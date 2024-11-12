Три команды РПЛ идут по чемпионскому графику. Но и «Спартак» сильно недооценён

Вы и так знаете, что этот сезон РПЛ — уникальный. Как и любой другой. А главная фишка нынешнего — совсем не судейские скандалы. Есть кое-что более позитивное: например, количество очков, которые набирают лидеры. Оно действительно удивляет. После 15 туров у «Краснодара», «Зенита» и «Локомотив» более 30 очков. За последние 10 лет ни разу команды с трёх первых мест не набирали так много. В среднем лидер последних сезонов к этому моменту имел примерно 32-34 очка. И в большинстве случаев в итоге добирался до победы.

Например, «Локомотив» закончил 15-й тур сезона-2017/2018 с 32 очками. И в итоге стал чемпионом. Сейчас же у команды уже 34 очка. А это повторение клубного рекорда 2002 года. «Зенит» в сезоне-2019/2020 и 2020/2021 набирал по 33 и 32 очка соответственно. Это позволяло команде уверенно лидировать, а потом брать чашки. Сейчас же у действующих чемпионов 36 очков. Только второе место. А у «Краснодара» — 37. Для них это рекорд к 15-му туру. Только у одной команды за последние 10 лет к аналогичному периоду было больше. Но об этом позже.

А что у нас по продвинутой статистике? Там неожиданно появился «Спартак»

Портал UnderStat анализирует количество не набранных, а потенциальных очков, основываясь на ожидаемых забитых и пропущенных голах. Сухая статистика, которая исключает любую случайность. И даже там «Краснодар» на первом месте. Правда, без 37 очков. Аналитики считают, что команда Мурада Мусаева набрала бы примерно 32 очка, если бы футбол был чуть более справедливым. Забила бы на четыре мяча меньше и пропустила примерно на шесть больше. То есть «Краснодар» за счёт удачи и каких-то сторонних факторов забрал себе плюс пять очков. Не так уж и много, но при этом меньше, чем его прямые конкуренты.

Футболисты «Краснодара» после гола Фото: РИА Новости

Например, «Зенит», если верить тому же порталу, должен был забить около 23 голов, а не 33, как сейчас. Петербуржцы, кстати, на первом месте по этому показателю. Но здесь важно помнить про большое количество оверперформансов на старте сезона, когда летело всё. Дальше статистика подравнялась. Но всё равно много. И пропустить команда должна была на шесть мячей больше. Таким образом, портал насчитал им чуть больше 27 очков. И это, кстати, даже не второе место.

Ведь на втором месте, согласно аналитическим подсчётам, должен был быть «Спартак». Вот это неожиданно. Команда Станковича, в отличие от остальных, недобирает по соотношению потенциально и реально забитых голов. Так же и с пропущенными. Если бы залетало всё, на чём основана статистика, то у команды сейчас было бы около 30 очков. А это второе место.

Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А на четвёртом было бы «Динамо» с 27 очками, как и у «Зенита». На пятом — ЦСКА, а «Локомотив» с 25 очками и вовсе шестой. По мнению UnderStand, они забили на пять мячей больше ожидаемого.

А у кого к 15-му туру было бы больше реальных очков?

За последние 10 лет только одна команда к этому отрезку сезона набрала больше 37 очков. Это, естественно, «Зенит» в сезоне-2022/2023. Том самом, в котором Малком забил 23 мяча за сезон, а потом уехал в Саудовскую Аравию за € 60 млн. Том самом, когда петербуржцы выиграли титул слишком убедительно. Ведь «Краснодар» пересобирал себя после отъезда легионеров, «Спартак» — после очередной смены вектора развития и перехода клуба «Лукойлу», ЦСКА привыкал к новому главному тренеру, а в итоге чуть ли не главным конкурентом «Зенита» стал «Ростов». Да, сюжет, который сейчас трудно представить.

Тогда команда Семака после 15-го тура набрала 39 очков. На два больше, чем у нынешнего «Краснодара». 12 побед и три ничьих после 15 матчей. 44 забитых и всего пять пропущенных. К тому моменту «Спартак» уже отстал на семь очков. А ЦСКА — на 10. Хоть и начинал тот сезон «Зенит» трудно — с двух ничьих и в первых четырёх матчах. Но с 5-го тура стал забивать Малком, и понеслось.

Малком Фото: РИА Новости

Понятно, что если бы «Краснодар» победил «Рубин» и гол Олусегуна засчитали, то «быки» повторили бы старт «Зенита». И тогда их однозначно можно было бы назвать главными фаворитами сезона. Но этого не случилось. А Питер, наоборот, приблизился. И, учитывая их опыт, команда уже вряд ли далеко отпустит соперника.