Чемпион Швейцарии завершил карьеру из-за религии
Полузащитник из Швейцарии неожиданно закончил с футболом в 22 года. Своё решение Сильван Валлнер объяснил религией.
Перспективный игрок
Валлнер долгое время считался перспективным футболистом. Защитник прошёл академию «Цюриха» и в сезоне-2021/2022 в составе основной команды даже стал чемпионом Швейцарии. Сильван вызывался и в молодёжную сборную Швейцарии.
Странный уход
В сентябре 2024 года Сильван уехал в аренду в «Блау-Вайс» из второго дивизиона Австрии, а в ноябре завершил карьеру. Как пишет Blick, это связано с религиозными правилами.
Особая причина
Сильван придерживается одного из направлений протестантизма — Церковь адвентистов седьмого дня. Согласно правилам, суббота — важнейший день, в который стоит отказаться от светских развлечений.
Важное решение
Так как футбольные матчи часто приходятся на субботу, Сильвану приходилось их пропускать. Долго Валлнер так не смог и в итоге решил уйти из спорта.
Чемпион Швейцарии завершил карьеру в 22 года из-за религии
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