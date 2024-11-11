Новый лидер «Спартака», гений «Локо» или звезда «Зенита». Кто лучший в 15-м туре РПЛ?

Первый круг в Российской Премьер-Лиге — всё! Команды откатали 15 туров и ушли на международную паузу. В прошедших матчах несколько футболистов выдали топ-перформансы. А кто стал лучшим игроком тура? Выбирать вам.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Тео Бонгонда («Спартак»)
Бонгонда набрал топ-форму! Тео забивает в трёх турах подряд, а в прошлой встрече с «Акроном» оформил дубль. Вингер «Спартака» забил третий победный гол для команды в сезоне! А ещё африканец совершил одну удачную попытку дриблинга, отдал два паса под удар, всего сделав 80% точных передач. «Спартак» обрёл нового лидера?
Алексей Батраков («Локомотив»)
Батраков снова тащит «Локомотив»! Вот так за полгода Алексей превратился в главную звезду команды. В прошедшем туре 19-летний полузащитник оформил дубль в матче с «Факелом» и принёс «Локо» три очка. Батраков дважды реализовал пенальти (интересно, что оба были заработаны при прямом участии Алексея), отдал 84% точных передач, совершил четыре успешных кросса, пять раз пробил в створ и заработал на себе четыре фола. Также хавбек помог в защите: он совершил один вынос и один перехват. Батраков – лучший бомбардир РПЛ с 10 голами после 14 сыгранных матчей.
Манфред Угальде («Спартак»)
Один из лучших матчей в сезоне выдал форвард «Спартака». Угальде оформил дубль в ворота «Акрона» и стал автором голевой передачи. Также Манфред совершил одну успешную обводку, отдал два ключевых паса, заработал на себе два фола. А ещё отметился одним перехватом и заблокировал два удара соперника.
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Легенда и капитан ЦСКА помогает команде побеждать и в 38 лет. В прошлом туре Акинфеев сделал важнейшие сейвы во встрече с «Крыльями Советов». Во втором тайме голкипер москвичей дважды совершил двойное спасение. А в концовке ЦСКА смог забить победный гол. Если бы не Акинфеев, москвичи могли вместо трёх очков не увезти из Самары ни одного.
Иван Комаров («Ростов»)
«Ростов» прервал безвыигрышную серию во встрече с «Химками». А одной из звёзд стал 21-летний полузащитник южан Иван Комаров. Он оформил дубль в ворота Никиты Кокарева и принёс «Ростову» три очка. Эти голы стали первыми для Комарова в сезоне РПЛ – и какими важными! «Ростов» поднялся на восьмое место в таблице РПЛ и оторвался от зоны стыков.
Кто-то другой
Мы отметили не всех героев тура, определив нескольких в одну группу. Если она окажется высоко по итогам голосования, значит, кого-то явно недооценили. Например, полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, оформившего ассист во встрече с «Акроном» и действовавшего полезно всю игру. Или бразильского защитника ЦСКА Келлвена, ставшего автором голевого паса на мяч Данила Кругового. Также отметился голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев: при счёте 0:1 он потащил пенальти от форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Также классный матч выдал защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес. Парагваец оформил ассист на победный гол Муми Нгамалё, совершил три отбора и выиграл семь единоборств во встрече с «Пари НН».
Луис Чавес («Динамо» Москва)
Мексиканский полузащитник «Динамо» стал главным героем матча с «Пари НН». Чавес оформил дубль: на седьмой минуте он реализовал пенальти, а на старте второго тайма завершил быструю атаку москвичей. Также Луис отдал 85% точных передач (две – ключевые), совершил один вынос мяча, отметился одной обводкой и пятью выигранными позиционными единоборствами.
Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)
Лучший бомбардир сезона РПЛ-2021/2022 снова зажигает. Агаларов перед стартом чемпионата перебрался в родную Махачкалу и приносит очки «Динамо». В 15-м туре Гамид стал автором победного мяча для дагестанцев во встрече с «Оренбургом». На 90+1-й минуте он подкараулил отскок в штрафной гостей и забил решающий гол. Агаларов отметился третьим мячом в сезоне и принёс команде важнейшие три очка. «Динамо» оторвалось от опасной зоны стыков и теперь ощущает себя спокойнее.
Максим Осипенко («Ростов»)
Осипенко – лидер обороны «Ростова» и футболист сборной России. Кому ещё вытаскивать южан из кризиса? В важнейшей встрече с «Химками» Максим не только уверенно действовал в обороне, но и помог в атаке. Осипенко забил гол с пенальти и оформил ассист. Также защитник совершил два выноса мяча, один перехват, отдал 72% точных передач (две – ключевые) и выиграл пять верховых единоборств. А главное: Осипенко помог «Ростову» прервать серию из семи матчей без побед в РПЛ.
Матео Кассьерра («Зенит»)
Колумбийский форвард помог «Зениту» одержать трудную победу над «Ахматом» и приблизиться в таблице к «Краснодару». Кассьерра стал автором результативной передачи и победного гола петербуржцев в Грозном. Также Матео заработал на себе три фола, отдал два ключевых паса (всего 85% точных передач) и выиграл три позиционных единоборства.