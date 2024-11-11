«Арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару». Судейство в 15-м туре РПЛ

РПЛ добралась до экватора. После 15 туров, то есть ровно половины дистанции, символично наступила пауза на сборные. В минувшие выходные не обошлось без вопросов к судейству, но все ли они по делу?

Специально для «Чемпионата» судейство в 15-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Локомотив» — «Факел» — 2:1

Цыганок мало судит. Не знаю, кто им занимается и как его обучают. Простой эпизод на 26-й минуте. Открытая позиция, судья смотрит на момент и продолжает игру, делая характерный жест. То есть для него это не фол. Но почему тогда он подходит к монитору и меняет решение? Это проблема молодых арбитров. Они почему-то не могут оценить открытый эпизод. Игрок «Факела» совершил фол по неосторожности на Батракове, и Цыганок поменял решение с неправильного на правильное — это 11-метровый удар.

На 87-й минуте – уже сложный эпизод. Игрок «Факел» тянулся к мячу головой, и нелегко было увидеть, сыграл он рукой или нет. Цыганок назначил 11-метровый после вмешательства VAR.

На 36-й минуте Цыганок не дал жёлтую карточку игроку «Локо» за грубую игру, но этот момент был в зоне ответственности первого ассистента.

Оценка Цыганка — 7,9.

Сергей Цыганок Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Динамо» Махачкала — «Оренбург» — 2:1

В очередной раз Левников показал хорошую, стабильную работу. Были сложные эпизоды, и общая картинка показывает его надёжность.

На 13-й минуте сложный эпизод. Я не нашёл явного доказательства, что это гол или не гол. В итоге засчитали, решение принимал Фисенко на VAR. Я ему доверяю. Видимо, был хороший ракурс, который нам не показали.

На 90+3-й минуте интересный момент. Не очень хорошая позиция была у Левникова, он не успел выйти в диагональ, чтобы увидеть, было нарушение на игроке «Динамо» или нет. Зато хорошая позиция была у второго ассистента — он был обязан подсказать. Левников после свистка много смотрел на него — явно искал подтверждения, но не нашёл. А сложность в том, что если это фол, то удаление за лишение явной возможности забить гол. Я так понял, что Левников был инициатором просмотра этого эпизода на VAR. Это моменты, когда у хороших арбитров срабатывает чуйка, что что-то произошло, и они делают что-то не так. Хорошо, что есть VAR, и судьи не должны бояться инициировать просмотр моментов. Если бы не видеоповтор, здесь было бы принято неправильное решение. Защитник сыграл в мяч, и потом произошло игровое столкновение. Никакого фола и никакой красной карточки.

Оценка Левникова — 8,5.

«Ростов» — «Химки» — 3:1

Наверное, департамент решил перед паузой дать поработать всем, кто давно не судил. Здесь вышел Сафьян. По картинке всё хорошо — перемещение, управление, одинаковые трактовки в обе стороны. Но в ключевых моментах надо разбираться.

Первый эпизод на 64-й минуте — тяжёлый. Следовало назначить 11-метровый в ворота «Химок». Защитник выпрыгнул в верховой борьбе и выставил руку, увеличив площадь тела. Мяч летел в ворота и попал в руку. Момент сложный, Сафьяну перекрывали обзор, так что здесь винить его нельзя. Но это неназначенный 11-метровый. Ситуацию исправил VAR.

А на 82-й минуте момент уже открытый, но Сафьян, как и Цыганок, смотрит и сам себе не верит. Ты видишь фол, что ты можешь другого увидеть на мониторе? Получается, либо арбитр не может рассудить момент, либо говорит: «Ребят, давайте я посмотрю, а там уже назначим». Такое тоже может быть, хотя в протоколе VAR написано, что судья обязан принять какое-то решение. А Сафьян просто отпускает моменты и решает уже после паузы. И он, и Цыганок в простой ситуации, в статике смотрят и не могут ничего решить. Это проблема, и с этим надо работать.

Оценка Сафьяна — 7,9.

Роман Сафьян Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

«Динамо» — «Пари НН» — 3:1

На шестой минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый в пользу «Динамо». Игрок «Пари НН» выставил руку в сторону и сыграл ей в мяч. Открытая позиция, верное решение. Молодец.

На 15-й минуте следовало наказать игрока «Динамо». Он демонстративно требовал жёлтую для соперника. Когда тебе перед лицом машут руками, надо показывать карточку. Это не управление. Но по игре всё равно хорошая работа Шадыханова.

Оценка Шадыханова — 8,3.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:2

Абросимов взялся за голову после отрицательных оценок. Говорить об офсайде не будем — это не проблема главного арбитра. А вот на 18-й минуте была проблема: очевидная жёлтая игроку ЦСКА, но Абросимов, прежде чем показать её, бродил и слушал подсказки в ухо. Это не авторитет арбитра. В простых эпизодах он должен быстрее разбираться. А если этого не делать, то футболисты его в дальнейшем будут сжирать.

Оценка Абросимова — 8,3.

Иван Абросимов Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

«Спартак» — «Акрон» — 4:0

Хорошая работа Иванова, и игра была несложная. Он пытается управлять игроками, но за грубость надо наказывать. Футболистам «Спартака» на 49-й минуте и «Акрона» на 61-й следовало показать по жёлтой.

По удалению Бакаева за две жёлтые в течение минуты. Иванов правильно сделал, что показал, за что удаляет. Конечно, это проблема Бакаева. Нестандартное, редкое решение, но правильное.

Оценка Иванова — 8,2.

«Ахмат» — «Зенит» — 1:2

На 35-й минуте мяч попал в руку Кассьерре, и после матча «Краснодара» все начали писать, что это 11-метровый. Мяч вылетел из толпы, и вообще непонятно, куда он попал. Даже если в руку, это естественное движение игрока «Зенита». Говорить здесь об 11-метровом не стоит. Ни один VAR в такой момент не полезет, а если полезет, то ему потом предъявят.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Рубин» — «Краснодар» — 1:1

Очень хорошая работа Кукуяна на VAR, это надо отметить. Он отработал все моменты, где требовалось его участие. Первый 11-метровый — фол по неосторожности. Карасёв был в плохой позиции, не успел. Игрок «Краснодара» перекрывал ему обзор. Кукуян позвал — Карасёв назначил.

Второй эпизод — отменённый гол «Краснодара». Я связываю его с рукой Кассьерры, потому что это всё одна тема. И заключается она в том, чтобы поднагреть обстановку и сказать, что судьи все плохие. Но это неправда, и арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару». Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно. Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами. Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный. Карасёв его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ. Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол. Спасибо Кукуяну на VAR, который разобрался и позвал Карасёва к монитору.

Оценка Карасёва — 8,3. Но по выбору позиции и расположению на поле у меня к нему были бы большие вопросы.