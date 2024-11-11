«Барса» провалилась! Но отмена гола Левандовского похожа на скандал

Второе поражение каталонцев в сезоне. На этот раз — без единого удара в створ.

«Барселона» классно стартовала в этом чемпионате Испании, но перед 13-м туром пришлось съездить в Белград на матч Лиги чемпионов. После той поездки Кубарси наложили 10 швов, а играть дальше надо было в шлеме, а повреждение Ямаля и вовсе не позволило ему принять участие во встрече с «Реалом Сосьедад».

«Барса» в начале игры забрала мяч и ощутимо придавила хозяев к их воротам. Сначала каталонцы упустили несколько полумоментов, а уже на 13-й минуте открыли счёт. Сделал это Левандовски, однако VAR отменил гол из-за офсайда. Этот эпизод показался весьма спорным.

Дело в том, что в момент паса де Йонга неочевидно, кто был ближе к воротам. Ноги Агера и Левандовского находились вплотную друг к другу. Визуально после трёх повторов создалось ощущение, что нога защитника была ближе к воротам. Однако картинка VAR говорит об обратном. Может ли графика неправильно отобразить, кому принадлежит кончик бутсы? Непонятно. Вероятно, в ближайшее время будет официально объявлено, ошиблись ли судьи на VAR.

Офсайд Левандовского Фото: Кадр трансляции

Офсайд Левандовского Фото: Кадр трансляции

В результате возможные 0:1 превратились в реальные 1:0. На 33-й минуте «Барса» пыталась создать очередную офсайдную ловушку, но не смогла. Защитники дёрнулись к центру поля, но Шеральдо Бекер всё равно остался в правильном положении, а затем пробил идеально в дальний угол.

«Реал Сосьедад» — «Барселона» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

После этого игроки «Реала Сосьедад» стали раскованнее. Если бы им чуть повезло, то могли бы побеждать в два мяча по итогам первого тайма – из прекрасной позиции промазал Оярсабаль. «Барселоне» явно требовалось что-то менять, и Флик заменил полузащитника де Йонга на более атакующего Ольмо. Только это не помогло гостям взять игру под контроль. «Сосьедад» во втором тайме раз за разом входил с мячом в чужую штрафную. В одном из эпизодов Кубарси лишь в последний момент смог вынести мяч из-под ног нападающего.

Шеральдо Бекер празднует гол в ворота «Барселоны» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Другие замены «Барсы» тоже были нацелены на атаку. Вместо Фирмина вышел Фати, а вместо Кунде появился Гави, но гостям не удалось даже сравнять. «Барселона» владела мячом в два раза больше, но чаще били хозяева. За ними остались и лучшие моменты. За всю игру у каталонцев – ни одного удара в створ! Плохой матч от «Барселоны», но эпизод с отменённым голом Левандовского вспоминать будут ещё долго.

Теперь «Реал» отстаёт от лидера Ла Лиги лишь на три очка по потерянным. Правда, команде Анчелотти необходимо ещё победить в матче с «Валенсией», который отложили из-за наводнения.