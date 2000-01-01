Уникальное достижение Мармуша
Омар Мармуш продолжает феерить на старте сезона. Форвард «Айнтрахта» отличился со штрафного в трёх матчах подряд. Это не удавалось ни одному футболисту из топ-5 лиг на старте сезона!
Удивительная статистика
Мармуш отличился со штрафного в играх с «Бохумом» (7:2) и «Штутгартом» (3:2) в Бундеслиге, а также во встрече со «Славией» (1:0) в Лиге Европы. Другим футболистам забить со штрафного удавалось лишь раз.
Мармуш отметился уникальным достижением в этом сезоне
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