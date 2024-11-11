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Первая лига России, ФНЛ, обзор 18-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Мощный дебют Шатова в новой роли и крутость Талалаева. Что произошло в туре Первой лиги
Айнур Шаймарданов
Первая лига России, ФНЛ, обзор 18-го тура
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В России появился перспективный молодой тренер?

В «Лучшей лиге мира» начался второй круг. 18-й тур Мелбет Первой лиги наполнился результативными ошибками, красивыми голами, дебютом Олега Шатова на посту главного тренера и укреплением позиций главных претендентов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Ротор» — «Сочи»

Последние два тура завершились для команды Дениса Бояринцева поражениями с одинаковым счётом (0:2). Эти результаты опустили команду в середину турнирной таблицы с отставанием от топ-4 в пять очков. А подопечные Роберта Морено теряют очки во второй раз за три тура.

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
08 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Никитин – 35'     1:1 Касимов – 78'    

Сочинцы атаковали активнее и открыли счёт в матче, вероятно, после одного из самых спорных моментов тура: Кирилл Никитин отправил мяч в пустые ворота, переиграв вратаря при выходе один на один. Однако за несколько секунд до гола в центре поля случился контакт с возможным нарушением со стороны игрока «Сочи», поэтому ожидаем разбор этого эпизода в других инстанциях.

Ответный мяч волгоградцев получился красивым: Дмитрий Лаврищев выполнил идеальную передачу головой на Тимура Касимова, а тот в падении переправил мяч в ворота.

«Алания» — «Арсенал»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 0
Арсенал Т
Тула

«Алания» после двух поражений набрала первые очки, но лишь поменяла свою позицию в пределах зоны вылета. А для «Арсенала», который в прошлом туре проиграл впервые в сезоне Первой лиги, это 11-я ничья за 18 туров. Из ближайших преследователей по этому показателю — «Балтика» и «Родина» (по девять). Туляки вылетели из топ-3 турнирной таблицы.

Cамый опасный и спорный момент произошёл на 62-й минуте: Ибрагим Цаллагов нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, мяч ударился в штангу, а затем отлетел точно в линию ворот. Будут споры по поводу его полного пересечения?

«Торпедо» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Роганович – 11'     2:0 Максимов – 65'    

Четвёртая победа в пяти матчах для команды Олега Кононова. «Торпедо» делит очки с идущей второй «Балтикой», но москвичи выше за счёт лучшей разницы в личных встречах. А «Енисей» последние четыре тура чередует поражения с победами. Команда идёт в середине турнирной таблицы.

Превосходное исполнение штрафного от Бояна Рогановича и шикарная срезка головой от Максима Максимова принесли москвичам уверенную победу. Порой тяжело выбрать лучший гол тура, а как здесь выбрать лучший гол в пределах одного матча?

«КАМАЗ» — «Сокол»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Сасин – 5'     1:1 Фартуна – 52'     2:1 Горелов – 67'     3:1 Караев – 76'    

Вторая победа для команды Ильдара Ахметзянова за последние три тура. «КАМАЗ» отдалился от зоны вылета на четыре очка. А саратовцы в предыдущем туре нанесли первое поражение в сезоне тульскому «Арсеналу», а до этого прервали свою серию поражений (четыре матча), поделив очки с «Нефтехимиком».

«Сокол» открыл счёт на пятой минуте, а затем огромный перевес в моментах имели хозяева, забившие три гола. Рекомендуем обратить внимание на комбинацию при втором голе и на ошибку футболиста «Сокола», подарившую третий мяч сопернику.

«Нефтехимик» — «Балтика»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
09 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Емельянов – 41'     1:1 Осипов – 64'     1:2 Ковалёв – 72'    

Нижнекамцы не могут победить четыре матча подряд, они проиграли две последние встречи. А у калининградцев серия побед в пять матчей: штаб Андрея Талалаева был признан лучшим в октябре, сама команда идёт на втором месте, набрав равное количество очков с лидирующим «Торпедо».

Матч «Балтики» начался на час позже, чем игра «Торпедо», поэтому футболисты уже могли знать, что в параллельной встрече счёт был открыт на 11-й минуте. Проще или легче догонять – каждый выбирает сам, но гости пропустили в Нижнекамске на 41-й минуте после изумительного по точности удара Данилы Емельянова.

«Балтика» получала много возможностей для исполнения штрафных, сильно давила и забила дважды за восемь минут, не позволив «Торпедо» оторваться.

«СКА-Хабаровск» — «Уфа»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Гонгадзе – 60'    

Вторая победа в трёх турах для футболистов хабаровской команды и девятое место в турнирной таблице по итогам тура. А уфимцы прервали победную серию из двух матчей и продолжают оставаться в зоне вылета.

Матч, начавшийся в восемь утра по Москве, заставил ждать гола до 60-й минуты: Георгий Гонгадзе получил мяч перед воротами, убрал защитника и забил в пустой угол ворот.

«Шинник» — «Урал»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Гогличидзе – 22'     0:2 Егорычев – 50'    
Удаления: Джон – 51' / нет

Ярославская команда проиграла трижды в пяти последних встречах. А для «Урала» этот матч оказался первым под руководством Олега Шатова. Экс-игрок сборной России стал временно исполняющим обязанности главного тренера после ухода Евгения Аверьянова. Екатеринбуржцы поднялись на третью строчку в таблице.

Первый гол гостям подарил вратарь соперника Тимофей Митров, выпустивший мяч из рук. Затем «Урал» дважды не реализовал выходы один на один, но всё же забил второй. А потом и вовсе остался в большинстве. Но дальше не забивал.

«Тюмень» — «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 4
Черноморец
Новороссийск
0:1 Уридия – 1'     0:2 Никифоров – 18'     1:2 Кенфак – 21'     1:3 Никифоров – 32'     1:4 Акбашев – 36'    

У «Тюмени» четыре проигрыша в пяти последних матчах. А «Черноморец» прервал серию поражений из двух встреч.

Хозяева пропустили первый гол на 14-й секунде, затем ещё трижды – в первом тайме. Уверенная победа для новороссийцев, вернувшихся в топ-6 чемпионата.

«Родина» — «Чайка»

Россия — Мелбет Первая лига . 18-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Рейна – 9'     2:0 Рейна – 44'    

«Родина» одержала первую победу спустя шесть матчей (четыре ничьих, два поражения). А «Чайка» проиграла впервые за четыре встречи (две победы, две ничьих).

Юркий Йорди Рейна отметился дублем и ещё в первом тайме решил вопрос с победителем. К слову, в последний раз он забивал шесть матчей назад, а его команда побеждает всегда, когда у Рейны есть в активе забитый мяч.

Турнирная таблица Первой лиги после 18 туров
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