый защитник: Роберто Фернандес, «Динамо» Москва

Центральный защитник, превращённый по воле обстоятельств в левого, всё лучше чувствует себя на новой позиции. В том числе при поддержке наступления: одна голевая атака в матче с «Пари НН» началась с его длинной передачи, а в другой, победной, парагваец ассистировал Муми Нгамалё. На счету Фернандеса два паса под удар, он сделал три отбора и два выноса мяча и выиграл 7 из 12 единоборств.

Роберто Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Тео Бонгонда, «Спартак»

Бонгонда внезапно разыгрался – забивает в третьем матче чемпионата подряд. Во встрече с «Акроном» фланговый полузащитник «Спартака» стал автором первого гола, оказавшегося в итоге победным, и затём довёл счёт до крупного. У Тео пять ударов по воротам Сергея Волкова, две передачи под удар и в целом достаточно высокая для атакующего игрока точность пасов – 80%.

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Луис Чавес, «Динамо» Москва

Мексиканский центрхав – самая яркая звезда битвы московского «Динамо» с «Пари НН». Чавес оформил дубль: в первом случае реализовал пенальти, а во втором нанёс с подбора великолепный дальний удар прямо в девятку. Всего в этой встрече динамовский легионер трижды пробил по воротам нижегородцев, сделал две передачи под удар, заработал на себе пару фолов, совершил два отбора и один вынос мяча.

Луис Чавес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Алексей Батраков, «Локомотив»

Батраков продолжает разрывать: в матче с «Факелом» юный хавбек оформил дубль и завершил первый круг в статусе самого результативного игрока чемпионата (10+6 по системе «гол+пас»). Пусть Алексей дважды поразил ворота воронежцев с пенальти, один 11-метровый заработал он сам, а второй хладнокровно реализовал в компенсированное время в момент максимального напряжения при счёте 1:1. Ещё в статистике Батракова – четыре паса под удар, семь ударов, четыре заработанных на себе фола и три успешных оборонительных действия.

Алексей Батраков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Иван Комаров, «Ростов»

Молодой атакующий полузащитник успешно адаптируется к разным ролям в «Ростове» и стал героем победного матча с «Химками». Комаров оформил дубль в ворота подмосковной команды, классно завершив оба эпизода с голами. В активе Ивана четыре удара, три передачи под удар, три обводки и пять из восьми выигранных единоборств – замечательная статистика.

Иван Комаров Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Игорь Дмитриев, «Крылья Советов»

Молодой полузащитник, арендованный «Крыльями Советов» у «Спартака», сыграл так, словно дерби с ЦСКА для него уже давно главные матчи сезона. Дмитриев стал автором единственного гола самарцев и забил бы ещё один мяч, если бы не чудесный сейв Акинфеева. Всего Игорь нанёс три удара и вступил в 10 единоборств, а ещё из его статистики можно выделить четыре успешных оборонительных действия (три отбора и один перехват).

Игорь Дмитриев Фото: ФК «Крылья Советов»

Нападающий: Манфред Угальде, «Спартак»

Костариканский нападающий – ещё один игрок «Спартака», оформивший дубль в ворота «Акрона». Таким образом, Угальде забил за первый круг восемь мячей, причём все с игры, так что хорошо ответил на критику в свой адрес. В матче с «Акроном» Манфред нанёс шесть ударов, сделал два паса под удар, отдал 84% точных передач, заработал на себе пару фолов, кроме того, помог и в обороне – два отбора и один перехват.

Манфред Угальде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Матео Кассьерра, «Зенит»

Кассьерра снова выдал отличный матч в Грозном, пусть на сей раз и не сотворил пента-трик, как в мае этого года. Нападающий «Зенита» сначала сделал голевую передачу, а затем забил победный гол сине-бело-голубых. Интересно, что у Матео во встрече с «Ахматом» также два заблокированных удара соперников, а сам он отдал ещё два паса под удар и заработал на себе три фола.

Матео Кассьерра Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Главный тренер: Рашид Рахимов, «Рубин»

В 15-м туре победителями стали семь тренеров, а мы выделяем того, кто сыграл вничью. Да, бывает и такое. Рахимов блестяще подготовил «Рубин» к матчу с «Краснодаром», а команда реализовала план главного на поле и прервала 11-матчевую победную серию лидера РПЛ. Казанцы не заслуживали поражения, которое случилось бы, если бы засчитали в концовке гол в их ворота после фола Эдуарда Сперцяна. Рахимов получил только одно очко, но выиграл с точки зрения тренерского имиджа.

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 15-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 15-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Как обычно, в символическую сборную попали не все, кто этого заслуживал. Мест в ней всего 11, а кандидатов – значительно больше. В этом туре хорошо сыграли также Станислав Агкацев («Краснодар») и Виталий Гудиев («Ахмат»), защитник Страхиня Эракович («Зенит») и Данил Круговой (ЦСКА), полузащитники Эсекьель Барко, Кристофер Мартинс (оба – «Спартак»), Никола Чумич («Рубин»), Муми Нгамалё («Динамо» М), форвард Эгаш Касинтура («Динамо» Мх). Кого мы забыли? Пишите в комментариях.