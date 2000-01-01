Мармуш отметился уникальным достижением в этом сезоне

Удивительная статистика

Мармуш отличился со штрафного в играх с «Бохумом» (7:2) и «Штутгартом» (3:2) в Бундеслиге, а также во встрече со «Славией» (1:0) в Лиге Европы. Другим футболистам забить со штрафного удавалось лишь раз.