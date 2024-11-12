Сборная первого круга РПЛ. Надежда «Локо», звёзды «Спартака» и лидеры «Краснодара»

Российская Премьер-Лига преодолела отметку в 15 туров. Мы на экваторе сезона. Самое время подвести итоги первого круга. Какие футболисты чаще других попадали в символическую сборную «Чемпионата» по итогам каждого тура? В нашей команде оказались игроки с наибольшим количеством попаданий. Некоторые позиции для футболистов неродные, поэтому они расположились на них условно. Игроки в сборной универсальны, так что и в реальной жизни команда смогла бы показывать отличные результаты. Кто же оказался среди топ-11? Смотрим!

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА, 3 попадания)

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И в 38 лет легенда ЦСКА держит высочайший уровень. Акинфеев помогает команде набирать очки и спасает в важные моменты. Чаще Игоря в символические сборные тура не попадал ни один голкипер. Всего за 15 матчей Акинфеев совершил 29 сейвов, провёл семь «сухих» встреч (четвёртый в РПЛ) и пропустил всего 10 мячей.

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак», 5)

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сербский защитник уже второй сезон подряд остаётся лидером обороны «Спартака». А в нынешнем чемпионате Бабич уже пять раз оказывался в символической сборной тура. За 15 матчей «Спартак» девять раз уходил с поля без пропущенных мячей. Большая заслуга в этом принадлежит Срджану. На его счету 21 отбор, 20 перехватов, 52 выноса и 0 результативных ошибок. Также серб забил два мяча и оформил один ассист.

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар», 4)

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Бразильский защитник оказался в «Краснодаре» летом, но уже стал одним из лидеров команды. Коста отлично заменил ушедшего Хуниора Алонсо. Диего провёл 14 матчей в нынешнем сезоне, в девяти из которых «Краснодар» не пропустил. Также Коста стал автором победного мяча во встрече с «Крыльями Советов» (2:1, пока что единственный гол в сезоне). А ещё бразилец совершил 30 отборов, 15 перехватов и 87 выносов. В символическую сборную «Чемпионата» Коста попал уже четыре раза.

Центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА, 3)

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник ЦСКА разобрался с травмами и выдаёт стабильный сезон. В начале чемпионата Дивеев умудрился забить четыре мяча за четыре тура. А в защите Игорь стал лидером: на его счету 27 отборов, семь перехватов, 71 вынос и 0 ошибок, приведших к голу в свои ворота. Дивеев близок к лучшей форме в карьере — теперь нужно только прогрессировать!

Правый полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив», 8)

Алексей Батраков Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Главная звезда «Локомотива» и всей РПЛ прямо сейчас. 19-летний Батраков всего за полгода сменил статус с «талантливого юноши» на «лидера топ-клуба». Алексей отметился уже 10 мячами и оформил шесть ассистов за 14 встреч. Всего «Локо» забил 30 голов в сезоне: получается, Батраков поучаствовал в 53% результативных атак команды! А его голевая конверсия составляет 37,04%. Мощнейшая форма Алексея отражается в количестве попаданий в сборную «Чемпионата» — восемь раз. Это лучший результат в РПЛ с отрывом.

Левый полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак», 4)

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» заплатил «Ривер Плейт» за Барко € 15 млн. Солидная сумма, однако вряд ли команда пожалела. Барко уже с первого матча с «Химками» показал свой высокий уровень. Эсекьель забивает, ассистирует, ведёт игру «Спартака» и неплохо помогает в прессинге. Аргентинец готов к разным ролям на поле: например, иногда он опускается в опорную зону. За 14 матчей Барко забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. А ещё Эсекьель отметился 46 пасами под удар (второй результат в РПЛ) и 24 успешными обводками (четвёртый). Дриблинг Барко — отдельный вид искусства. Аргентинец украсил не только «Спартак», но и всю РПЛ. А в нашу символическую сборную попал уже четыре раза.

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит», 4)

Вендел Фото: РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» уже несколько сезонов держит статус лидера клуба. И одного из лучших (если не лучшего) футболиста РПЛ. «Зенит» с Венделом и без него — две разные команды. Важность бразильца отражается даже не в цифрах, хотя и тут всё отлично: 1+8 за 13 матчей. Вендел — важнейший элемент в построении атак команды, креативный центр и руководитель игры. Он лидер РПЛ по созданным голевым моментам (8) и ассистам (8). Также Вендел занимает второе место по точности передач (91,21%, выше только защитник «Спартака» Бабич).

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар», 3)

Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

Сперцян не покинул «Краснодар» летом и снова пытается помочь клубу стать чемпионом. В прошлом сезоне южанам не хватило совсем немного. Сейчас «Краснодар» снова лидирует после 15 туров. Удержат первое место? Многое зависит от Эдуарда. Пока что Сперцян не подводит: на его счету шесть мячей, три ассиста, 42 ключевые передачи (третье место в РПЛ) и 21 успешная обводка. У Мурада Мусаева он ещё больше раскрывается в качестве футболиста атаки. А ещё Сперцян прибавил в ментальности: он чувствует себя лидером, и это заметно. Естественно, к этому обязывает капитанская повязка.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар», 5)

Джон Кордоба Фото: РИА Новости

Кордоба был близок к уходу из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Как же тренер Мурад Мусаев счастлив, что Джон остался в команде. Колумбиец — главное оружие «Краснодара» в атаке и, наверное, лучший форвард всей лиги. Всего за 11 матчей Кордоба забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Джон — второй после Батракова игрок РПЛ по системе «гол+пас» и второй после Алексея бомбардир. «Краснодар» отблагодарил Кордобу за классный футбол новым контрактом до 2027 года. Дотащит ли колумбиец команду до первого в истории золота?

Нападающий: Лусиано Гонду («Зенит», 4)

Лусиано Гонду Фото: РИА Новости

Аргентинец оказался в «Зените» только в конце августа (к 7-му туру). Но с ходу стал одним из важнейших футболистов в атаке. Лусиано забил уже шесть мячей за девять встреч, четыре из которых стали победными для «Зенита». Заплаченные за форварда € 12 млн на 100% оправдывают себя. А в символическую сборную тура от «Чемпионата» аргентинец попал уже четыре раза.

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак», 4)

Манфред Угальде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Угальде оказался в «Спартаке» зимой 2024 года. И за первые полгода Манфред заработал целый вагон критики. Костариканец забил всего один мяч весной (в Кубке России) и не оправдывал ценник в € 15 млн. Но после прихода Деяна Станковича форвард расцвёл. Мы увидели, насколько крут Угальде. За 15 матчей он забил уже восемь мячей (второе место в РПЛ), а ещё показал весь арсенал навыков. Хотите искусный пас? Легко. Поработать на фланге вместо центра? Пожалуйста. Пойти в прессинг? Окей. Угальде приносит огромную пользу «Спартаку», а их связка с Барко — один из лучших дуэтов в РПЛ.

Тренер: Михаил Галактионов («Локомотив», 4)

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед стартом сезона «Локомотив» не рассматривали как претендента на золото. Однако Михаил Галактионов даже без ушедших лидеров построил крутую команду. Тренер доверился Алексею Батракову, улучшил игру в обороне и помог «Локо» финишировать третьим по итогам первого круга. Отставание от «Краснодара» — всего три очка. Так что весной москвичи обязаны быть в «золотой» гонке.

Ещё раз смотрим на сборную по итогам 15 туров РПЛ. Кого не хватает в команде? Делитесь мнением в комментариях!